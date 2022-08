Gemeindeverwaltung muss sich neue Finanzleitung suchen

Zeiningen Kündigung nach nur vier Wochen: Die Gemeinde macht in Sachen Personal schon wieder von sich reden Zeiningen muss sich eine neue Leitung der Abteilung Finanzen suchen: Sonja Kaufmann, die ihren Posten erst am 1. Juli angetreten hat, hat bereits wieder demissioniert und ist nur noch bis September im Dienst. Kehren damit die Personalprobleme von Anfang Jahr zurück? «Nein», sagt Gemeindepräsidentin Gisela Taufer. Hans Christof Wagner 12.08.2022, 08.45 Uhr

Wer wird künftig als Finanzverwaltender im Gemeindehaus Zeiningen arbeiten? Claudio Thoma

Mit den aktuellen amtlichen Nachrichten lässt die Gemeindeverwaltung Zeiningen aufhorchen: «Mit Bedauern teilt der Gemeinderat mit, dass die Leiterin der Abteilung Finanzen, Sonja Kaufmann, ihre Anstellung gekündigt hat. Sonja Kaufmann wird ab 1. Oktober 2022 Leiterin Finanzen einer anderen aargauischen Gemeinde.»

Laut Gemeindepräsidentin Gisela Taufer ist es Wallbach. «Die Stelle in Wallbach wurde frei. Und das war und ist die Wunschstelle von Frau Kaufmann», erklärt sie.

Kurzes Intermezzo in der Gemeindeverwaltung

Es war ein kurzes Intermezzo in der Zeininger Gemeindeverwaltung: Kaufmann hat ihre Stelle am 1. Juli angetreten und vier Wochen danach gekündigt. Da sie sich noch in der Probezeit befand, betrug die Kündigungsfrist nur sieben Tage. Dennoch werde Kaufmann noch bis September die Stellung halten, heisst es.

«Die Stelle wird umgehend zur Neubesetzung ausgeschrieben», hält der Gemeinderat weiter fest. Dass es nicht leicht fallen werde, sie neu zu besetzen, räumt Taufer ein. Sie sagt:

«Da der Arbeitsmarkt sehr ausgetrocknet ist, kann ich keine Prognose darüber abgeben, wie lange es dauert.»

Auch wenn die Personalie Kaufmann sicher kurios ist, kommt das vor. So unterstreicht denn auch Taufer:

«Wir haben keine Personalprobleme unter den Angestellten. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ist gut. Es kehren keine Personalprobleme zurück.»

Zurückkehren – weil die Rochaden im Zeininger Gemeindehaus Anfang Jahr für Schlagzeilen sorgten. Gleich vier Mitarbeitende hatten ihre Anstellungen gekündigt. Und erst mit Einstellung von Kaufmann konnte die letzte Vakanz in der Gemeindeverwaltung geschlossen werden.

Bis diese erneut geschlossen wird, füllt die Lücke das auf Dienstleistungen für Gemeinden spezialisierte Unternehmen meingemeindeprofi.ch. Laut Taufer war das Büro schon vor Einstellung von Kaufmann für Zeiningen tätig.