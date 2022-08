Am Sonntag ist Seifenkistenderby in Zeihen

Zeihen «Es macht einfach nur Spass»: Die Vorfreude auf das Seifenkistenderby ist gross Es gehört bereits zum Jahreskalender: Nach den Sommerferien steigt das Seifenkistenderby in Zeihen. Marit und Linda Riner freuen sich auf auf das Rennen am Sonntag. Karin Pfister 12.08.2022, 05.00 Uhr

Tage vor dem Derby sind Linda und Marit noch ganz entspannt; nervös werden sie, so beide unisono, dann am Sonntagmorgen. Karin Pfister

«Zuerst hatte ich Angst», sagt die zehnjährige Marit Riner aus Oberzeihen. «Ich war früher als Zuschauerin da und habe gesehen, wie die Fahrer in die Strohballen schlittern.» Darum habe sie zuerst gezögert, aber nach der Erstteilnahme im vergangenen Jahr sei sie nun eine überzeugte Fahrerin. «Wenn man etwas vorsichtig fährt und nicht herumslidet, dann macht es einfach nur Spass.» Bereits zum dritten Mal ist die 11-jährige Linda, Marits Schwester, mit dabei.

Das Seifenkistenderby gehört in Zeihen seit vielen Jahren fix zum Jahreskalender und findet immer am ersten Sonntag nach den Sommerferien statt. Nach der coronabedingt festwirtschaftslosen Ausgabe im letzten Jahr ist nun alles wieder wie immer.

Die Strecke auf der Eichwaldstrasse ist rund 400 Meter lang und wird von 50 Strohballen gesäumt. Aus rund 150 Töggeln bauen die Verantwortlichen etwa 30 Schikanen; jedes Jahr andere. Besucht werde das Derby jeweils von rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich über den ganzen Tag verteilen, so Martin Bürgi, Präsident des Vereins Seifenkistenderby.

Die meisten fahren mit Mietkisten

Im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal eine Hebebühne anstelle des bisherigen Speakerturms eingesetzt. «Diese hat sich sehr gut bewährt; einerseits ist sie schnell aufgestellt und andererseits hat Speaker Michel Dietiker von dort oben die ganze Strecke im Blick.» Ein kleiner Nachteil sei, dass mehr mit Funk gearbeitet werden müsse, weil auf der Hebebühne nur eine Person Platz habe.

Mitmachen am Rennen dürfen alle Kinder von 6 bis 16 Jahren. Angemeldet sind bis jetzt 33 Kinder. Die meisten von ihnen fahren wie Linda und Marit mit Mietkisten, da der Aufwand, eine eigene Seifenkiste zu bauen, doch sehr gross sei.

Der Verein besitzt zehn Mietkisten, die inzwischen etwas in die Jahre gekommen sind. Martin Bürgi: «Wir haben deshalb kürzlich einen Aufruf gestartet, dass man sich bei uns melden kann, wenn jemand eine Kisten-Reperatur sponsoren möchte.»

Die Idee ist, dass eine Firma eine Kiste selber restauriert – zum Beispiel den Lehrling zu Übungszwecken das Fahrzeug neu lackieren lässt – und dann dafür das Firmenlogo auf der Seifenkiste anbringen darf.

Tief durchatmen und ­losfahren

Marit und Linda finden es etwas schade, dass nicht mehr Mädchen mitfahren und haben deswegen in der Schule auch Werbung fürs Derby gemacht. Familienintern zumindest hatten sie damit Erfolg. Mit am Start ist auch die kleine Schwester der beiden. Carla, die sieben Jahre alt ist, fährt zum ersten Mal; in die Zeitung möchte sie aber nicht deswegen.

«Wir beide sind vor dem Rennen immer nervös», sagen Linda und Marit unisono. «Dann atme ich tief durch und überlege nochmals, wie ich die Strecke angehen will. Nach dem ersten Fahrt weiss ich jeweils, wo die schwierigen Stellen sind», meint Linda, die sich für die diesjährige Ausgabe viel vorgenommen hat. «Ich möchte zum ersten Mal aufs Podest fahren; mein Ziel ist der dritte Platz.»