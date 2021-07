Wölflinswil innert Kürze unter Wasser: Das Aufräumen beginnt

So hat die Sturzflut Wölflinswil getroffen. Tele M1

Wölflinswil So hat die Sturzflut ein ganzes Dorf überschwemmt: Jetzt brauchen Betroffene Hilfe beim Aufräumen Die Unwetter haben erneut gewütet: Aus dem Fricktal erhielt die Kantonspolizei 30 Meldungen. In Wölflinswil überschwemmten mehrere Bäche die ganze Ortschaft. Doch nach wenigen Stunden war der Spuk auch schon wieder vorbei.

27.07.2021, 20.00 Uhr

Nach nur wenigen Stunden ist alles wieder vorbei. Doch diese Nacht bleibt den Bewohnern in Wölflinswil noch lange in Erinnerung, wenn auch in unliebsamer.