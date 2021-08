Mann wollte in Rheinfelden sechs Esel über Grenze schmuggeln

Zoll Mann wollte in Rheinfelden sechs Esel über die Grenze schmuggeln Ein Mann versuchte gleich zwei Mal, sechs lebendige Eseln über die Grenze zu bringen – ohne Erfolg. Er musste eine Busse bezahlen und wurde wegen diverser Verstösse angezeigt. 30.08.2021, 11.43 Uhr

Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrollierten kürzlich am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn einen Lieferwagen mit französischem Kennzeichen. Dabei stiessen sie auf sechs lebendige Esel, für die der Fahrer keine Papiere hatte, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Beamten wiesen den Fahrer in der Folge zurück nach Deutschland.