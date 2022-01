Zeiningen: Kündigungen von Verwaltungspersonal wirft Fragen auf

Zeiningen «Kündigungswelle erschüttert unsere Verwaltung»: Offener Brief fordert Antworten vom Gemeinderat Der Zeininger Herbert Lützelschwab zeigt sich besorgt: Nach dem Abgang von Gemeindeschreiberin Sheena Heinz spitze sich die Situation auf der Verwaltung mit der Kündigung des Finanzverwalters zu. Es herrsche ein Erklärungsnotstand. Der Gemeinderat diskutiert derweil über eine Stellungnahme. Dennis Kalt 18.01.2022, 05.00 Uhr

Nach dem Abgang von Gemeindeschreiberin Sheena Heinz kündigte kürzlich Roger Wernli, Leiter Finanzen, seine Stelle bei der Gemeinde. Bild: Claudio Thoma

(23. November 2018)

Der Zeininger Herbert Lützelschwab, der sich zuletzt mit der Sammlung von Unterschriften für den Erhalt der Oberstufe im Wegenstettertal politisch exponiert hatte, zeigt sich in besorgt um die Situation auf der Gemeindeverwaltung seines Wohnorts. In einem offenen Brief an den Zeininger Gemeinderat schreibt er, dass eine stabile Gemeindeverwaltung das Rückgrat einer funktionierenden Gemeinde sei. Er schiebt nach:

«Und jetzt erschüttert eine Kündigungswelle unsere Verwaltung.»

Lützelschwab bezieht sich dabei in erster Linie auf den Abgang von Gemeindeschreiberin Sheena Heinz per Ende 2021 sowie von Roger Wernli, Leiter Finanzen, der kürzlich seine Stelle auf den 31. März kündigte. Gemäss Lützelschwab habe die Zeininger Bevölkerung den Verlust von leitenden Angestellten mit grosser Besorgnis entgegengenommen. «Es sprengt meines Erachtens den Rahmen von natürlichen Abgängen im Geschäftsleben», sagt er.

Lützelschwab stellt sich denn auch die Frage, was hinter den Kündigungen steckt; und warum der Gemeinderat zu den Gründen gar nicht oder nur spärlich gegenüber der Bevölkerung kommuniziere.

Der Bevölkerung eine ­Erklärung schuldig

Mit der aktuellen Kündigung des Finanzverwalters und einer weiteren Mitarbeiterin in der Verwaltung, so Lützelschwab, spitze sich die Lage in der Verwaltung zu. Er schiebt nach:

«Erklärungsnotstand macht sich breit.»

Lützelschwab ist der Auffassung, dass die Bevölkerung klare Antworten verdient habe ­– auch, weil die Suche und das Auswechseln des Personals mit Kosten verbunden sei und darüber hinaus, um keinen Raum für Spekulationen über die Beweggründe für die Kündigungen zu lassen.

Unterschiedliche Ansichten in Sachen Führung

Gegenüber der AZ sagt Lützelschwab, dass hinsichtlich der Kündigungen intern etwa von «unterschiedlichen Ansichten in den Führungsaufgaben» die Rede war sowie dass «Einflüsse von aussen» erwähnt worden seien. Lützelschwab sagt:

Herbert Lützelschwab ist besorgt um die Situation in der Verwaltung. Bild: twe

«Aus Loyalitätsgründen wird geschwiegen, aber die Situation scheint verfahren zu sein.»

Er adressiert an den Gemeinderat die Frage, warum in der Verwaltung «in einer aufstrebenden Gemeinde mit tollen Projekten in Planung und herausfordernden Entwicklungen» Unruhe entstehe. «Ist es Unruhe im Gemeinderat oder ist es Unruhe in der Verwaltung, die den Gemeinderat herausfordert?», fragt sich Lützelschwab.

Gemeinderat diskutiert über Stellungnahme

Gemeindepräsidentin Gisela Taufer wollte zu den offenen Fragen zur Situation in der Verwaltung und den Beweggründen der Kündigungen der Kaderleute keine Stellung nehmen. Sie verwies gestern Mittag auf eine Sitzung des Gemeinderates am Montagabend, in der man über eine Stellungnahme diskutieren wolle.

Derweil hat der Gemeinderat eine Nachfolgelösung für das Gemeindeschreiberamt gefunden. Patrick Amrein wird ab 1. Februar neuer Gemeindeschreiber. Amrein war bis Herbst 2020 drei Jahre lang als Gemeindeschreiber von Schöftland tätig. Zuvor war er langjähriger Gemeindeschreiber in Teufenthal und Oberflachs.

Für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger im Amt der Leiterin oder des Leiters der Finanzen hat die Gemeinde das entsprechende Stelleninserat kürzlich publiziert.