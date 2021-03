Zeihen Der Vogelpark Ambigua öffnet am 2. April – mit neuen Vögeln, die Hängenester spinnen Mit dem Saisonstart hofft Betriebsleiter Rolf Lanz, dass das Coronakapitel des Parks zu Ende geht. Er sehnt sich den Besuchern entgegen und wartet mit neuen Attraktionen, wie einem interaktiven Parcours, auf. Dennis Kalt 06.03.2021, 05.00 Uhr

Der Bommel hat es dem Gelbbrustara angetan: Rolf Lanz, Betriebsleiter des Vogelparks Ambigua, blickt dem Saisonstart 2021 mit Freude entgegen. Bild: Dennis Kalt (9. Dezember 2020)

Rolf Lanz sehnt sich dem Karfreitag entgegen. Denn dann, am 2. April, startet der Vogelpark Ambigua in Zeihen in die neue Saison. «Wir fiebern richtig dem Tag entgegen, an dem die Leute uns wieder besuchen und Freude an den Aras, Sittichen und Exoten haben», sagt er.