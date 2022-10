Diese Aargauer Weltumsegler erleben Glück und Trauer

Wölflinswil Zwischen Haien und Heimat: Die Aargauer Weltumsegler leben in Französisch-Polynesien ihren Traum Seit 2018 segeln die beiden Fricktaler Köbi Brem und Pia Koch auf der Segeljacht Lupina um die Welt. Sie tauchen mit Haien, fühlen sich wie die grossen Seefahrer, erkunden Grossstädte und abgelegene Inselparadiese – und nun erleben sie, wie nahe Glück und Trauer zusammenliegen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Köbi Brem (62) und Pia Koch (65) segeln rund um die Welt – und winken derzeit aus der Südsee. zvg

Sie leben ihren grossen Traum: Seit über vier Jahren sind Pia Koch (65) und Köbi Brem (62) nun schon mit ihrer Segeljacht Lupina auf den Weltmeeren unterwegs. Im Juni 2018 haben sie ihr Haus in Wölflinswil gegen die Segeljacht Lupina eingetauscht – und haben den Entscheid noch keinen Tag bereut.

Gut, manchmal wären sie gerne näher an der alten Heimat gewesen, vor einigen Wochen etwa, als der Bruder von Köbi Brem starb. «Wir wussten um seinen ernsthaften Zustand, mussten aber zuerst nach Tahiti segeln, um einen sicheren Hafen für unser Schiff zu finden», erzählt der ehemalige Gemeindeammann von Wölflinswil. Von da aus ging es dann in die Schweiz, wo sie dann sechs Wochen blieben.

Glück und Trauer liegen nahe beieinander

Die beiden kommen regelmässig auf Besuch in ihre alte Heimat. «Wir wohnen dann bei guten Freunden im Dorf, wo wir her sind: in Wölflinswil», erzählt Brem. Der diesjährige Besuch zeigte den beiden, wie nahe Glück und Trauer im Leben beieinanderliegen. Auf der einen Seite der Gefühlsskala lag der Tod des Bruders, der aufwühlte, auf der anderen Seite die Geburt eines weiteren Enkels. «Ein Paar Wochen vor unserer Ankunft in der Schweiz gab es Nachwuchs in der Familie», erzählt Brem.

«Diesen jungen Erdenbürger als Grosseltern erstmals in die Arme nehmen zu dürfen, war ein wunderbarer Moment und das Highlight unseres Besuches.»

Schnorcheln mit Haien auf Fakarava (Tuamotus). zvg

Die sechs Wochen in der Schweiz vergingen denn auch wie im Flug und waren gefüllt mit vielen Besuchen bei Familienangehörigen und Freunden. «Auch ehemalige Weggefährten, andere Segler, haben wir besucht», erzählt Brem. Natürlich nahmen die beiden auch «die eine oder andere Auszeit», wie es der Fricktaler ausdrückt, und genossen «einfach wieder mal das Leben in der Schweiz».

Und wie schwerfiel der Abschied? «Wir kriegen Routine im Abschiednehmen», sagt Brem mit einem Augenzwinkern. Zurück zur Lupina ging es «mit maximalem Gepäck». Ein Koffer war mit Ersatzteilen für das Schiff gefüllt, ein zweiter mit Lebensmitteln, die sie in Französisch-Polynesien nicht erhalten oder nur zu astronomisch hohen Preisen.

Im Handgepäck fanden zudem Kleinigkeiten Platz, die sie für andere Segler aus der Schweiz mitbringen – «und natürlich kamen viele Bilder unserer Grosskinder und Familien mit zurück», so Brem.

Früchte so viel man will. zvg

Zurück, das heisst aktuell: nach Papeete, der Hauptstadt von Französisch-Polynesien, die auf Tahiti liegt. Hier war die Lupina während des Besuches im Hafen vertäut. Seit Panama, wo die beiden vor gut acht Monaten waren, ist es das erste Mal, dass sie mit dem Schiff in einer Marina sind. «Sonst war immer Leben am Anker angesagt», erzählt Brem.

«Wir geniessen es, wieder mal ohne Dinghi an Land gehen zu können.»

Mit der Ankunft in Tahiti sind Brem und Koch vor wenigen Wochen wieder in einer Grossstadt angekommen, «zurück in der Zivilisation», wie es Brem formuliert. Entsprechend seien die Leute hier eher reserviert, haben die beiden festgestellt.

