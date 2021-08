Zeiningen Dieser Halbmarathon ist ein Anlass für das ganze Dorf 342 Anmeldungen sind eingegangen für das Lauferlebnis in Zeiningen. Auch zwei Fricktaler schaffen es auf das Podest. Mira Güntert 23.08.2021, 05.00 Uhr

Die Läuferinnen und Läufer machen sich auf die 21 km lange Strecke. vvg/Roman Nietlispach

Es ist Samstagmorgen, 8 Uhr. Läuferinnen und Läufer kommen aus allen Richtungen auf das Schulgelände Brugglismatt in Zeiningen: einige mit Walkingstöcken, andere mit der neuesten Laufbekleidung, nochmals andere mit ihren Kindern. Musik schallt aus den Lautsprecheranlagen. Das Wetter könnte nicht besser sein: strahlender Sonnenschein, aber zum Laufen noch angenehm kühl.

Vor über eineinhalb Jahren hat die Planung für den Raiffeisen Zeininger Halbmarathon begonnen. Aufgrund der coronabedingten Absage 2020 konnte erst am Samstag die Erstaustragung stattfinden. Viele der 342 angemeldeten Sportlerinnen und Sportler wohnen in der Nordwestschweiz, doch auch solche von weiter weg, teilweise aus Deutschland und Frankreich, haben an diesem Morgen den Weg ins Fricktal gefunden.

Die Siegerin des Halbmarathons, Bettina Steiger, kommt ins Ziel. zvg/Roman Nietlispach

Auch Leute aus Zeiningen, die sonst keine Laufanlässe besuchen würden, sind am Start. «Für uns war klar, dass wir an diesem Lauferlebnis dabei sein möchten, wenn schon so etwas bei uns stattfindet», sagt eine Frau, die sich mit einer Freundin für das 10-Kilometer-Walken angemeldet hat. Die Distanzen – Halbmarathon (21 km) und Viertelmarathon (10 km) – können beide in der Kategorie Running und Walking bestritten werden.

Die Halbmarathon-Strecke ist anspruchsvoll

Nach dem Kidsrun, einer 2,5 km langen Strecke durch den Dorfkern Zeiningens, fallen die Startschüsse für die erwachsenen Läuferinnen und Läufer. Zuerst startet die Kategorie Halbmarathon, danach die Kategorie Viertelmarathon. Die vordersten Läufer ziehen unter Jubelrufen aus dem Publikum und Kuhglockengebimmel schnell davon. Das Feld verteilt sich. Die Strecke, vor allem auf der Halbmarathon-Distanz, ist anspruchsvoll. 21,3 km mit 546 m positivem Höhenunterschied ziehen sich über geteerte Strassen, Feld- und wurzelige Waldwege.

Der Sieger des Halbmarathons, T-Roy Brown, läuft im Ziel ein. zvg/Roman Nietlispach

Die schnellsten Läufer ihrer jeweiligen Kategorie kommen mit den Gegebenheiten und der aufkommenden Hitze problemlos zurecht. Als Erster im Ziel ist Omar Tareq nach 37 Minuten. Er gewinnt den Viertelmarathon mit mehr als 4 Minuten Vorsprung. Etwas nach ihm kommt der Sieger des Halbmarathons ins Ziel. T-Roy Brown gewinnt mit knapp 13 Minuten Vorsprung spektakulär nach nicht ganz einer Stunde und 20 Minuten. Auch zwei Fricktaler schaffen es aufs Podest: Bernhard Eggenschwiler aus Zeiningen wird beim Halbmarathon Zweiter. Gabi Seitz aus Zeiningen schafft es beim Viertelmarathon ebenfalls als Zweite aufs Podest.

Der Folgeanlass ist schon gesetzt

Dem Organisationskomitee war es von Anfang an ein Anliegen, dass der Zeininger Halbmarathon kein reiner Sportanlass wird. So konnte ein Aufwärmen organisiert werden, das schon vor dem Anlass für Stimmung gesorgt und selbst eingefleischte Läuferinnen und Läufer zum Mitmachen angeregt hat.

Für das kulinarische Wohl war mit einer Festwirtschaft, einem üppigen Kuchenbuffet, einem Frozen-Yogurt-Stand und am späteren Nachmittag sogar mit einer Bar gesorgt. Für die Kleinsten bot der Anlass ebenfalls Unterhaltung. Zwei Hüpfburgen und verschiedene Parcours von Zeininger Vereinen luden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

OK-Präsident Reto Kuoni zeigt sich nach der ersten Durchführung zufrieden:

«Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von Läufern erhalten. Sie haben sich für die gute Organisation bedankt.»

Natürlich hätten sie auch kleine Mängel in verschiedenen Bereichen festgestellt, fügt er an. «Doch das ist für eine Erstaustragung völlig normal.» Das siebenköpfige OK werde sich bald für eine Nachbesprechung zusammensetzen. «Danach geht es aber schon an die Organisation für den Folgeanlass», sagt Kuoni. Am Samstag, 20. August 2022, findet der 2. Raiffeisen Zeininger Halbmarathon statt.