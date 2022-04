Wölflinswil: Giuliano Sabato über seinen Start als Gemeindeammann

Wölflinswil Giuliano Sabato ist neu im Gemeinderat – und gleich Ammann: «Die Aufgabe nimmt viel Energie in Anspruch» Die neue Amtsperiode ist gut 100 Tage alt – höchste Zeit, um mit den neuen Gemeindeammännern eine Startbilanz zu ziehen. Heute: Giuliano Sabato, der in Wölflinswil nicht nur neu in den Gemeinderat sondern auch gleich zum Ammann gewählt wurde. Er spricht über diese besondere Herausforderung, schwieriges Zeitmanagement und die Stärken seiner Gemeinde. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Giuliano Sabato sitzt seit Anfang Jahr im Wölflinswiler Gemeinderat – und das gleich als Ammann. Zvg / Aargauer Zeitung

Es war eine klare Sache: Giuliano Sabato wurde im letzten Herbst nicht nur mit einem Spitzenresultat neu in den Gemeinderat von Wölflinswil gewählt, sondern mit 130 von 148 möglichen Stimmen auch gleich zum neuen Gemeindeammann.

Er trat Anfang Jahr die Nachfolge von Barbara Fricker an, die nach 12 Jahren in der Exekutive – die letzten vier als Frau Gemeindeammann – auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte.

Bilanz nach 100 Tagen Am 1. Januar sind die 32 Gemeinden in den beiden Fricktaler Bezirken in die neue Legislatur gestartet. Acht von ihnen werden von einem neuen Gemeindeammann, einer neuen Gemeindepräsidentin geführt. Wir ziehen mit ihnen eine erste Bilanz. Bisher erschienen: Marion Wegner-Hänggi (Wallbach) und Verena Buol Lüscher (Gipf-Oberfrick).

Wie sind Sie im neuen Amt angekommen?

Giuliano Sabato: Der Start war für mich nebst den Terminen und Verpflichtungen mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, um Dossiers, Verwaltung und Abläufe kennen zu lernen. Es war aufwendig, aber auch sehr interessant. Ich habe vieles kennen gelernt, habe für mich Kurskorrekturen vorgenommen und habe mich bildlich gesprochen auf den Weg gemacht. Die ersten 100 Tage waren für mich nur drei Monate, weil ich mich immer noch in einem Lernprozess befinde. Eine erste Standortbestimmung wird sich auch im Sommer an der Gemeindeversammlung zeigen, wenn erste Vorlagen diskutiert werden und darüber abgestimmt wird.

War der Einstieg schwierig?

Meine Vorgängerin Barbara Fricker hat sich sehr viel Zeit genommen und hat mir nicht nur viele Akten, sondern auch viele Abläufe erklärt. Die Verwaltung hat mich ebenfalls nach Kräften unterstützt. Fachlich wurde mir alles vorbereitet, sozusagen auf dem Silbertablett serviert und zur Verfügung gestellt. Persönlich und beruflich musste ich mich neu sortieren und auch organisieren. Da die Aufgabe viel in der Freizeit erfolgt und Energie in Anspruch nimmt, hat mir die Unterstützung durch die Familie sehr geholfen.

Was hat Sie im neuen Amt am meisten beeindruckt?

Der Umfang der freiwilligen Arbeit für das Allgemeinwohl beeindruckt mich sehr. Ob für Vereine, in der Schule und in der Verwaltung sowie auch im Gewerbe, sehen die meisten über den Tellerrand hinaus und leisten mehr als Dienst nach Vorschrift. Es besteht in der Bevölkerung eine grosse Leistungsbereitschaft; viele tragen dazu bei und leisten so einen unbezahlbaren Beitrag.

Was haben Sie so am Amt nicht erwartet?

Ich wusste, dass viele und neue Herausforderungen und Aufgaben warten. Die Menge und der zeitliche Bedarf haben mich dann doch überrascht und sind für mich nach wie vor herausfordernd.

Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen des Amtes?

Die Vielfalt der Dossiers, die einerseits interessant sind, aber andererseits auch viel Zeit und viel Gesprächsbedarf haben. Das Zeitmanagement Familie, Beruf und Amt und dabei ein gutes Resultat zu erzielen, ist für mich die grösste Herausforderung.

Was waren Ihre Prioritäten in den ersten drei Monaten?

Mir war wichtig, Dossiers kennen zu lernen, damit ich einen Beitrag an Diskussionen leisten kann und den Gestaltungsspielraum zur Lösungsfindung kenne, die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sowie mit der Verwaltung aufzubauen. Zudem habe ich mich auf Projektvorlagen für die nächste Gemeindeversammlung konzentriert.

Wie funktioniert der Gemeinderat als Team?

Die Besetzung des Gemeinderats hat nur durch mich eine Änderung erfahren und die Ressorts wurden nicht neu verteilt. Von daher hat sich im Gemeinderat nichts verändert. Nichtsdestotrotz habe ich den Anspruch, als neues Mitglied neue Impulse zu geben.

Wie haben Sie die Begegnungen mit der Bevölkerung erlebt?

Die Begegnungen waren interessant und wertschätzend. Es hat mich berührt, welches allgemeine Verständnis für das Spannungsfeld, in dem Gemeindebehörden stehen, herrscht.

Was zeichnet Ihr Dorf aus?

Der Dorfplatz ist, wie ich finde, mit Recht Bestandteil des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder. Wölflinswil liegt im Jurapark, ein Naturpark von nationaler Bedeutung und wir haben rund 50 Vereine und ebenso viele Gewerbe sowie 30 Höfe, die für ein lebendiges Dorf sorgen. In Wölflinswil kommen so Geschichte, Natur und Gewerbe zusammen. Die Natur- und Kulturwoche mit Aktivitäten aus Kultur, Landwirtschaft und Natur, der traditionelle Herbstmarkt, wo Dutzende von Betrieben aus dem Dorf Produkte verkaufen, sowie die Turnshow oder das Eierlesen, wo Sportvereine grosse Veranstaltungen organisieren, bringen es auf den Punkt, was Wölflinswil auszeichnet: Geschichte, Natur, Kultur, Vereinsleben, Gewerbe und Landwirtschaft.

Was sind Ihre Zielsetzungen für dieses Jahr respektive die Legislatur?

Die Gemeinschaftsverwaltung mit Oberhof stärken, die neuen Führungsstrukturen der Schulen konsolidieren sowie die Erhaltung der Infrastruktur sind primäre Ziele.

Was ist Ihr Wunsch an die Gemeinde und die Bevölkerung?

Ich hoffe, dass der Zusammenhalt und das Vereinsleben weiterhin so gepflegt und gelebt werden.

Was fehlt heute noch im Dorf, was braucht Ihr Dorf?

Mein Traum ist für die vielen Vereine und engagierten Sportvereine und für die Schule eine moderne Anlage für Sport und Anlässe.

