Zeiher Gemeinderat droht wegen Bauruinen mit Rechtsmitteln

Zeihen Bauruinen in der grünen Oase: Jetzt droht der Gemeinderat den Eigentümern mit rechtlichen Schritten Immer wieder muss der Gemeinderat Beschwerden wegen «Schandflecken» im Dorf entgegennehmen. Weil bei den Besitzern der baufälligen Liegenschaften bisher keine Einsicht besteht, macht Vizeammann Michel Dietiker nun im Quartalsblatt der Gemeinde das Problem öffentlich. Dennis Kalt 30.06.2021, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat empfindet diese Liegenschaft in der Kernzone dem Ortsbild von Zeihen als unwürdig. Dennis Kalt

Jetzt ist es mit der Geduld des Zeiher Gemeinderates zu Ende. Seit geraumer Zeit wird das Exekutiv-Gremium von der Bevölkerung immer wieder auf zwei Bauruinen innerhalb der Kernzone angesprochen, eine an der Dorfstrasse, die andere bei der Kapelle in Oberzeihen. Gemäss Vizeammann Michel Dietiker redeten alle nur noch von «den Schandflecken».

Mehrmals habe man die Grundeigentümer schriftlich und persönlich auf ihre Pflichten aufmerksam gemacht. Bisher sei bei den Eigentümern aber keine Einsicht vorhanden gewesen. Dietiker sagt:

Michel Dietiker, Vizeammann Zeihen. zvg

«Dies ist die letzte Möglichkeit für die Grundeigentümer, etwas in die richtige Richtung zu tun. Der Gemeinderat prüft nun weitere Schritte.»

Dass es dem Gemeinderat ernst ist, dass diese «Schandflecken» aus dem Zeiher Ortsbild verschwinden, zeigt die aktuelle Ausgabe des Dorfblatts «Neues aus der grünen Oase». Darin macht Dietiker im Vorwort unter dem Titel «Bauruinen in der Kernzone» öffentlich auf das Problem aufmerksam. «Damit wollen wir der Bevölkerung zeigen, dass wir alles versuchen, um das Problem zu lösen», sagt Dietiker.

Gemeinderat macht das Problem öffentlich

Über die Bauruine an der Dorftrasse wurde bereits der Abriss verfügt, weil unter anderem Ziegel auf die Strasse fielen. Auch die baufällige Liegenschaft bei der Kapelle in Oberzeihen müsse abgerissen werden, bevor ein Neubau geplant werden könne, so Dietiker.

Er bezieht sich dabei auf die Bauordnung. Demnach müssen beide Liegenschaften nach Abriss innert zwei Jahren wieder aufgebaut werden. Und zwar so, dass sie die Ortsbildvorgaben erfüllen, weil sie in der Kernzone liegen. Für Dietiker ist klar:

«Ein gepflegtes Ortsbild ist die Visitenkarte eines Ortes und wird von den Bewohnern wie auch den Besuchern wahrgenommen.»

Die betroffene Besitzerin der Liegenschaft in Oberzeihen will auf Anfrage der AZ keine Stellung nehmen.

An der Dorfstrasse musste ein Gebäude auf Druck der Gemeinde abgerissen werden, weil Ziegel auf Weg und Strasse fielen. Dennis Kalt

Vertrackt verhält sich die Situation um die abgerissene Liegenschaft an der Dorfstrasse. Hier gibt es zwei Grundeigentümer – die sich nicht einig zu sein scheinen. Einer der beiden sagt gegenüber der AZ jedenfalls, er habe dem Mitbesitzer das Angebot gemacht, dessen Hälfte abzukaufen, um im Sinne der Ortsbildvorgaben ein neues Gebäude zu errichten. Aber: «Leider gibt es keine richtige Aussage des anderen Grundeigentümers auf mein Kaufangebot. Damit blockiert der andere einfach alles.»

Der zweite Grundeigentümer will weder zum Kaufangebot des Miteigentümers noch zur Tatsache, dass die Gemeinde mit rechtlichen Schritten droht, Stellung nehmen.

Fehlende Finanzen und kein Bezug zur Gemeinde

Das Problem mit baufälligen Liegenschaften kennt man auch andernorts. Etwa in Laufenburg. Seit der Genehmigung des Investitionskonzeptes, mit dem die Stadt Liegenschaften in der Altstadt und Sulzer Dorfkernzone erwerben und sanieren kann, habe das Problem jedoch abgenommen, sagt Ivan Brigante, Stadtschreiber II:

«Die Investitionsbereitschaft der Gemeinde hat zur Folge, dass auch Private Vertrauen schöpfen und vermehrt bereit sind, ihre eigene Liegenschaft zu modernisieren.»

Brigante vermutet, dass entweder finanzielle Gründe – und damit das Unterlassen der Unterhaltsarbeiten an den privaten Liegenschaften – oder auch die fehlende Verbundenheit zur Gemeinde die Hauptgründe für baufällige Liegenschaften sind.