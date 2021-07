Zeugenaufruf Zündeten Jugendliche Feuerwerk? Gartenschopf in Mumpf brennt komplett ab In Mumpf brannte in der Nacht auf Samstag ein Gartenschopf vollständig nieder. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen. 31.07.2021, 19.55 Uhr

Verdächtige Beobachtung: Haben Jugendliche in Mumpf einen Schuppen angezündet? TeleM1

Kurz vor 1 Uhr Samstagnacht ging bei der Kantonspolizei Aargau eine Meldung ein: Ein Gartenschopf an der Hauptstrasse in Mumpf steht in Flammen. Hilfe kam zu spät, der Schopf brannte vollständig nieder.