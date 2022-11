Die Ersatzwahlen in Zeiningen und Mettauertal werden spannend

Zeiningen/Mettauertal Enges Rennen in zwei Gemeinden: An diesem Wochenende werden zwei neue Gemeinderätinnen gewählt Die Wählerinnen und Wähler in Zeiningen und Mettauertal haben es in der Hand: In beiden Gemeinden finden die zweiten Wahlgänge für einen freien Sitz im Gemeinderat statt. In beiden Gemeinden kandidieren ausserdem nur Frauen. Die haben sich schon im ersten Wahlgang ein enges Rennen geliefert – was für einen spannenden Wahlsonntag spricht. Hans Christof Wagner 25.11.2022, 05.00 Uhr

In Zeiningen kommt es am 27. November zu Kampfwahlen für den Gemeinderat: Gabriella Huber (links) und Sandra Pfaffen treten an. zvg

Kampfwahlen in zwei Gemeinen des Fricktals – gute Zeiten für die Demokratie. Sowohl in Zeiningen wie auch in Mettauertal haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Sonntag eine echte Wahl – zwischen je zwei Kandidierenden. Allesamt Frauen.

Für den zweiten Wahlgang stellen sich in Zeiningen Gabriella Huber und Sandra Pfaffen zur Wahl. In Mettauertal wollen es sowohl Beatrice Wochele Bindschädler aus dem Ortsteil Wil wie auch Pia Ulrich aus dem Ortsteil Oberhofen wissen.

In Zeiningen planen Huber und Pfaffen der im Frühjahr ausgeschiedenen Gemeinderätin Isabel Scheuerer nachzufolgen. Die Ersatzwahlen in Mettauertal finden statt, weil Vizepräsidentin Vreny Schmid auf Ende Jahr demissioniert.

Eine Kandidatin zog sich zurück

In beiden Gemeinden haben die ersten Wahlgänge am 25. September stattgefunden und brachten in beiden noch keine Entscheidungen. Die Zeiningerinnen und Zeininger hatten sogar die Wahl unter drei Kandidatinnen: Sandra Pfaffen, Gabriella Huber und Sabrina Kreft, sämtlich parteilos. Doch keine der drei erreichte das absolute Mehr, das bei 301 Stimmen gelegen hatte. Mit 275 Stimmen kam Pfaffen noch am nächsten dran, gefolgt von Huber mit 183 Stimmen und Kreft mit 122 Stimmen. Kreft zog daraufhin ihre Kandidatur zurück.

Beim ersten Wahlgang lieferten sich die Mettauertaler Kandidatinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wochele lag mit 213 Stimmen vorne, dicht gefolgt von Ulrich und ihren 194 Stimmen. Aber beide verfehlten das bei 252 Stimmen liegende absolute Mehr - daher jetzt Wahlgang Nummer zwei.

Ein Flyer hier, ein Apéro da

Pfaffen hat im Vorfeld des zweiten Wahlgangs erneut ihren schon für den ersten Wahlgang erstellten und nun aktualisierten Flyer an die Zeininger Haushaltungen verschickt. Sie sagt:

«Ich fühle mich schon als Favoritin und wäre froh, wenn ich die 275 Stimmen wieder holen kann.»

Abzuwarten bleibe, wo die Männer und Frauen, die im ersten Wahlgang für Kreft gestimmt haben, am Sonntag ihr Kreuzchen machen. Pfaffen hofft bei ihr. Doch sie sagt auch: «Wenn es für mich nicht reichen sollte, geht die Welt auch nicht unter.»

Mitbewerberin Gabriella Huber hat als Vorbereitung auf den zweiten Wahlgang einen Polit-Apéro durchgeführt und sich dabei, wie sie erzählt, bei Speckzopf und Getränken vorgestellt, interessante Gespräche geführt und neue Leute kennen gelernt. Zudem hat sie im Dorf Plakate aufgehängt. Die frühpensionierte, frühere Flugbegleiterin bei der Swiss sagt:

«Viele haben mir signalisiert, dass sie es gut finden, wenn jemand antritt, der viel Zeit für das Amt mitbringt. Das könnte für mich vorteilhaft sein.»

Beatrice Wochele sieht sich für den zweiten Wahlgang in Mettauertal gut aufgestellt. Die Mikrobiologin sagt: «Ich fühle mich gerade im Ortsteil Wil, wo ich wohne, über Schulen und Vereine gut vernetzt.»

Bewusst sei ihr aber, dass sie darüber hinaus in der Gesamtgemeinde punkten müsse. Auch sie hat auf den zweiten Wahlgang hin einen Flyer versendet und über soziale Medien Wahlkampf betrieben.

Im Unterschied zum ersten Wahlgang vom 25. September wird es am Sonntag keine parallelen eidgenössischen Abstimmungen geben. Unklar ist, wie sich das auf die Stimmbeteiligung auswirkt. Wochele schätzt, dass es auch von Vorteil sein kann, weil die Wahl so eine einfache sei.

Furcht vor niedriger Stimmbeteiligung

Ulrich tönt da pessimistischer. Sie fürchtet, dass eine Ersatzwahl für den Gemeinderat eher wenige Leute zum Urnengang mobilisiert. Daher schätzt sie, dass die Stimmbeteiligung tief bleiben wird. Dass sie im kleineren Oberhofen wohnt, sieht sie als Nachteil. Doch mit ihren 194 Stimmen vom September geht auch sie stark ins zweite Rennen um den freien Gemeinderatssitz.

Auch Ulrich hat neben anderen Aktionen einen Flyer drucken lassen und per Post an die Haushaltungen verschickt. Das auch, nachdem die Gemeinde es ablehnte, die Flyer der Frauen mit den amtlichen Wahlunterlagen mit zu versenden. Gemeindeschreiber Florian Wunderlin begründet das mit der Neutralitätspflicht der Gemeinde.