Wölflinswil Ein perfekter Herbsttag zum 40. Geburtstag des Herbstmärts Auch nach vier Jahrzehnten geht ihr Konzept noch auf: Am Wölflinswiler Herbstmärt findet man fast ausschliesslich Marktfahrende aus dem Dorf, die ihre Produkte selber hergestellt haben. Einige sind gar schon seit der allerersten Austragung dabei. Karin Pfister Jetzt kommentieren 30.10.2022, 12.06 Uhr

Der Herbstmärt Wölflinswil begeisterte die Leute bei perfektem Herbstwetter. Karin Pfister

Die Zwiebelzöpfe seien wie immer schon am Morgen weg gewesen, erzählt Christine Müller von der Riedmatt. Seit vierzig Jahren steht sie an jedem Herbstmärt hinter ihrem Stand. Verkauft werden vor allem Gemüse, Blumen und Brot.

Sie hat keine einzige Ausgabe des Herbstmarktes verpasst, betont sie auf Nachfrage. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr die Ausgabe von vor zehn Jahren, die es verschneit hat. «Es sah aus wie im Advent.»

Christine Müller, hier mit Sohn Stephan, war vom ersten bis zum 40. Markt bei jeder Ausgabe mit einem Stand vertreten. Karin Pfister

44 Marktfahrerinnen und Marktfahrer boten heuer ihre Waren feil. «Es sind einige vor Ort, die bereits seit dem Anfang mit dabei sind», so Manuela Stadelmann vom OK. Der erste Markt fand 1981 statt. Dennoch ist es die 40. Austragung, denn die Ausgabe von 2020 fiel wegen Corona aus.

Idee blieb gleich: Fast nur Produkte und Marktfahrende aus dem Dorf

An der Idee hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten nichts geändert: Alle Produkte müssen im Dorf gewachsen, hergestellt oder zumindest veredelt worden sein. Alle Marktfahrerinnen und Marktfahrer stammen aus dem Dorf, zugelassen sind pro Jahr ein bis zwei auswärtige Marktfahrende, diesmal aus dem Keramik- und Strickwarensektor.

Etwas verändert hat sich die Auslage der Marktstände. Es gebe inzwischen mehr kreative Handarbeit und weniger landwirtschaftliche Produkte, so Manuela Stadelmann.

«Ein perfekter Markttag», freut sich Manuela Stadelmann vom OK. Karin Pfister

«Es ist ein Traum, ein perfekter Markttag», kommentiert sie das strahlende Herbstwetter und den grossen Publikumsaufmarsch am vergangenen Samstag. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher bezifferte sie auf rund 1000 bis 1500 Personen, durch das rege Kommen und Gehen sei eine genaue Schätzung schwierig. Der Markt sei seit Beginn ein Höhepunkt im Jahreskalender: «Ich treffe immer viele Menschen, die ich das Jahr über nie sehe.»

Italienische Strassenkunst und Besuchende aus der Region

Die zahlreichen Begegnungen mit verschiedenen Menschen schätzt auch Christine Gasser aus Oberhof. Ebenso überzeugt sie das Angebot. «Es hat von jung bis alt für alle etwas dabei», erzählt sie am späteren Nachmittag, während sie entspannt auf den Strohballen im Getümmel sitzt und ihren Kaffee – der Erlös geht an einen guten Zweck - geniesst. «Wir kaufen jedes Jahr von Edis Rauchwürstli, die gibt es nur hier.»

Die Produkte und Marktfahrenden stammen fast ausschliesslich aus Wölflinswil. Karin Pfister

Aus Zeihen angereist war Manuela Riner. Sie konstatiert:

«Das Essen ist fein und das Angebot abwechslungsreich. Ausserdem trifft man immer allerlei Bekannte.»

Zum ersten Mal in Wölflinswil und extra für die Jubiläumsausgabe engagiert wurde Strassenkünstler Otto aus Neapel. Er ist oft in der Deutschschweiz unterwegs, wird aber auch in China und Thailand für Auftritte gebucht. Seine witzige Vorführung stösst auf Staunen und Begeisterung.

Strassenkünstler Otto aus Neapel begeisterte das Publikum. Karin Pfister

Der Stand von Christine Müller war am Nachmittag fast leergekauft. «Es lief wie immer sehr gut.» Einige Produkte hatte sie allerdings wegen des Hitzesommers diesmal gar nicht im Sortiment. «Weisse Rüben konnten wir wegen der hohen Temperaturen im Sommer gar nicht säen, und die Rüebli sind nicht richtig gewachsen.»

Der Herbstmärt Wölflinswil begeistert die rund 1000 bis 1500 Besuchenden sichtlich. Karin Pfister

