Wölflinswil: Gemeinderat Gebi Maier tritt nach 18 Jahren zurück

Wölflinswil «Ich kann die gemeindepolitischen Vorstösse nicht mehr mittragen»: Gemeinderat tritt nach 18 Jahren zurück Fast 18 Jahre lang sass er im Gemeinderat, 12 davon war er Vizeammann von Wölflinswil. Nun tritt Gebi Maier per Ende Jahr zurück. Die Entscheidung sei ihm leicht gefallen, sagt er. Denn: Es gäbe einige Gründe dafür. Dennis Kalt 20.07.2022, 05.00 Uhr

Seit 2005 setzt sich Gebi Maier für die Gemeinde Wölflinswil als Mitglied des Gemeinderats ein. Dennis Kalt

Seit 2005 setzt sich Gebi Maier als Mitglied des Gemeinderats für die Belange seines Heimatdorfs ein. Insgesamt 12 seiner fast 18 Jahre in der Exekutive amtete er als Vizeammann von Wölflinswil. Nun hat sich Maier entschieden, per Ende des Jahres aus dem Gemeinderat zurückzutreten. Dies gab die Gemeinde am Dienstag in einer Mitteilung bekannt, in der sie schreibt: