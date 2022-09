Zeiniger Märt: Annelies Anliker nimmt seit über 30 Jahren teil

«Zeiniger Märt» Annelies Anliker verkauft seit über 30 Jahren Selbstgemachtes am Markt: «Es herrscht immer eine spezielle Atmosphäre» Am Samstag verwandelt sich der Zeininger Dorfkern wieder in einen grossen Markt: Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet der «Zeiniger Märt» wieder statt. Über 50 Marktfahrerinnen und Marktfahrer aus dem Dorf haben sich dafür angemeldet. Darunter Annelies Anliker. Sie ist schon seit dem allerersten Markt 1986 dabei. Nadine Böni Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Annelies Anliker nimmt seit über 30 Jahren am «Zeiniger Märt» teil und bietet dort allerlei Selbstgemachtes an. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Jedes Stück ist ein Unikat. Ganz egal, ob Kissenbezug, Seidenschal, Kerze, Bettsocke, Topflappen, Keramikente oder Kinderhose. Annelies Anliker kramt im grossen Wandschrank unter der Treppe, zuckt mit den Schultern und sagt dann lachend: «Sachen habe ich jedenfalls genug.» Es ist alles Selbstgemachtes, das die 84-Jährige am Samstag wieder am traditionellen «Zeiniger Märt» anbieten wird.

Zum Angebot gehören unter anderem bestickte Traubensteinsäckli. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Denn wie immer, wenn im Dorf Märt ist, hat auch Anliker einen Verkaufsstand. Angefangen hatte alles 1986: Zur Einweihung der damals neuen Schulanlage Brugglismatt fand im Dorf ein Eröffnungsfest statt. Nebst den Festlichkeiten wurden auch 15 Marktstände aufgestellt – die Geburt des «Zeiniger Märts» im kleinen Rahmen. Den Zeiningern gefiel der Märt so gut, dass sie auch in den Folgejahren einen Märt organisierten.

Nie gab es genau dieselbe Produktauswahl

Heute, über 30 Jahre später, ist der Märt nicht mehr aus dem Dorfleben wegzudenken. Und auch nicht mehr aus dem Kalender von Annelies Anliker. Sie war beim ersten Märt dabei und ist es seither bei jedem. Viele Jahre gemeinsam mit ihrem Mann Hansruedi, seit dessen Tod mit Unterstützung ihrer Kinder allein.

«Zeiniger Märt» am 24. September Am kommenden Samstag, 24. September, findet der «Zeiniger Märt» wieder statt. Es haben sich laut Mitteilung des Organisationsteams über 50 Marktfahrerinnen und -fahrer angemeldet, die allermeisten aus Zeiningen oder mit Zeininger Beteiligung. Die Marktstrasse wurde in Richtung Gemeindeplatz bis zum Sämannsbrunnen erweitert, damit die Stände grosszügiger gestellt werden können. Die Standbetreiber präsentieren von 9 bis 18 Uhr ihr Angebot. Das Angebot an den Ständen reicht von Kunsthandwerk, Büchern und Landwirtschaftsprodukten über kulinarische Leckereien bis hin zu Schmuck und Dekorationsobjekten. Die Dorfvereine sorgen für die kulinarische Versorgung der Besucherinnen und Besucher. Für die Kinder hat es ein Karussell und eine Eisenbahn. (nbo)

Das Sortiment an Anlikers Marktstadt hat sich dabei stets gewandelt. Nie gab es zwei Jahre in Folge genau dieselbe Produktauswahl zu kaufen. Es ist eine tiefe Neugierde dem Kunsthandwerk aller Art gegenüber, die sie immer und immer wieder antreibt. Sie sagt:

Auch selbstgemachte Kerzen gehören zum Sortiment. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

«Wenn ich etwas Neues sehe, möchte ich wissen, wie es gemacht wird und wie die Technik funktioniert. Und ich möchte sie selbst mal ausprobieren.»

Das war schon immer so: «Meine Familie hat mir erzählt, dass ich schon im Alter von fünf Jahren Stricken konnte», sagt sie. Unzählige Kurse und Seminare hat sie in all den Jahren besucht, sich verschiedenste Techniken angeeignet. Stickerei, Seidenmalerei, Nähen, Kerzenziehen. Teilweise hat sie ihr Wissen auch in Kursen weitervermittelt.

Und noch immer gehen ihr die Ideen nicht aus. Bereits hat sie Pläne für die «Zeiniger Wiehnacht», sollte der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden können. Klar spürt sie inzwischen auch manchmal ihr Alter. Zwei bis drei Stunden täglich aber näht, stickt oder strickt sie. Ein Abend reicht für eine Bettsocke.

Der «Märt» ist nach der Coronapause zurück

Bettsocken bietet Annelies Anliker dieses Jahr an. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Nun blickt sie allerdings erst einmal «mit Freude» auf den Samstag, wenn wieder Märt ist. Endlich wieder, denn die letzten beiden Jahre fiel der Anlass aufgrund der Pandemie aus. Natürlich gehe es ihr beim Märt auch darum, etwas Geld zu verdienen. Das sagt sie ehrlich. Aber der Hauptgrund, weshalb sie über all die Jahre dabei geblieben ist, sei ein anderer:

«Am Märt herrscht eine ganz spezielle Atmosphäre. Man hat das Gefühl, das ganze Dorf sei eine Gemeinschaft. Alle Vereine stehen an diesem Tag zusammen.»

Die 84-Jährige geniesst es, wenn sie an ihrem Verkaufsstand mit Kunden und Kundinnen ins Gespräch kommt, wenn sie sich auch die anderen Stände anschauen kann. «Ich finde es immer schön, wenn Leute mit neuen Ideen an den Märt kommen. Das inspiriert mich.»

Sie legt ein mit Glückskäfern besticktes Traubensteinsäckli zurück in den Schrank unter der Treppe und schliesst die Tür. Auch das Säckli ist ein Unikat. Annelies Anliker lächelt verschmitzt und sagt dann: «Vielleicht bin ich ja auch eines.»

