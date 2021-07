Zeihen: Seifenkistenderby findet am 15. August statt.

Zeihen Mit Karacho durchs Dorf: So gross ist die Vorfreude bei zwei Primarschülerinnen auf das 22. Seifenkistenderby Am 15. August jagen die Kinder in ihren Kisten die 400 Meter lange Strecke hinunter. Dazu gehören auch Annika und Florina Pietsch. An der Bremse braucht es viel Fingerspitzengefühl, um nicht gegen einen Strohballen zu krachen. Karin Pfister 31.07.2021, 05.00 Uhr

Annika (l.) und Florina Pietsch freuen sich auf das Seifenkistenrennen in Zeihen. Karin Pfister / Aargauer Zeitung

«Sobald ich am Start den Helm angezogen habe, will ich losfahren», erzählt Florina Pietsch aus Zeihen. Die Elfjährige sitzt seit der ersten Klasse jedes Jahr hinter dem Steuer einer Seifenkiste. Nachdem das Rennen 2020 Corona zum Opfer fiel, ist die Vorfreude auf das Rennen vom 15. August diesmal noch grösser. «Ich sehe ihr am Start jeweils an, wie es zu kribbeln beginnt», ergänzt Theres Pietsch, Mutter von Florina. «Am liebsten möchte ich von Beginn an Vollgas geben, aber das darf man nicht», so Florina weiter.