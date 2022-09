Oberhof und Wölflinswil schaffen Versammlungswahl per 2023 ab

Wölflinswil/Oberhof «Die Wehmut schwingt mit»: Zwei Dörfer beenden eine jahrzehntelange politische Tradition Nur noch acht Gemeinden im Aargau wählen ihren Gemeinderat in einer Versammlungswahl. Darunter Wölflinswil und Oberhof – deren Stimmberechtigte aber nun klar dem Wechsel zur Urnenwahl per 2023 zugestimmt haben. Die beiden Gemeindeammänner sehen darin eine wichtige Ausweitung der demokratischen Mitwirkung. Dennis Kalt 27.09.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinden Oberhof (links) und Wölflinswil (rechts oben) schaffen per 2023 die Versammlungswahl ab. Gerry Thönen (17. Mai 2020)

Das Fricktal gilt als Hochburg, wenn es um Versammlungswahlen geht. Zwar führen nur fünf Fricktaler Gemeinden – Hellikon, Sisseln, Olsberg, Oberhof und Wölflinswil – eine solche durch. Doch dies ist mehr als die Hälfte aller Gemeinden im Kanton, die noch zur Wahl der Gemeinderäte auf die versammelte Präsenz der Stimmberechtigten setzt. Gemäss aktuellem Gemeindestrukturbericht des Kantons hielten acht Gemeinden per 1. Januar 2022 am System der Versammlungswahl fest.

Doch per 2023 verabschieden sich mit Wölflinswil und Oberhof zwei der fünf Fricktaler Gemeinden vom Element der Versammlungswahl. Rund 87 Prozent der gültigen Stimmen in Oberhof (189 Ja- zu 29 Nein-Stimmen) und 80 Prozent der Abstimmenden in Wölflinswil (311 Ja- zu 77 Nein-Stimmen) gaben am Sonntag im obligatorischen Referendum grünes Licht für die neue Gemeindeordnung. Und die sieht eben, unter anderem, den Wechsel von der Versammlungs- zur Urnenwahl vor.

Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof. twe (13. Dezember 2017)

Aufgabe der Tradition für Demokratiestärkung

Gemäss Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof, gehe damit eine jahrzehntelange Tradition im Dorf verloren. Doch gleichzeitig käme es zu einer Ausweitung und damit Stärkung der Demokratie. So sagt Fricker:

«Mit der Urnenwahl haben nun alle Stimmberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.»

Etwa auch diejenigen, die sonst aus Krankheitsgründen, wichtigen privaten Terminen oder wegen ihrer Arbeit bei der Versammlung nicht teilnehmen können.

Darüber hinaus sei die Beteiligung an den Versammlungswahlen im Laufe der Jahrzehnte stark zurückgegangen. Durch die Revision erhoffen sich die Gemeinden, diesen Trend umzukehren und mehr Personen zur Wahl zu motivieren.

Ein wenig Wehmut schwingt mit

Ähnlich positiv sieht es Giuliano Sabato, Gemeindeammann von Wölflinswil. Nun sei niemand mehr durch Verhinderungsgründe von der Wahl abgehalten. Wenngleich «ein wenig Wehmut mitschwingt». Sabato schiebt nach:

Giuliano Sabato, Gemeindeammann von Wölflinswil. zvg (19. April 2022)

«Es war immer eine schöne Veranstaltung, etwas Urtümliches, mit einem Gefühl der Gemeinschaft verbunden.»

Ein Vorteil, der durch die Versammlungswahlen verloren ginge, sei die Möglichkeit, bei noch fehlenden Kandidaturen aus den Reihen der Versammelten noch Anwesende zur Kandidatur zu bewegen. Dies, um Vakanzen im Gremium und damit Ersatzwahlen noch kurzfristig zu vermeiden.

Versammlungswahlen, so Fricker, haben zudem den Vorteil, dass keine Fristen berücksichtigt werden müssen. Er sagt: «Die Durchführung der Urnenwahl wird dementsprechend organisatorisch aufwendiger, da einige Fristen eingehalten werden müssen.»

Vorteil der inklusiven Wirkung überwiegt

Doch für beide Gemeindeammänner ist unisono klar: Das Argument der demokratischen Ausweitung der Urnenwahl sticht die Vorteile der Versammlungswahl aus. Dementsprechend erfreulich finden es die beiden Exekutivspitzen, dass die Bevölkerung so deutlich ihre Zustimmung erteilt hat.

Denn so haben noch im Jahr 2020, im Rahmen einer Bevölkerungsumfrage der Gemeinden Wölflinswil und Oberhof, lediglich 52 Prozent der Befragten geäussert, dass sie die Versammlungswahl abschaffen und durch die Urnenwahl ersetzen wollen. Nun fiel das Votum um 28 respektive gar 36 Prozent deutlicher aus. Sabato sagt:

«Gut möglich, dass die Erfahrungen der Pandemie den Trend zur Befürwortung zur Urnenwahl verstärkt haben.»

Bereits vor einigen Jahren diskutierte die Gemeindeversammlung von Wölflinswil über die Abschaffung der Versammlungswahl. Damals kam der Souverän aber zum Schluss, dass man diese beibehalten wolle, weil man stolz auf diese Tradition sei.