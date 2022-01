Wölfinswil/Oberhof: Mögliche Fusion sorgt für Gesprächsstoff

«Die Zusammenarbeit funktioniert»: So sehen Persönlichkeiten aus dem Benkental die mögliche Fusion

Eine Umfrage zeigt: Knapp die Hälfte der Bevölkerung von Oberhof und Wölflinswil kann sich eine Fusion vorstellen. In einem nächsten Schritt sollen die Gemeinderäte entscheiden, wie es weitergeht. Der mögliche Zusammenschluss sorgt in den beiden Dörfern jetzt schon für Gesprächsstoff – wobei sich alle in einem Punkt einig sind.