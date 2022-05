Wölflinswil: Natur- und Kulturwoche (NaKu) zu den vier Elementen

Wölflinswil/Oberhof Vier Elemente künstlerisch umgesetzt: Die Schau zeigt vielfältige Ausdrucksformen von bodenständig bis surreal Im Rahmen der Natur- und Kultur-Woche (NaKu) in Wölflinswil und Oberhof zeigen 23 Ausstellende im alten Gemeindehaus Fotografien, Bilder und Objekte. Thema waren die vier Elemente: Erde, Feuer, Wasser und Luft. Peter Schütz Jetzt kommentieren 29.05.2022, 14.53 Uhr

Blick in die Ausstellung im Gemeindehaus: vorne das Werk Naturflor von Margrit Reimann. Peter Schütz

«Wir wollen zeigen, bewusst machen und geniessen, was da ist und was wir haben.» So lautet das Ziel der diesjährigen Natur- und Kultur-Woche (NaKu) in Wölflinswil und Oberhof. Sie steht unter dem Motto «Erde-Feuer-Wasser-Luft», geht also den vier Elementen, die das Leben auf der Erde bestimmen, auf die Spur.

Erde, Feuer, Wasser und Luft im Werk von Jan Koch aus Oberhof. Peter Schütz

Der Anspruch «geniessen, was da ist» bezieht sich nicht nur auf die Landschaft und das Kulinarische, sondern auch auf das kreative Potenzial in den beiden Dörfern. Und das kann sich anhand einer am Samstag im alten Gemeindehaus eröffneten Ausstellung mit Beiträgen von 23 Personen aus Oberhof und Wölflinswil sehen lassen.

Das Niveau der Ausstellung ist hoch, was nicht nur an den zwei bekanntesten Künstlerinnen Susi Kramer und Agnes Barmettler liegt. Denn alle Teilnehmenden haben ihr künstlerisches Potenzial derart entfaltet, dass der Rundgang im alten Gemeindehaus einen Aha-Effekt auslösen kann.

Fotografien und Malereien

Heidi Emmenegger zum Beispiel hat mittels Fotocollagen surreale Landschaften gestaltet, deren Ausgangspunkt Ansichten von Oberhof und Wölflinswil sind – mit dem Unterschied, dass die Dörfer sich entweder am Meer, in einer Bucht, an einem Vulkan oder vor den Alpen befinden. Bodenständiger hat Klaus Sattler das Thema umgesetzt: Seine Schwarz-Weiss-Fotografien sind realer Natur. Zeigen Hochwasser am Bielersee, Reifenspuren am Boden, einen vom Orkan Lothar geschädigten Baum und verkohlte Balken nach einem Hausbrand auf dem Dorfplatz in Wölflinswil.

Agnes Barmettler geht auf einem gemalten Labyrinth der Frage «Was brauchen Menschen und andere Wesen zum Leben?» nach, während daneben Franz Böller vier Arbeiten aus Holz den vier Elementen widmet – fliegende Möwen aus Scheinzypresse, einen Feuerteufel von einem 1.-August-Feuer, eine Erdkugel aus Kirsche und einen Wasserfall aus Eiche.

Besucherinnen und Besucher der Vernissage am Samstag bestaunen die Objekten von Susi Kramer. Peter Schütz

Susi Kramer stellt die «Welt in Bewegung dar», Hanspeter Heusser hat das Thema malerisch umgesetzt, Benno Zimmermann mit vier gleichförmigen Keramikschalen, deren innere Farben den Unterschied ausmachen.

Der Planet Erde am Himmel

Markus Lenzin hat ein «digitales Element» beigesteuert. Darauf zu sehen: Kühe, Fisch, Ballone, Vulkan, Salamander, Gras, Maulwurf und anstelle des Mondes der Planet Erde am Himmel. Stefan Treier hat den Weg von der Schwarznuss zum Baum zum Möbel dargestellt, Hans Böller vier Fotografien digital verfremdet.

An der Ausstellung sind ausserdem Heidrun Barth, Isabel Blum, Rachel Boss, Julia Erb, Jan Koch, Barbara Leimgruber, Alfons Merki, Margrit Reimann, Lukas Schmid, Susann Sommerhalder, Kitti Steffen, Erich und Philipp Treier sowie Herbert Völker vertreten. Zur Vernissage spielte die Ad-hoc-Schwyzerörgeligruppe auf.

Die Ausstellung dauert bis 4. Juni und ist täglich von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Finissage ist am Samstag, 4. Juni, von 14 bis 16 Uhr. Das vollständige Programm der NaKu im Internet auf www.na-ku.ch.

