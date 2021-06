Zeiningen Weshalb Dionys Soder im Schnee über den Gotthard läuft und schon mal unter einer Autobahnbrücke schläft Dionys Soder aus Zeiningen gehört der Gesellenbruderschaft der Freien Vogtländer an. Seit gut zwei Jahren ist der 20-Jährige auf Wanderschaft. Ohne Handy, ohne Auto, ohne Besitz. Er erlebt dabei viel – und ist immer wieder neu über die Offenheit der Menschen erstaunt. Zum Beispiel, wenn ihn Polizisten unter einer Autobahnbrücke wecken und zu einem Kaffee einladen. Thomas Wehrli 01.06.2021, 05.00 Uhr

Dionys Soder aus Zeiningen ist seit März 2019 auf Wanderschaft. Das Treffen mit der AZ findet in Hittnau (ZH) statt; näher als 50 Kilometer darf er nicht an seine Heimatgemeinde kommen. Thomas Wehrli / Aargauer Zeitung

Eine Bedingung stellt Dionys Soder, 20, für das Treffen mit der AZ: Es muss mindestens 50 Kilometer Luftlinie von Zeiningen entfernt sein. Nicht, dass Soder Aversionen gegen die Fricktaler Gemeinde hätte, ganz im Gegenteil: Zeiningen ist sein Heimatdorf. Aber der gelernte Zimmermann gehört der Gesellenbruderschaft der Freien Vogtländer an und ist seit März 2019 auf der Walz. Und eine Bedingung ist, dass die Gesellen auf Wanderschaft immer mindestens 50 Kilometer von zu Hause weg sind.

Das Treffen findet in der «Sonne» in Hittnau (ZH) statt. Soder kramt eine Schweizer Karte aus seiner Weste. Man sieht ihr an, dass sie in den letzten gut zwei Jahren oft benutzt wurde. Ein Kreis zeigt den Rayon, den Soder nicht mehr betreten darf – und den er seit dem 16. März 2019, als er am Dorfausgang von rund 200 Freunden und Bekannten verabschiedet wurde, nicht mehr betreten hat.

Jahrundertealte Tradition lebt weiter

Soder hält als Wandergeselle eine jahrhundertealte Tradition aufrecht. Er ist einer von rund 50 Zunftbrüdern, die derzeit unterwegs sind. Ein Teil dieser Tradition zu sein, darauf ist Soder stolz, das merkt man im Gespräch deutlich. «Ich hoffe, dass ich mit meinem Beispiel andere junge Zimmerleute motivieren kann, ebenfalls auf Wanderschaft zu gehen», sagt er, blickt sich in der Gartenwirtschaft um und fügt dann an:

«Man lernt unglaublich viel, kann ein Netzwerk aufbauen, kann Freundschaften schliessen und entdeckt reisend die Welt.»

Trampend trifft es besser. Denn die Gesellen dürfen, wenn sie im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, für Unterkunft und Reise kein Geld ausgeben. Da bleiben nur zwei Möglichkeiten: Den Zugbegleiter fragen, ob man gratis mitreisen darf. «In Deutschland sagen die Schaffner oft ja, in der Schweiz leider kaum je.» Oder eben: trampen.

Mal wartet er drei Minuten, mal Stunden

Soder hat sich ans Autostöpplen gewöhnt. Und ans Warten. «Es bringt nichts, wenn man sich ärgert, weil einen grad niemand mitnimmt.» Mal warte er nur drei Minuten, mal vier Stunden. Und mal wartet er vergebens. «Ich habe schon das eine oder andere Mal auf einer Autobahnraststätte übernachtet», erzählt er.

Oder auf einem Feld. Wie neulich. Als es dann in der Nacht zu regnen begann, legte er sich unter eine Autobahnbrücke. Um sechs Uhr weckte ihn eine Polizeistreife. «Sie sagten, sie seien bereits um vier Uhr vorbeigefahren und wollten nur sehen, ob es mir gut gehe.» Er lacht.

«Und dann luden sie mich auf einen Kaffee ein.» Solche Begegnungen sind es, die Soder immer aufs Neue zeigen: «Der Entscheid, auf Wanderschaft zu gehen, war goldrichtig.»

Die Offenheit der Menschen beeindruckt den Fricktaler. Einmal nahm ihn ein Autofahrer mit und sie unterhielten sich. Als Soder sagte, er wisse noch nicht, wo er übernachten werde, bot ihm der Autofahrer spontan seine Wohnung für ein paar Tage an. Er verreise und Soder könne ja den Schlüssel in den Briefkasten werfen, wenn er gehe. Nicht wissen, wo er am Abend schlafe, macht Soder nichts aus. «Meist findet sich etwas.» Und wenn nicht? «Dann schätzt man am nächsten Tag umso mehr, was man hat.»

Entscheid noch nie bereut

Bereut hat Soder seinen Entscheid «nicht einen Tag». Er verstummt kurz, nickt.

