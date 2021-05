Wohnungsbau Der Bauboom hält unvermindert an – die Zahl der Wohnungen stieg in Fricktaler Gemeinden um bis zu einem Drittel in nur zehn Jahren an Die Bevölkerung wächst und damit auch der Bedarf an Wohnraum. Die «Aargauer Zeitung» zeigt, wo in den letzten Jahren im Fricktal besonders viele Wohnungen gebaut wurden – und wo die Zahl der Einfamilienhäuser sogar zurückging. Thomas Wehrli 07.05.2021, 05.00 Uhr

Der Bauboom hielt auch in den letzten Jahren an: im Bild Lernende der Erne AG aus Laufenburg 2014 auf einer Lehrlingsbaustelle).





Nadja Rohner / Aargauer Zeitung



Der Wohnungsbestand in den Fricktaler Gemeinden ist innert nur zehn Jahren um bis zu einen Drittel gestiegen. Dies zeigt eine Auswertung der kantonalen Statistik. Spitzenreiter ist Münchwilen, wo 2019 36,36 Prozent mehr Wohneinheiten verfügbar waren als 2010.

Auffallend: Bei den fünf Top-Wachstumsgemeinden handelt es sich durchwegs um kleinere Gemeinden. Während Mumpf und Oeschgen entlang des Fricktaler Speckgürtels – der Autobahn A3 – liegen, schaffen es mit Herznach und Zeihen auch zwei Gemeinden aus Seitentälern in die Top 5.

Wohnungen in den Seitentälern sind bezahlbar

Das gute Abschneiden der kleineren Gemeinden hat vorab vier Gründe. Erstens schlägt hier schon der Bau von einem oder zwei Mehrfamilienhäusern prozentual zu Buche. Zweitens sind die Zentrumsgemeinden schon stark verbaut. Und drittens, für viele Zuzüger ist das erstens, bevorzugen immer mehr Menschen die ländliche Ruhe, was, viertens, auch mit der Bezahlbarkeit der Wohnungen zusammenhängt.

Die beschränkten Landressourcen führen zudem überall dazu, dass nach innen verdichtet wird. Allein in Frick sind aktuell mehrere Bauprojekte im Bau oder geplant, bei denen ein Einfamilienhaus abgerissen und durch ein kleineres Mehrfamilienhaus ersetzt wird.

Das kleinste Wachstum verzeichneten zwischen 2010 und 2019 Wegenstetten mit einem Plus von 7,14 Prozent und Kaiseraugst mit einer Wohnungszunahme von 8,17 Prozent.

In drei Gemeinden ging die Zahl der Einfamilienhäuser zurück

Die beiden Gemeinden gehören auch zu den drei der 32 Fricktaler Kommunen, bei denen die Zahl der Einfamilienhäuser innert zehn Jahren sogar leicht zurückging. Weist die Statistik 2010 für Wegenstetten 256 Einfamilienhäuser, sind es für 2019 noch 253. Dies entspricht einem Rückgang um 1,17 Prozent. In Kaiseraugst lag der Rückgang bei 0,40 Prozent, in Wölflinswil, der dritten Minus-Gemeinde, bei 1,07 Prozent.

Wer ein neues Einfamilienhaus bauen möchte, muss entweder viel Glück haben oder bereit sein, etwas abseits von der Hauptverkehrsachse zu wohnen. Dies spiegelt sich auch in der Zunahme der Einfamilienhäuser. Ein Wachstum von mehr als zehn Prozent bei den Einfamilienhäusern verzeichneten zwischen 2010 und 2019 vorab ländliche Gemeinden.

An der Spitze liegt Zeihen; hier stieg die Zahl der Einfamilienhäuser um 17,07 Prozent. In absoluten Zahlen: Bewohnten 2010 noch 205 Familien ein Einfamilienhaus, waren es 2019 240. Zahlenmässig gar keine Veränderung verzeichnete in diesen zehn Jahren Schwaderloch: Hier gab es 2019 genau gleich viele Einfamilienhäuser wie 2010 – deren 168.

In Möhlin gab es nur 11,11 Prozent mehr Wohneinheiten

Über die beiden Bezirke gesehen, betrug das Wachstum aller Wohneinheiten in den zehn Jahren um die 15 Prozent. Dass es nicht höher ausfällt, liegt daran, dass gerade die Grossgemeinden Rheinfelden und Möhlin ein eher unterdurchschnittliches Wachstum aufwiesen. Bei Rheinfelden lag es bei 14,9 Prozent, in Möhlin gar nur bei 11,11 Prozent.

Wie gross die Wachstumsdynamik im Fricktal ist, zeigt der 30-Jahre-Vergleich. Fünf Gemeinden wiesen 2019 sogar mehr als doppelt so viele Wohnungen auf wie 1990. Am stärksten legte Ueken zu: Hier stieg die Zahl der Wohneinheiten um 138,32 Prozent, gefolgt von Gipf-Oberfrick mit 129,12 und Mumpf mit 113,91 Prozent. In absoluten Zahlen stieg die Zahl der Wohneinheiten in Ueken in den 30 Jahren um 231 auf 398 Einheiten.

Am anderen Ende der Tabelle liegen Schwaderloch und Hellikon. Hier betrug das Wachstum in den letzten 30 Jahren aber ebenfalls noch 54,13 respektive 48,58 Prozent.

Blickt man auf die absoluten Zahlen, so legten die grossen Gemeinden am stärksten zu. In Möhlin stieg die Zahl der Wohneinheiten zwischen 1990 und 2019 um 2142 auf 5000, in Rheinfelden um 2463 auf 6847.