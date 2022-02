Vogelpark Ambigua: Verstärkung gesucht

Zeihen Vogelpark Ambigua: Betriebsleiter freut sich auf Normalität und sucht Verstärkung Im Zeiher Vogelpark Ambigua sind rund 350 exotische Vögel zuhause. Betriebsleiter Rolf Lanz freut sich darauf, bald wieder viele Gäste zu begrüssen. Weiter suchen Betriebsleiter Rolf Lanz und sein Team nun Verstärkung. Nils Hinden 19.02.2022, 05.00 Uhr

Rolf Lanz, der Betriebsleiter des Vogelparks Ambigua freut sich auf den Saisonstart. Dennis Kalt (04.06.2021)

Am Sonntag lädt der Vogelpark Ambigua in Zeihen zum «Flammchueche Sunntig». Dazu sagt Betriebsleiter Rolf Lanz: «Wir freuen uns, endlich wieder Events durchzuführen.»

Weiter ist auch der Saisonstart bereits im Hinterkopf: «Wir hoffen und sind zuversichtlich, zum Saisonstart am 15. April endlich wieder regulär Besucherinnen und Besucher begrüssen zu dürfen», so Lanz.

Grosse Solidarität für Vogelpark

Das war lange Zeit nicht selbstverständlich. Denn: Der Zeiher Vogelpark war pandemiebedingt rund ein Jahr lang geschlossen. Dazu war der Restaurantbetrieb länger eingeschränkt. Das führte zu Einnahmeausfällen. Gleichzeitig seien Futter-, Arzt- und Lohnkosten weiterhin angefallen, so Lanz.

Der Vogelpark Ambigua überlebte nur dank grosser Solidarität. Viele Spenden gingen ein. Dazu sagt Lanz:

«Die Spenden haben uns das Überleben gesichert»

Er fügt an: «Dafür sind wir sehr dankbar.» Nun wolle man sich aber wieder selbst finanzieren. Dabei sei man auf Gäste und Events angewiesen, so der Betriebsleiter.

Liebe zu den Vögeln

2015 wurde Lanz pensioniert. Seither investiert Lanz zusammen mit seinem Team viel Herzblut in den Vogelpark Ambigua für Papageien-Zucht und Artenschutz. Der Park ist Mitglied des Europäischen Erhaltungs- und Zuchtprogramms. Lanz sagt:

«Die Vögel sind alles für mich.»

Begann alles mit rund 170 Vögel, ist der Bestand inzwischen auf rund 350 Tiere angewachsen. Neben Zuchtaktionen war der Vogelpark aber auch immer wieder Auffangbecken: So beherbergt der Park heute auch rund 200 Vögel, die vom Veterinärdienst beschlagnahmt wurden oder von überforderten Besitzerinnen und Besitzer, die ihre Vögel abgeben.

Drei Papageien im Vogelpark Ambigua Dennis Kalt (4.06.2021)

Zusammen mit einer Tierpflegerin, einer Praktikantin und Freiwilligen sorgt Lanz für seine Tiere. Verstärkung ist gewünscht: «Gerne würden wir einen weiteren Tierpfleger oder eine weitere Tierpflegerin einstellen.» Er fügt an: «Wir sind grundsätzlich auch bereit dazu, jemanden einzustellen, der keine Ausbildung zum Tierpfleger hat.»

Zuchtaktionen, um seltene Papageien zu retten

Im Vogelpark Ambigua werden auch seltene Arten gezüchtet: «Wir züchten aktuell rund 8 Papageienarten, die vom Aussterben bedroht sind.», so Lanz. Er fügt an: Man züchte ausgewählte Papageienarten, von denen es in freier Wildbahn nur noch wenige tausend Exemplare gebe.

Lanz möchte dem Park noch lange erhalten bleiben. Auf die Zukunft angesprochen sagt er: «Ich arbeite gerade an einer grösseren Vision, um den Bereich für Artenschutzzucht aufzuwerten.» Mehr dazu könne er aber erst in ein paar Monaten sagen.