Wölflinswil und Oberhof fiebern der «Na-Ku 2022» entgegen

Wölflinswil/Oberhof Chemische Experimente, Wasserraketen und luftige Showeinlagen: Das Benkental fiebert der «Na-Ku 2022» entgegen Am 27. Mai startet die 9. Natur- und Kulturwoche in Wölflinswil und Oberhof. Diesmal dreht sich alles um die vier Elemente. Es warten Exkursionen, Referate und Showeinlagen zu Feuer, Wasser, Erde, Wind. Dabei wird es zuweilen geheimnisvoll und es zeigt sich mitunter das gefährliche Wirken der Naturgewalten. Dennis Kalt 18.05.2022, 05.00 Uhr

Im Benkental findet vom 27. Mai bis zum 5. Juni zum neunten Mal die Natur- und Kulturwoche statt. zvg

Im Benkental dreht sich vom 27. Mai bis 5. Juni alles um die vier Elemente. In Wölflinswil und Oberhof organisiert der Verein Dorf plus in diesem Zeitraum die neunte Natur- und Kulturwoche, «Na-Ku», unter dem Motto «Erde – Feuer – Wasser – Luft». Nachdem die Veranstaltung 2021 pandemiebedingt verschoben wurde, ist die Vorfreude bei OK-Präsident Kurt Aerni gross. Er sagt:

«An der ‹Na-Ku 2022› tauchen Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Welt der vier Elemente ein.»

Rund um das zwölfköpfige OK wirkten auch dieses Jahr wieder unzählige Helferinnen und Helfer sowie Vereine mit. «Nur so ist dieses vielfältige Programm möglich, welches das geheimnisvolle aber oft auch gefährliche Wirken der vier Elemente zeigt», so Aerni.

Exkursionen in die Glashütte und Kläranlage

Auf dem Programm stehen Exkursionen und Vorträge. Dazu zählen etwa der Besuch der Glasi Hergiswil (27.5.) – der noch letzten Glashütte der Schweiz, in der Glas per Mund und Hand geformt wird oder die Führung durch die ARA Kaisten (30.5.). «Dort erfahren Teilnehmende wie täglich fast zehn Millionen Liter Abwasser gesammelt, gereinigt und in den Kreislauf zurückgeführt werden», so Aerni.

Modellflugpilot Markus Meier umrahmt den Flugevent bei gutem Wetter mit Showeinlagen. zvg

Die Natur- und Kulturwoche wartet dazu mit vielen Spezialevents auf. Zu diesen gehört etwa das Basteln von Wurfgleitern (1.6.) aus Depron – einem Material feiner und glatter als Styropor – und einer PET-Flasche, die als Wasserrakete dem Gleiter zusätzlich Schub verleiht. Aerni sagt:

«Falls es das Wetter zulässt, lassen wir die Gleiter am Abend beim Lenzimatt-Kreuz fliegen.»

Umrahmt wird der Flugevent mit einer Showeinlage eines Modellflugpiloten.

Wer wissen möchte, wie schwer ein Liter Luft ist oder wie die Farben bei einem Feuerwerk entstehen, der kann dies bei physikalischen und chemischen Experimenten im Alten Milchhaus (31.5. und 1.6.) – unter Anleitung – selbst erforschen. Für Unterhaltung sorgt etwa auch ein Falkner, dessen Greifvögel in einem Leinenflug (4.6.) zu bestaunen sind.

Passend zum Motto der «Na-Ku 22» kommt auch die Feuerwehr zum Einsatz. In einer Übung für alle (2.6.) zum Thema «Feuerlöschen im Haushalt» zeigt sie, was zu tun ist, wenn etwa aus dem Backofen die Flammen lodern.

Über 20 Kunstschaffende und geschmückte Brunnen

Über die Dauer der ganzen Natur- und Kulturwoche zu sehen sind Fotos, Bilder und Objekte von über 20 Ausstellenden im Alten Gemeindehaus. Zudem: «Um die Dorfbrunnen als wichtige Wasserspender unserer Vorfahren ehren», so Aerni, «werden diese liebevoll von den Anwohnern geschmückt». Er sagt:

«Gefüllte Brunnen sicherten damals das Überleben von Mensch und Vieh. Die Dorfbrunnen waren auch beliebte Begegnungsorte.»

Den traditionellen Schlusspunkt der «Na-Ku» setzt auch diesmal der festliche Gottesdienst zu Pfingstsonntag. Hier heisst es: «Noch einmal zusammen feiern und auf das Vergangene zurückschauen – innehalten und dankbar sein.»

Auch diesmal gibt es sowohl das bewährte Bistro beim Alten Gemeindehaus (im Bild) wie auch das «Kafi Fürenand». zvg