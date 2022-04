Wölflinswil Kein Schiff, kein Funkspruch – nur Meer: Die Fricktaler Segler haben den Pazifik überquert Seit bald vier Jahren segeln Pia Koch und Köbi Brem um die Welt und sammeln dabei eine schöne Erinnerung nach der anderen – so etwa die Begegnung mit einem ganz besonderen Ureinwohner der Galapagos- Inseln. Nun liegt die 3000 Seemeilen lange Pazifiküberquerung hinter ihnen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Pia Koch und Köbi Brem segeln rund um die Welt: Bei der Ankunft in Gambier wird die Lupina-Crew von einem Schweizer Segler (Mitte) begrüsst, den sie aus der Karibik kennen. Zvg

Sie sind immer noch weg: Seit Sommer 2018 segeln Pia Koch (65) und Köbi Brem (62) auf ihrer Segeljacht «Lupina» rund um die Welt. Sie haben sich vor bald vier Jahren ihren Lebenstraum erfüllt und ihre geräumige Wohnung gegen ein enges Segelschiff eingetauscht.

Bereut haben sie diesen Entscheid bisher «keinen einzigen Moment», sagt der ehemalige Gemeindeammann von Wölflinswil. «Wir geniessen unser Leben auf der Lupina.» Jedes neue Land, jede neue Insel bringe ihnen wieder spannende und interessante Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen.

Zur Zeit befinden sich die beiden auf der Insel Ua-Pou, einer kleinen Insel in den Marquesas (Französisch-Polynesien). «Das Spezielle an den Inseln in den Marquesas besteht darin, dass sie alle steil aus dem Meer ragen», beschreibt Brem die Landschaft. Meist seien die Ufer senkrechte Felswände, und ein Anlanden an einem der wenigen Strände sei wegen der hohen Brandung nicht einfach. Auch das Segelgebiet sei anspruchsvoll, sagt Brem.

Der Ankerplatz vor Hanavave auf der Insel Fatu Hiva. Zvg

Derzeit stehen viele Landausflüge auf dem Programm der beiden Fricktaler. Brem erzählt:

«Wir versuchen, mit Hilfe von Karten und Informationen der Einheimischen spannende Wanderwege zu finden.»

Sie fasziniert aber auch der Kontakt mit den Menschen vor Ort. Brem hat festgestellt: «Die Uhren ticken irgendwie ganz anders, als wir es bisher kennen gelernt haben.»

Anders als im Fricktal ticken auch die Temperaturen. «Wir befinden uns hier im Tropengürtel», sagt Brem. Das heisst temperaturtechnisch: «Die Temperaturen bewegen sich im Bereich von 30 Grad tagsüber, in der Nacht kühlt es nur leicht ab.» Sie seien froh, auf dem Wasser zu sein, denn hier wehe meist ein Wind und die Luft sei etwas kühler als an Land.

Das grosse Highlight war die Pazifiküberquerung

Das grosse Highlight der letzten Monate war für die beiden Fricktaler die erfolgreiche Überquerung des Pazifiks. Aber auch den Zwischenstopp auf den Galapagos-Inseln und die Begegnungen mit der dort einzigartigen Tierwelt werden beide nie vergessen. «Das war ein unheimlich schönes und einmaliges Erlebnis», schwärmt Brem.

Pia Koch und Köbi Brem segeln rund um die Welt: Begegnung mit einem Ureinwohner der Galapagos Inseln. Zvg

Die Überfahrt von Panama nach Galapagos schildert Brem als schwierig, weil sie gegen Wind und Strömung ankämpfen mussten. Er sagt:

«Aber im Gegensatz zu vielen anderen Seglern oder den Entdeckern von früher gab es bei uns immer Wind.»

Deshalb konnten sie die gesamte Strecke immer segeln, mussten aber mindestens die Hälfte der Distanz gegen den Wind aufkreuzen und so einen viel längeren Weg zurücklegen als theoretisch erforderlich. Auch der 3000 Seemeilen lange Schlag von Galapagos nach Gambier sei «überraschend ruhig und problemlos» verlaufen, freut sich Brem.

Sie seien nie in eine Flaute gekommen und konnten die ganze Strecke segeln. «Was uns überraschte, waren die relativ kurzen aber hohen Wellen, die vor allem in den ersten Tagen unsere Lupina heftig hin und her warfen und Material und uns stark beanspruchten.» Aber beide, Schiff und Besatzung, haben die Überfahrt schadlos überstanden.

Ein Seelöwe sucht sich die Lupina als Taxi aus. Zvg

Natürlich gab es unterwegs auch mal den einen oder anderen Aufreger, zum Beispiel, als der Generator für die Stromproduktion einmal nicht mehr anspringen wollte oder ein Sensor des Wassermachers plötzlich zu hohe Salzgehalt-Werte angab. «Aber alles im grünen Bereich und selbst reparierbar», sagt Brem und fügt an:

«Ansonsten lief die Lupina über den Pazifik wie auf Schienen.»

