Zeiningen Zu Fuss, ohne Handy, ohne Besitz: Wie ein Fricktaler Zimmermann die Welt entdeckt – und sich durch Corona nicht ausbremsen lässt Seite März 2019 ist Dionys Soder aus Zeiningen unterwegs. Der Zimmermann gehört der Gesellenbruderschaft der Freien Vogtländer an und arbeitet dort, wo er gerade gebraucht wird. Die Coronapandemie hat den 22-Jährigen zwar ein-, aber nicht ausgebremst. Aktuell ist er in Thüringen – wo er für einen Besuch des Baumarktes einen Termin braucht. Thomas Wehrli 30.04.2021, 05.00 Uhr

Dionys Soder aus Zeiningen ist seit März 2019 auf Wanderschaft. Zvg / Aargauer Zeitung

Er ist dann mal immer noch weg: Dionys Soder, 22, wandert und trampt seit März 2019 durch die Welt. Der Zimmermann aus Zeiningen gehört der Gesellenbruderschaft der Freien Vogtländer an. Und bei dieser ist es Pflicht, mindestens zwei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft zu sein. Ohne Fahrzeug, ohne Handy oder sonstige internetfähige Gerätschaften, ja: ohne etwas zu besitzen, das Kosten verursacht.

Entsprechend schwierig ist es, den wandernden Fricktaler zu erreichen. Die Anfrage der AZ für eine Artikelserie darüber, wie es Fricktalern im Ausland während der Coronazeit ergeht, erreicht Soder erst Wochen nach dem Versand. In einem Internet-Café, wo er ab und an seine Mails checkt.

Bislang ist er vor allem im deutschsprachigen Raum unterwegs. Zvg / Aargauer Zeitung

Für Baumarkt-Besuch braucht es einen Termin

Aktuell ist Soder im Landkreis Hildburghausen in Thüringen unterwegs. «Dort gilt eine Ausgangsbeschränkung, und fast alle Geschäfte sind geschlossen», erzählt Soder. Arztpraxen sind geöffnet, Restaurants dagegen geschlossen. Und für den Zutritt in einen Baumarkt braucht man einen Termin. Stark eingeschränkt sind durch die Coronapandemie auch seine Fortbewegungsmöglichkeiten. Solder sagt:

«Das Reisen beziehungsweise Trampen ist sehr schwierig oder fast unmöglich.»

Zumal er, so wollen es die Bruderschaftsregeln, weder ein Auto besitzen darf, noch – wenn immer möglich – den öffentlichen Verkehr benutzen sollte. Sein wichtigstes Fortbewegungsmittel sind deshalb die eignen Füsse – und Fahrzeuge, die ihn als Anhalter mitnehmen.

Corona machte ihm einen Strich durch die Reiserechnung

Corona hat ihm denn auch ein Strich durch die Reiserechnung gemacht. Klar war, dass er sich im ersten Jahr im deutschsprachigen Raum aufhalten muss, damit die Tradition nicht verloren geht.

Dionys Soder zog im März 2019 los. Zvg / Aargauer Zeitung

Danach, so stellte er es sich vor der Abreise im März 2019 vor, wollte er arbeitend die Welt entdecken. Skandinavien stand ebenso auf der Reiseliste wie China. Natürlich nicht zu Fuss und auch nicht per Anhalter – für lange Distanzen erlauben die Regeln das Benutzen von Flugzeugen.

Bei all seinen Plänen war für Soder schon vor Reisebeginn klar: Er wird nicht zwei Jahre unterwegs sein, sondern drei. Daraus könnten eventuell nun noch mehr werden. Denn im zweiten Jahr konnte er nur beschränkt reisen, war bislang vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. In seinem Heimatland allerdings stets mindestens 50 Kilometer von Zeiningen entfernt, denn näher darf er seinem Heimatdorf auf der Wanderschaft nicht kommen. So will es die Bannkreis-Regel.

