Wohnmobilboom Für 12 Franken pro Nacht verlegen Urs und Christina Balmer ihren Wohnsitz gerne ans Rheinufer Auf der deutschen Rheinseite vergleichsweise weit verbreitet, haben sie im Fricktal noch Seltenheitswert: Stellplätze für Wohnmobile. In Laufenburg gibt es einen – seit zwei Jahren und so gut frequentiert, dass dafür jetzt eigens ein Benützungsreglement erlassen wurde. Auch im Winter wird die Einrichtung genutzt. Ein Ehepaar aus Solothurn erzählt. Hans Christof Wagner 12.02.2022, 05.00 Uhr

Urs und Christina Balmer aus Solothurn sind zum dritten Mal auf dem Wohnmobilplatz in Laufenburg. Mit den Velos unternehmen sie Ausflüge. Hans Christof Wagner (10. Februar 2022)

Die Sonne glitzert im Rhein. Die Häuser von Badisch-Laufenburg spiegeln sich darin. Urs und Christina Balmer lieben diesen Ausblick. Immer wenn sie mit ihrem Wohnmobil in Laufenburg sind, hoffen sie darauf, den ganz vorne am Ufer gelegenen Platz zu erwischen. Das Ehepaar aus Solothurn, beide 79, sind schon zum dritten Mal dort. Und scheuen auch die derzeit frostigen Nachttemperaturen nicht. Urs Balmer erklärt:

«Dank eingebauter Heizung kommen wir auf 14 bis 15 Grad Schlaftemperatur. Mit warmen Decken reicht uns das.»

Die beiden kommen viel herum, haben, wie sie erzählen, schon 20 Jahre Camper-Erfahrung und können so die Preise gut vergleichen. Sie sagen:

«Mit zwölf Franken Stellplatzmiete pro Tag ist es in Laufenburg sehr günstig. Anderswo kostet es bis zu 30 Franken.»

An Stationen kann nach Münzeinwurf Frischwasser bezogen und Abwasser entsorgt werden. Hans Christof Wagner

Die vier Wohnmobilstellplätze verfügt über Versorgungs- und Entsorgungssäulen, an denen Frischwasser und Strom bezogen und das Abwasser aus den Fahrzeugen abgelassen werden kann. «Oft gehen wir lieber im Wohnmobil aufs WC oder duschen dort», erzählt Christina Balmer. In Laufenburg aber nutzten beide gerne auch die in der angrenzenden Badi bereitstehenden Sanitäranlagen. Top gepflegt und sauber seien diese.

Gäste aus der der gesamten Schweiz und dem nahen Ausland

Stadtschreiber Marco Waser hört das gerne. Er sagt: «Wir durften uns schon sehr oft über positive Rückmeldungen zur umfangreichen Ausstattung, einwandfreien Platzpflege und wunderbaren Lage freuen.» Die Nutzerinnen und Nutzer kämen aus der gesamten Schweiz und dem nahen Ausland.

Am Wohnmobilstellplatz in Laufenburg kann auch Strom bezogen werden. Hans Christof Wagner

Seit Anfang 2020 ist der Laufenburger Stellplatz in Betrieb - eröffnet zu Beginn von Corona, mit dem das Wohnmobil-Campen einen ungekannten Boom erfahren hat. Seien es 2020 rund 200 Übernachtungen gewesen, habe sich deren Zahl 2021, auch nachdem ein Zahlautomat installiert wurde, mehr als verdoppelt. 110‘000 Franken hat die Stadt investiert. Jetzt wurde, auch weil die Zahlen so nach oben geschnellt sind, dafür auch das erste Benützungsreglement erlassen.

Laut Website ist in Laufenburg der einzige Stellplatz im Fricktal

Die Balmers haben vom Laufenburger Platz über die Website wohnmobilland-schweiz.ch erfahren. Laut deren Karte ist es für das Fricktal der einzige Standort. Auch in Rheinfelden und Kaiseraugst, weitere touristische Gemeinden der Region, gibt es das noch nicht. Doch auch die Betreiber von Campingplätzen in Frick und Möhlin spüren den Wohnmobil-Boom.

Die Balmers aber bevorzugen den Wohnmobilstellplatz. Sagen, die Freiheit und die Flexibilität seien dort am grössten. Abgesehen davon, dass sie jetzt bei den Fricktaler Campingplätzen vor verschlossenen Türen stünden - der Winterpause wegen.

Inzwischen wieder zurück in Solothurn, planen Urs und Christina Balmer schon den nächsten Trip mit ihrer Wohnung auf vier Rädern. Im Frühling geht's ins Tessin, die Tochter besuchen.