Nervös waren die beiden auf dem ganzen Turn nie. «Es war eher eine freudige Angespanntheit zu spüren, als wir den Anker auf Santa Cruz (Galapagos) hoben, und uns von einer anfänglich leichten Brise auf den Pazifik hinaus tragen liessen», erzählt Brem.

Corona ist kaum noch ein Thema Für die Einreise nach Französisch-Polynesien mussten Pia Koch und Köbi Brem einen Impfnachweis erbringen. «Seit der Einreise merken wir aber gar nichts mehr», sagt Brem. In vielen Läden, auf der Post oder bei der Gendarmerie würden zwar noch Plakate hängen, die an Maskenpflicht und Hygienemassnahmen erinnern. «Aber wir sind jeweils die Einzigen, die Masken tragen», so Brem. Er bilanziert: «Das Thema scheint hier erledigt zu sein.» (twe)

Die Gelassenheit lag auch daran, dass sie sich gut auf diese Reise vorbereitet haben. «Seit Wochen hatte ich als Skipper die Wetterentwicklungen beobachtet», so Brem. Man habe gemeinsam auf das richtige Wetterfenster gewartet.

Esswaren für 40 Tage an Bord genommen

Für eine so lange Zeit auf See braucht es entsprechend auch viel Proviant. Darum hat sich Pia Koch gekümmert. «Wir haben mit rund 25 Tagen Überfahrt gerechnet und noch eine Sicherheitsreserve von 15 Tagen eingeplant», erzählt Brem. Sie bunkerten also für mindestens 40 Tage Essen und Wasser. Das Wasser diente dabei lediglich als «Back-Up», falls der Wassermacher auf dem Schiff ausgestiegen wäre. Dann kam die grosse Funkstille. Brem:

«Auf der ganzen Überfahrt haben wir keinen einzigen Funkspruch gehört.»

Auf dem Bildschirm sahen sie zwar ganz vereinzelt Frachtschiffe, die zwischen Asien und Südamerika unterwegs waren, aber in Sichtweite kam keines. Einzig asiatische Fischfangflotten kreuzten zwei-, dreimal ihren Weg. «Einmal sogar sehr knapp, als eines der Fischerboote rund hundert Meter hinter uns durchfuhr», so Brem.

Bei so langen Überfahrten – Koch und Brem benötigten etwas mehr als 18 Tage – besteht die Gefahr, dass man etwas nachlässig wird. Brem erklärt:

«Es spielt sich eine gewisse Routine ein und man ist versucht, die Wachen auf die leichte Schulter zu nehmen. Das kann schnell gefährlich werden, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.»

Die grösste Herausforderung für die beiden bestand also darin, immer auf alles vorbereitet zu sein und mögliche Gefahren zu erkennen, bevor sie eintreffen. Das gelang.

Mit Zurufen und Winken in Gambier begrüsst

Das Highlight der Überfahrt war für die beiden, «dass alles gut und ohne jeglichen Schaden verlaufen ist». Der schönste Moment sei gewesen, als sie in Gambier von anderen Seglern mit lautem Zurufen und Winken empfangen wurden. «Downs gab es zum Glück bei der grossen Überfahrt für uns keine», freut sich Brem.

Sonnenuntergang am Ankerplatz in Gambier. Zvg

Ein solches kam später, als sie von Gambier wegsegeln wollten und der elektrische Motor, der das Grosssegel ein- und ausrollt, plötzlich ausgestiegen ist. Und vom Hersteller kommen keine guten Nachrichten: Nicht reparierbar, aber auch nicht mehr lieferbar.

Ein Umbau auf das Nachfolgermodell ist möglich, aber dazu braucht es Fachleute. «Die gibt es hier nicht.» Auch eine Lieferung von Material in diese Winkel der Erde sei sehr schwierig. Und als Tüpfelchen aufs berühmte «i» sei das Internet hier sehr dürftig und die Kommunikation nach aussen stark eingeschränkt.

Spätestens im August müssen sie sich entscheiden

Doch von solchen Problemen lassen die beiden nicht unterkriegen. Sie geniessen die Region – und lernten in Französisch-Polynesien auch segeltechnisch neue Dimensionen kennen, wie etwa Ankern zwischen Korallen oder Ankern bei sehr tiefem Wasser.

Typischer Ankergrund in Gambier. Die dunklen Flecken zum Ufer hin sind Korallenköpfe. Zvg

«Waren es früher fünf bis zehn Meter bis zum Meeresgrund, sind es nun 15 bis 20 Meter.» Eigentlich ja nicht viel, aber bis zehn Meter reicht die Luft gerade noch, falls die Kette irgendwo hängt. Darüber hinaus braucht es eine Taucherausrüstung. «Da sind wir immer froh um andere Segler, bei denen man sich gute Tipps und Erfahrungen abholen kann», so Brem.

Und was folgt nun? «Wir werden die nächsten Monate, bis zur nächsten Zyklon-Saison, die im November beginnt, die restlichen Archipele von Französisch-Polynesien besuchen», sagt Brem.

Spätestens im August müssen sie sich entscheiden, ob sie noch eine weitere Saison in diesem Gebiet bleiben wollen, oder ob sie weiter in Richtung Neuseeland ziehen. «Im Moment ist das völlig offen.»