Alle Orte mit digitalen Stecknadeln markiert

Seine Mutter markiert alle Orte, an denen sich Dionys bereits aufgehalten hat, auf einer Karte (siehe Bild). Es sind schon ganz viele digitale Stecknadeln zusammengekommen – und es werden laufend mehr. Bislang die einzige Stecknadel, die überhaupt nicht auf dem Kartenausschnitt Platz hat, ist jene in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sich Soder Anfang Jahr für sechs Woche aufhielt.

Seine Mutter markiert alle Orte, an denen Dionys Soder war, auf einer digitalen Karte. Zvg / Aargauer Zeitung

Wobei «aufhalten» das falsche Wort ist, denn Soder arbeitet an jedem Ort, wo er rastet, bei Bauprojekten mit. Auf diese bauliche Vielfalt – und natürlich auf die Welt – freute er sich am Beginn seiner Wanderschaft besonders. Vor seiner Abreise sagte er zu einer Lokalzeitung:

«Ich freue mich darauf, andere Firmen und andere Lösungen kennen zu lernen und in vielen Baustilen tätig zu sein.»

Reisend arbeiten oder arbeitend reisen – eine einmalige Erfahrung. Derzeit ist es mehr eine reine Arbeitserfahrung. «Ich arbeite viel, da das Reisen praktisch unmöglich ist», sagt Soder. Er sammle so viel Arbeitserfahrung, «mein Wirkungsradius ist aber sehr klein».

Das spontane Reisen vermisst er in der Coronakrise denn auch stark. Die Geselligkeit ebenso «und einfach mal wieder jemanden mit einem Händedruck begrüssen zu dürfen».

Kontakt hält Soder per Mail und Telefon

Die Coronaregelungen in Thüringen sind dabei nochmals deutlich strenger als in der Schweiz. Machen kann man in der Freizeit so gut wie nichts. «Man darf spazieren gehen, aber nicht mit in anderen Haushalten lebenden Personen.»

Wie in der Schweiz sind auch in Deutschland viele Menschen coronamüde. Der Drang nach Gesellschaft werde immer grösser, hat der Fricktaler festgestellt. Er hat beobachtet:

«Den Menschen werden die Vorschriften egal, beziehungsweise sie befolgen sie nicht mehr so gewissenhaft.»

Von Besuchen bei ihm rät er derzeit ab. «Es ist zu kompliziert», sagt Soder. Zudem gilt ein Beherbergungsverbot. Den Kontakt zu Bekannten vor Ort und anderen Wandergesellen hält Soder durch die Arbeit. Und mit den Freunden und Verwandten in der Schweiz? «Wie üblich auf der Wanderschaft: ab und zu telefonisch oder per Mail.»

Weggehen ist einfacher als heimkommen

Bis daraus ein physischer Kontakt wird, bis Dionys Soder Freunde, Bekannte und Verwandte wiedersieht, wird es noch mindestens ein Jahr dauern. Das Wiedersehen wird speziell werden, das weiss Soder schon jetzt, das wusste er schon, bevor er loszog. Er habe bereits jetzt ein bisschen Respekt vor der Heimkehr, sagte er damals. Weggehen sei immer einfacher als heimkommen.

Wobei auch das Fortgehen ganz speziell war. Beim Zeininger Ortsschild fanden sich im März 2019 rund 200 Verwandte und Bekannte ein, um Soder, damals 20, zu verabschieden. Eine letzte Umarmung, ein letzter stärkender Schluck. Dann war er weg. Ohne Blick zurück, ohne Winken, wie es Brauch ist.

Weg war er, mit kleinem Gepäck und nur fünf Franken in der Tasche. So ist es vorgeschrieben. Und mit genauso viel Geld, nicht weniger und nicht mehr, wird er wieder zurückkommen. Dereinst, wenn es durch Zeiningen tönt: Ich bin dann mal wieder da – er ist dann mal wieder da.