Kampfwahl um den freien Gemeinderatssitz in Zeiningen

Zeiningen Gemeinde im Polit-Fieber: Das Rennen um den freien Gemeinderatssitz geht in Runde zwei Die Frage, wer der im Frühjahr ausgeschiedenen Gemeinderätin Isabel Scheuerer nachfolgen wird, bleibt weiter offen. Schon beim ersten Wahlgang im September waren drei Kandidatinnen angetreten – ohne das absolute Mehr zu erreichen. Weil zwei ihre Bewerbung aufrechterhielten hat es der Souverän jetzt ein zweites Mal in der Hand.

Die Zeiningerinnen und Zeininger haben am 27. November die Wahl: Wen schicken sie für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 in den Gemeinderat? Sandra Pfaffen oder Gabriella Huber? Beide Frauen stellen sich dem Urnengang, wollen für die kommenden drei Jahre die Politik im Dorf mitbestimmen.

Im Frühjahr hatte der Entscheid von Gemeinderätin Isabel Scheuerer, aus gesundheitlichen Gründen nach nur wenigen Monaten Mitgliedschaft ihren Rücktritt aus der Zeininger Exekutive zu erklären, den Stein ins Rollen gebracht. Nachdem sie per Ende April von allen Verpflichtungen entbunden war, wurde der Ersatzwahltermin auf den 25. September festgelegt.

Im ersten Wahlgang erreichte keiner das absolute Mehr

Im ersten Wahlgang hatten die Zeiningerinnen und Zeininger sogar die Wahl unter drei Kandidatinnen: Sandra Pfaffen, Gabriella Huber und Sabrina Kreft, sämtlich parteilos. Doch keine der drei erreichte das absolute Mehr, das bei 301 Stimmen gelegen hatte. Mit 275 Stimmen kam Pfaffen noch am nächsten dran, gefolgt von Huber mit 183 Stimmen und Kreft mit 122 Stimmen.

Während Letztere ihre Kandidatur daraufhin zurückzog, blieben Pfaffen und Huber im Rennen und wollen es jetzt im zweiten Wahlgang wissen. Das absolute Mehr müssen sie jetzt nicht mehr erreichen. Gewählt ist, wer mehr Stimmen auf sich vereinigen kann, um so den fünften und vakanten Sitz in der Zeininger Exekutive wieder zu besetzen.

Bewerberin schon drei Jahre in der Finanzkommission tätig

Über eine dreijährige Erfahrung in der Finanzkommission verfügt Kandidatin Pfaffen. Die 49-jährige Walliserin wohnt seit 2006 in Zeiningen, kommt beruflich aus der Wirtschaftsprüfung und arbeitet aktuell im Tiefbau und der Immobilienverwaltung. Sie begründet ihre Motivation zur Kandidatur so:

«Jemand mit Finanzhintergrund ist sicher eine Bereicherung für den Gemeinderat. Darin kann ich mitbestimmen, aktiv gestalten und mich ins Dorf einbringen.»

Sich Gegenwehr aussetzen, es nicht allen recht machen können, den Kopf für das Gesamtgremium hinhalten: Pfaffen weiss auch um die möglichen Schattenseiten des Gemeinderat-Jobs. Aber sie sagt, sie schreckten sie nicht. Sie sei von vielen Zeiningerinnen und Zeiningern in ihrer Kandidatur bestärkt worden und sie rechnet sich gute Chancen auf den Einzug in die Exekutive aus.

Das trifft auch auf Mitbewerberin Gabriella Huber zu. Sie geht davon aus, dass im zweiten Wahlgang noch so manches an Mobilisierung möglich ist und sie ihren 183-Stimmen-Anteil aus dem ersten ausbauen kann. Sie sagt:

«Wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100 Prozent. Wer nicht gewagt, der nicht gewinnt.»

Huber, aus dem Kanton Solothurn stammend und seit 18 Jahren in Zeiningen wohnhaft, war 33 Jahre Flugbegleiterin bei der Swiss. Dort inzwischen frühpensioniert, habe sie jetzt die Zeit fürs politische Engagement im Dorf. Gesellschaftlich und sozial sei sie es bereits – beim Velo-Moto-Club wie auch bei MitenandFürenand, einem Verein für Nachbarschaftshilfe.