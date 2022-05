Wölflinswil: Kleinste Fricktaler Badi startet in Sommersaison

Wölflinswil Kleinste Fricktaler Badi wird startklar gemacht: «Wir öffnen an Muttertag – unabhängig vom Wetter» Am Sonntag startet die Freibadsaison in Wölflinswil – im kleinsten aller sieben Fricktaler Freibäder. Derzeit beträgt die Wassertemperatur lediglich 15 Grad Celsius. Doch Franz Meier, Hauswart und Mitverantwortlicher für den Freibadbetrieb, weiss: Sobald die Badi aufgeht, ist so manchem Kind die Kälte gleichgültig. Dennis Kalt 07.05.2022, 05.00 Uhr

Franz Meier führt für die Eröffnung am Sonntag die letzten Arbeiten am Freibad Huebmet aus. Dennsi Kalt / Aargauer Zeitung

Nach und nach starten die Fricktaler Freibäder in die Sommersaison. Bereits am 1. Mai öffnete das Freizeitzentrum Vitamare in Frick sein Freibad, gefolgt vom Schwimmbad am Rhein in Kaiseraugst mit der Öffnung am 7. Mai. Mit dem Schwimmbad Huebmet in Wölflinswil startet das kleinste aller sieben Fricktaler Freibäder zu Muttertag, 9. Mai, in die Saison.

Verantwortlich für die letzten Arbeiten am Freibad in Wölflinswil ist Hauswart Franz Meier, der am Freitag noch damit beschäftigt ist, eine Leckage zu kitten. Er sagt:

«Leider sieht man die undichten Stellen immer erst, wenn das Wasser schon eingelassen ist.»

Die 320 Kubikmeter Wasser – das sind umgerechnet rund 2000 Badewannen voll – hat Meier von Samstag- bis Montagmorgen in das Becken durchgehend eingelassen. Das Befüllen dauere so lange, weil er nicht den vollen Wasserdruck nutzen dürfe. «Sonst haben die Leute im Dorf kein Wasser mehr», sagt er mit einem Schmunzeln.

Am Freitagnachmittag, zwei Tage vor der Eröffnung, betrug die Wassertemperatur frische 15 Grad Celsius – noch weit weg von der Wohlfühltemperatur, die jenseits der 20-Grad-Marke liegt. Doch Meier, der dieses Jahr in seine 20. Freibad-Saison geht, weiss:

«Wenn die Badi öffnet, wollen viele Kinder die ersten sein, die im Wasser sind – da ist die Temperatur egal.»

Die Wetterprognosen sagen für den Sonntag einen bewölkten Himmel mit der Möglichkeit für Regenschauer voraus sowie eine Lufttemperatur von unter 20 Grad Celsius. Unabhängig davon ist für Meier klar: «Die Badi wird am Sonntag öffnen.» Ebenso wie der dazugehörende Kiosk, wo es Glace, Getränke und Snacks gibt.

200 Besuchende an Spitzentagen

An Spitzentagen, so Meier, zähle das Freibad Huebmet rund 200 Besuchende. Wegen Überfüllung habe man an der Kasse noch keinen vertrösten müssen.

Immer wieder ziehe es auch Familien mit Kindern aus anderen Gemeinden – bis aus Eiken – in das Freibad im Benkental. Weil das Freibad nicht so weitläufig ist, können Eltern ihre Kinder gut im Blick behalten, sagt Meier, der in seiner letzten Saison im Einsatz auf einen schönen Sommer hofft.