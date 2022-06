Zeiningen: zwei Auszeichnungen für Winzer Gerhard Wunderlin

Zeiningen «Das ist die Bestätigung, dass sich unsere Konsequenz auszahlt»: Winzer Gerhard Wunderlin freut sich über Auszeichnung Der Zeininger Winzermeister Gerhard Wunderlin darf sich freuen: Sein Pinot Noir wurde zum Aargauer Staatswein 2022 gewählt, sein «Carpe Vinum blanc» zum «Kälinovino» – einem Wein zu Ehren der Nationalratspräsidentin. Entsprechend gross ist die Freue bei Wunderlin. Er sieht in der Auszeichnung auch eine Bestätigung, mit seinen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten auf dem richtigen Weg zu sein. Nadine Böni 13.06.2022, 13.00 Uhr

Nationalratspräsidentin Irène Kälin, die Produzenten Gerhard und Andrea Wunderlin und Regierungsrat Markus Dieth stossen gemeinsam mit dem «Kälinovino» an. Foto Basler

Gerhard Wunderlin hätte an diesem Montagmorgen eigentlich allen Grund, es mal etwas ruhiger anzugehen und zu geniessen. Schliesslich hat der Zeininger Winzermeister am Wochenende gross abgeräumt: Sein Pinot Noir Magden 2020 wurde zum Aargauer Staatswein in der Kategorie Pinot Noir gewählt, sein «Carpe Vinum blanc» zum «Kälinovino».

Aber Wunderlin ist an diesem Morgen schon wieder voll im Alltag – die AZ erwischt ihn am Telefon, wie er gerade eine Lieferung an einen Kunden übergibt. Wobei: Nur, weil er es nicht ruhiger angeht, heisst das nicht, dass er nicht geniesst. «Die Freude ist noch immer riesig», sagt Wunderlin, der den gleichnamigen Zeininger Weinbaubetrieb gemeinsam mit Frau Andrea führt.

Ein Wein, der zur Nationalratspräsidentin passt

Schon etliche Male seien sie mit einem ihrer Weine im Finale zum Aargauer Staatswein gewesen, für den Sieg habe es bisher aber nie gereicht, erzählt Wunderlin. Dass es nun dafür gleich ein Doppelsieg wurde, freut ihn besonders:

«Diese Konstellation ist einmalig und daher natürlich doppelt speziell.»

Beim «Kälinovino» handelt es sich um eine einmalig vergebene Auszeichnung zu Ehren von Nationalratspräsidentin Irène Kälin. Mit deren Einschätzung, der Wein sei «charakterstark, spritzig und grün» kann sich der Winzer gut anfreunden: «Es ist ein Wein mit Profil, ein Wein mit Ecken und Kanten – und daher absolut passend für die Nationalratspräsidentin.»

In der «Kälinovino»-Kategorie stiegen neun Weine aus zertifiziert biologischem und biodynamischem Anbau sowie Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten ins Rennen. «Das ist die Ausrichtung, für die wir uns im Betrieb entschieden haben und die wir mit aller Konsequenz und Überzeugung umsetzen», sagt Wunderlin.

Die ersten Bestellungen sind eingegangen

Gut ein Fünftel der eigenen Weinbaufläche – das sind derzeit rund vier Hektaren Reben in Zeiningen, Magden und Elfingen – würde bereits mit solchen Sorten bepflanzt. «Diese Auszeichnung ist eine weitere Bestätigung, dass sich die Konsequenz auszahlt, mit der wir im Rebberg und im Weinkeller arbeiten», so Wunderlin.

«Die Auszeichnung stärkt einerseits unsere Motivation, so weiterzumachen, und andererseits das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Produkte aus der Region.»

Gleichzeitig bringt die Auszeichnung natürlich auch einen Werbeeffekt: «Wir haben übers Wochenende schon unzählige Gratulationen erhalten – und auch einige Bestellungen», verrät Wunderlin mit einem Lachen.

Einige hundert Flaschen der beiden Weine gehen an den Kanton Aargau und werden dort an Anlässen ausgeschenkt. Natürlich sind sie aber auch beim Zeininger Weinbaubetrieb erhältlich: «Wir werden die Anzahl Flaschen pro Bestellung wohl limitieren, um möglichst viele Kundinnen und Kunden bedienen zu können», sagt Wunderlin. Klar ist: Die Arbeit wird ihm in den kommenden Tagen nicht ausgehen.