Zeihen: Vogelpark Ambigua rüstet sich für die Saison 2023

Zeihen 3000 Kilometer für den Artenschutz unterwegs: Wie sich der Vogelpark für die Saison rüstet und welche Neuheiten die Gäste erwarten Noch ist es eine Weile hin, bis der «Ambigua»-Park in Zeihen für Besucherinnen und Besucher öffnet. Doch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 52 Volieren müssen auf Vordermann gebracht werden. Daneben wurden für Zucht- und Artenschutz zwei neue und seltene Arten erworben, die ab Karfreitag im Park zu bestaunen sind. Dennis Kalt 14.01.2023, 05.00 Uhr

Der rote Ara fühlt sich auf der Schulter von Wildtierpflegerin Noemi Appert sichtlich wohl. Bild: Dennis Kalt

Mit Walnüssen bestückt, nähert sich Wildtierpflegerin Noemi Appert der Voliere. Ein schrilles «Hallo» krächzt ihr entgegen. An der Käfigtüre festgeklammert, freut sich bereits Pascha, ein Ara mit feuerrotem Gefieder und spitzem Schnabel auf den kleinen Happen. «Ja», sagt Appert und schmunzelt: «Pascha steht gern im Mittelpunkt. Er mag die Aufmerksamkeit.»

Bis Pascha aber wieder so richtig viel Aufmerksamkeit erfährt, ist es aber noch ein bisschen hin. So öffnet der Vogelpark Ambigua in Zeihen traditionsgemäss erst an Karfreitag, dieses Jahr der 7. April, für Besucherinnen und Besucher.

52 Volieren müssen gereinigt werden

Einen Nussknacker braucht der Gelbbrustara keinen. Sein Schnabel genügt ihm, um die Schale zu brechen. Bild: Dennis Kalt

Bis dahin gibt es für das Vogelpark-Team noch so einiges zu tun. Hecken und Pflanzen müssen zurückgeschnitten, der Rasen gemäht, Wände gestrichen und vor allem die Volieren auf Vordermann gebracht werden. Appert sagt: «Bei 52 Volieren zieht sich diese Arbeit lange hin bis wir fertig werden.» So müssen etwa auch die Sitzstangen, durchschnittlich vier pro Voliere herausgenommen werden.

Natürlich muss das Team auch über die kalten Monate, wenn der Park ohne Besucherinnen und Besucher auskommen muss, für die rund 400 gefiederten Bewohner Sorge tragen. Appert sagt:

«Im Winter mischen wir dem Futter Nüsse bei, weil die Vögel mehr Energie brauchen.»

Das Futter lässt sich der Vogelpark nach eigenen Vorgaben zusammensetzten. Denn zuvor seien in der Rezeptur zu viele Sonnenblumenkerne enthalten gewesen, was das Futter zu fettreich machte. Futter bestellt der Vogelpark im Zwei- bis Dreimonats-Turnus. Eine Lieferung besteht für gewöhnlich aus vier Paletten zu je 30 Säcken. Pro Sack werden etwa 40 Franken fällig – also fast 5000 Franken pro Lieferung. «Die Preise werden nun um zehn bis 15 Prozent erhöht. Deswegen haben wir schnell nochmals Futter bestellt», sagt Appert.

Wichtig ist es, in den kalten Monaten dafür zu sorgen, dass die Aras und einen warmen Rückzugsort haben. «Mindestens 6,7 Grad Celsius müssen die Innenhäuschen schon haben», sagt Appert. Herrschen frostige Temperaturen kommen mitunter Heizstrahler zum Einsatz, die in der grossen Innenanlage für Wärme sorgen.

Ein Schulzimmer und zwei neue Bewohner

Für die Saison sind einige Neuerungen geplant, wie Appert verrät. Etwa soll eine Art Schulzimmer aufgebaut werden mit zwei alten Pulten und einem durchsichtigen Kasten, in dem etwa ein Skelett eines Vogels oder ein kunstvolles Nest eines Webervogels ausgestellt ist. Daneben soll im Eingangsbereich eine weitere Voliere entstehen sowie Tafeln, auf denen Besucherinnen und Besucher sich über die Fütterung der Tiere informieren können.

Zu sehen sind ab nächster Saison auch zwei neue Arten. Zum einen der Feuerflügelsittich zum anderen der Grünschenkel Rostkappenpapagei. Beide Arten seien extrem selten und interessant für die Zucht, so Appert, die nachschiebt:

«Um sie abzuholen, waren wir drei Tage unterwegs in Deutschland und Holland und haben 3000 Kilometer zurückgelegt.»

In Zukunft, so Appert, wolle sich Betriebsleiter Rolf Lanz wieder ein wenig mehr der Zucht und dem Artenschutz widmen. Dieser sei über die letzten Jahre wegen der Auffangstation, die Lanz betreibt sowie dem Park selbst ein wenig kurz gekommen.

Zuversichtlich ist Appert, dass ab Frühjahr wieder jede Menge Besucherinnen und Besucher sowie Gruppen in den Park kommen. Bisher habe man schon zehn Anmeldungen für die Saison. Weil aber noch die ganzen Generalversammlungen der Verein anstehen, dürften in den kommenden Wochen noch Dutzende Anmeldungen hinzukommen.