«Man hört ja immer wieder von Leuten, dass sie bereuen, etwas nicht getan zu haben – ich wollte nicht dazu gehören.»

Bislang war Soder mehrheitlich in den umliegenden Ländern unterwegs, vor allem in Deutschland. Er war hier in jeder grossen Stadt und hat an gut einem Dutzend Orten gearbeitet. Mal nur einige Tage, mal drei Monate. In Ravensburg konnte er bei der Sanierung des Kirchenturms mitarbeiten. «Eine besondere Erfahrung», sagt Soder. Eine verewigende auch, denn im obersten Brett ist sein Name eingraviert.

Dionys Soder kam auf Wanderschaft viel herum, vor allem im deutschsprachigen Raum. Zvg / Aargauer Zeitung

Zu Fuss über den Gotthard

Die Coronapandemie hat Soder zwar ein-, nicht aber ausgebremst. «Trampen war während der Lockdowns nahezu unmöglich.» So blieb er manchmal, nolens volens, etwas länger an einem Ort. Natürlich freue er sich, wenn Begegnungen wieder ungezwungen möglich seien.

«Corona hat mir aber auch Erfahrungen ermöglicht, die ich sonst nicht gehabt hätte.»

Weil es mit dem Trampen nicht klappte und er ins Tessin wollte, marschierte er zusammen mit einem Zunftbruder kurzerhand über den Gotthard. «Unten verregnet, oben verschneit», fasst Soder die Wanderung zusammen. Übernachtet haben die beiden in verlassenen Ställen. Was andere als Horrortrip sehen würden, nennt er «eine wunderschöne Zeit».

Ab in die Vereinigten Arabischen Emirate

Eine spezielle Zeit waren die zwei Monate in den Vereinigten Arabischen Emiraten im letzten Jahr. Sonne und Wärme wollten er und ein Zunftbruder tanken, Land und Leute kennen lernen und arbeiten. Eigentlich stand Kuba auf der Wunschliste, doch dies schien den beiden dann angesichts des volatilen Gesundheitswesens doch zu riskant.

Sie gingen an den Flughafen, sagten, was sie sich vorstellen – Wärme, Meer, Bewegungsfreiheit – und da kamen die Emirate heraus. Wieder muss Soder schmunzeln. «Ich hatte keine Ahnung, wo das ist.» Er habe eine Frau am Flughafen gefragt und die habe ihm das Land auf dem Handy gezeigt. «Das passte.»

Auf seinem eigenen Handy konnte er nicht nachsehen, denn die Zunftregeln verbieten es den Wandergesellen, ein Handy oder ein anderes internetfähiges Gerät zu besitzen. «Das macht einen auch frei», sagt Soder, der mit nichts ausser einer zweiten Kluft und ein paar Kleidungsstücken durch die Welt tingelt.

Was wird auf mich zukommen? Dionys Soder kurz vor seinem Start zur rund dreijährigen Wanderschaft im März 2019. Zvg / Aargauer Zeitung

Den Kontakt zu Familie und Freunden hält er per Mail aufrecht, die er ab und an in einem Internetcafé abruft. Manchmal kann er auch von einem Unternehmen aus, in dem er arbeitet, zu Hause anrufen. Das kommt selten vor. Aber wenn, «dann dauern die Telefonate schnell einmal zwei Stunden». Denn zu erzählen hat Soder viel. In einem Tagebuch hält er die wichtigsten Erlebnisse fest, samt Fotos. Soder erzählt:

«Ich habe bislang an die 1000 Fotos gemacht und zu jedem gibt es eine Geschichte.»

Hier, in seinem Tagebuch, klebt auch der Fünflieber, den ihm seine Mutter in die Hand drückte, als er losmarschierte. Denn die Regel besagt: Mit fünf Franken zieht der Geselle los, mit fünf Franken in der Tasche kommt er heim. Unterwegs erhält Soder den ortsüblichen Gesellenlohn. «Es geht nicht darum, mich zu bereichern.»

Ans Heimkehren denkt Dionys Soder noch nicht

Das Heimkehren. «Das kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen», so Soder. Die Mindestvorgabe der Gesellenbruderschaft von zwei Jahren und einem Tag hat er zwar längst erfüllt, «doch ich bin noch nicht gesättigt», sagt er, überlegt kurz, fügt dann an:

«Solange sich dieses Gefühl nicht einstellt, werde ich unterwegs sein.»

Denn sonst würde es ihn jedes Mal in den Zehen jucken, wenn er einen Wandergesellen treffen würde. Drei Jahre bleibt er mindestens auf Wanderschaft. «Vielleicht auch länger.»

Sagt’s und zieht weiter. Nach dem Gespräch schultert Soder sein Bündel und trampt in Richtung Deutschland davon. Ravensburg peilt er an, wo er Freunde fürs Leben gefunden hat. Wie vielerorts.