Supermärkte statt polynesisches Flair

«Es war fast wie ein Erwachen aus einem schönen Traum: Vom bisher einmaligen polynesischen Flair ist hier wenig zu spüren», sagt Brem. Dafür gebe es eine Infrastruktur, die es halt ab und zu auch mal brauche: «Supermärkte wie in Frankreich, Werften und Eisenwarengeschäfte mit vollem Sortiment.»

Blick auf den Ankerplatz im Gambier Atoll. zvg

Brem kommt über die Region ins Schwärmen. «Die einmalige Natur in Französisch-Polynesien ist schon fantastisch», sagt er. Sie werde nur noch übertroffen von den Menschen, die hier leben.

«Wir beide kommen aus einem kleinen Dorf und schätzen es halt unheimlich, wenn man einen direkten Kontakt hat zu den Mitmenschen – auch wenn es Fremde sind.»

So würden sie von den Polynesiern auch behandelt: «Als Fremde, die als Freunde empfangen werden.»

Die Kinder wollen viel wissen von den beiden Seglern. zvg

Die beiden konnten in den letzten Monaten viele wunderschöne Bekanntschaften machen. Die Menschen hier seien offen, ehrlich und erfrischend. «Wir können viel von ihrer Lebensweise erfahren. Es wäre ein riesiger Fehler gewesen, dieses Gebiet vorschnell zu verlassen.»

Die Begeisterung für die Region und die Menschen lässt es erahnen: Genug haben die beiden von Französisch-Polynesien noch lange nicht. «Wir werden noch eine Saison hier anhängen», sagt Brem und fügt an: «Das Gebiet ist so riesig! Es deckt ganz Europa ab und hat Tausende von Inseln und Atollen, die jede für sich wieder ganz speziell ist.»

Das Jahresende verbringen sie in Gambier

In den nächsten Wochen segeln die beiden von Tahiti noch etwas westwärts bis Moorea, drehen dann Richtung Nordosten zurück in die Tuamotus und segeln südöstlich bis nach Gambier, wo sie das Jahresende verbringen wollen.

Die Lupina vor Anker im Atoll Raroia (Tuamotus) - dort wo die Kontiki strandete. zvg

Das Segeln in Französisch-Polynesien sei anspruchsvoll, kein Vergleich zur Karibik, erzählt Brem. «Es hat meist viel Wind und eine entsprechende Welle.» Die Ankerplätze seien zudem entweder sehr tief oder flach und mit Korallenköpfen gespickt.

Ein Segelhighlight sind für die beiden die Ein- oder Ausfahrten in die Atolle. «Rings um einen brodelt das Wasser wie in einem rauschenden Bergfluss. Kaum ist man aus der Passage raus, wird das Wasser still wie auf einem See», beschreibt Brem das Abenteuer und fügt schmunzelnd hinzu:

«Schaffen wir die Passage ohne Motor, also nur unter Segeln, fühlen wir uns da für einen kurzen Moment wie James Cook, Captain Blake oder wie einer der vielen anderen Entdecker von früher.»

Mit ihrer Jacht, der Lupina, sind die beiden sehr zufrieden. «Die Lupina ist ein sehr zuverlässiger Begleiter», so Brem. Allerdings gab es in den letzten Monaten auch zwei negative Überraschungen. «Einerseits habe ich bei einer Kontrolle des Riggs gerissene Drähte in den Wanten festgestellt.»

Lochfrass in der Kette. zvg

Das sei kritisch, so Brem, da die Stabilität des Mastes davon abhänge. Das Rigg ist erst vier Jahre alt, sollte mindestens zehn Jahre halten. «Materialfehler oder schlechte Arbeit, meint der Rigger hier in Tahiti, der uns das Rigg repariert», sagt der Fricktaler Segler.

Die zweite unangenehme Überraschung ist Lochfrass, eine spezielle Art Korrosion, an der Edelstahlkette. Das kann im warmen Seewasser, wo sie mit der Lupina die letzten drei Jahre waren, passieren. «Wir ersetzen die Kette nun mit einem noch höherwertigen Edelstahl, der auch mit warmem Seewasser klarkommt.» Und dann heisst es wieder: Anker lichten, Segel hissen, den grossen Traum weiterleben.

