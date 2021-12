Wölflinswil: Ammann Barbara Fricker tritt ab

Wölflinswil Das wünscht sich die abtretende Frau Gemeindeammann: «Weniger ‹Ich›, mehr ‹Wir›» Barbara Fricker tritt Ende Jahr nach vier Jahren als Ammann und 12 Jahren im Gemeinderat von Wölflinswil ab. Ein Gespräch über Druck und schwere Momente, lustige Erlebnisse mit Schnupftabak – und ihre Wünsche ans Christchindli, aber auch an die Gesellschaft. Thomas Wehrli 24.12.2021, 05.00 Uhr

Barbara Fricker tritt ende 2021 als Gemeindeammann von Wölflinswil ab. Zvg

Wölflinswil ist anders – zumindest, was das Wahlprozedere für die Gemeinderatswahlen angeht. Hier entscheiden die Stimmberechtigten nicht an der Urne, wer in der Exekutive sitzt, sondern an einer Wahlversammlung.

2009 wählte die Versammlung Barbara Fricker in den Gemeinderat, 2017 dann zur Frau Gemeindeammann. Ende Jahr tritt sie ab.

«Meine» Einwohnerinnen und Einwohner

‹Meine› Einwohner sind nicht mein, aber ich fühle mich natürlich von Amtes wegen stark mit ihnen verbunden. Die Wölflinswilerinnen und Wölflinswiler sind aufgestellte, engagierte, bodenständige und kreative Leute. Eine Vielfalt von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, rund 25 Landwirtschaftsbetriebe, die Dorfläden, das Restaurant und verschiedenste aktive Vereine machen das Dorf mit seinen 1033 Einwohnerinnen und Einwohnern lebendig. Die grossartige Natur vor der Haustüre und gute verkehrstechnische Anbindungen bietet den Bewohnern eine attraktive und schöne Wohnlage auf dem Lande.»

Meine erste Erinnerung an das Amt

«Nach der Wahl als Gemeinderätin an der Wahlversammlung 2009 standen die Haustüren der gewählten Gemeinderäte offen für Besucherinnen und Besucher. So ergaben sich spannende Begegnungen und Gespräche bei einem Glas Wein und einem kleinen Imbiss in der guten Stube daheim. Eindrücklich war auch die Amtseinsetzung mit dem Gelöbnis durch den damaligen Bezirksamtmann Pius Suter an einer würdigen Feier in Laufenburg.»

Mein schönstes Erlebnis als Gemeindeammann

«Es gibt viele schöne Erlebnisse, vorab natürlich die vielen Begegnungen mit Menschen an den unterschiedlichsten Orten und Anlässen. Dabei ist mir das Dorffest 2019 rund um den Dorfplatz – ein richtig tolles Fest für alle – anlässlich ‹100 Jahre Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof› in guter Erinnerung. An diesem Wochenende durfte ich auch die Gemeindeammänner beider Bezirke zu ihrer Versammlung in Wölflinswil begrüssen und anschliessend ging es gemeinsam ans Fest.

Die jährlichen Seniorenreisen haben beim Gemeinderat einen hohen Stellenwert und sind bei allen Räten in der Agenda vorgemerkt. Diese gut besuchten Ausflüge geben dem Gemeinderat und älteren Einwohnern Gelegenheit, sich zu treffen und ungezwungen miteinander auszutauschen.

Die Gemeinderatsreisen jeweils im letzten Jahr der Amtsperiode waren ebenfalls Höhepunkte. Gemeinsam mit den Ehepartnern konnten wir abseits von Sitzungen und Aktenstudium ein paar gemeindefreie Tage geniessen.»

Mein lustigstes Erlebnis als Gemeindeammann

«An einer Jungbürgerfeier versuchten die Gemeinderäte zu fortgeschrittener Stunde ebenfalls einen Schnupf mit entsprechenden Schnupfsprüchen – für Heiterkeit war gesorgt. Auch beim Besuch von Jubilaren gab es häufig Anlass, herzhaft miteinander zu lachen – manchmal auch vermischt mit einer Prise Galgenhumor.»

Mein schwierigster Moment als Gemeindeammann

«Die Kündigungen von Mitarbeitenden entgegenzunehmen.»

Meine grösste Herausforderung als Gemeindeammann

«Während 16 Monaten ohne eigenen Gemeindeschreiber und rund ein Jahr lang ohne eigenen Leiter Finanzen zu sein. Die Feststellung, wie ausgetrocknet der Stellenmarkt ist. Dieser Druck und die Verantwortung lasteten schwer auf dem Gemeinderat und mir als Gemeindeammann.»

Mein grösster Erfolg als Ammann

«Nach Jahren, ja: Jahrzehnten einen gangbaren Weg zu finden, damit die Verkehrssituation der Ortsverbindungsstrasse nach Densbüren und der Rosegg gelöst werden kann und die Zustimmung durch die Stimmberechtigten zu Stande kam. Dazu beigetragen haben sicher die zahllosen Gespräche, die Infoveranstaltung und die Arbeitsgruppe bestehend aus Fachpersonen, An- und Einwohnern sowie Gemeinderatsmitgliedern. Die Umsetzung sollte im nächsten Jahr beginnen.»

Meine grösste Niederlage

«Die Entscheide an den Gemeindeversammlungen oder Referenden sind ein demokratischer Prozess, den es zu akzeptieren gilt. Die wenigen Ablehnungen von Vorlagen gaben auch Ansporn, die Gründe zu hinterfragen, allenfalls die Projekte zu überarbeiten, um sie erneut der Versammlung vorzulegen.»

Mein Eindruck vom (politischen) Fricktal

«Obwohl die beiden Bezirke unterschiedlich aufgestellt sind, treten sie aus meiner Sicht meistens geeint auf bei wichtigen politischen Themen, die das Fricktal betreffen. Der Planungsverband Regio Fricktal spielt eine wichtige Rolle, nimmt er doch die Anliegen aller Fricktaler Gemeinden wahr und bietet mit dem jährlichen Gemeindeseminar und den Versammlungen eine Plattform, wo sich die Gemeindevertreter treffen und sich über verschiedene Themen austauschen können.»

Mein Wunsch für die Gemeinde

«Ich wünsche, dass Wölflinswil auch in Zukunft so lebendig und aktiv bleibt auf den vielen verschiedenen Ebenen. Dass sich immer Personen finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich in der Behörde oder Kommissionen zu engagieren. Einwohner, welche sich Zeit (Freizeit) nehmen, sich für unsere Dorfgemeinschaft einzusetzen, und politisch interessiert sind, um die Entwicklung unserer Gemeinde mitzugestalten.

Ich wünsche unserem Dorf, offen zu sein für Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg. Ausserdem hoffe und wünsche ich fest, dass unsere vielen Dorfvereine bald wieder loslegen können mit ihrer Vereinstätigkeit und die Mitglieder halten können.»

Mein Wunsch für die Gesellschaft

«Sich bewusst zu machen, wie gut wir es in der Schweiz haben, trotz der widrigen Umstände, die uns momentan begleiten. Weniger ‹Ich› und mehr ‹Wir›.»

Mein Weihnachtswunsch

«Gerne wünsche ich mir beim Christchindli eine Doppelturnhalle mit den nötigen Infrastrukturen.

Abseits vom Materiellen und ernsthaft wünsche ich mir jedoch mehr Frieden und Eintracht auf unserer Erde. Dass Menschen nicht mehr in Angst und Not leben müssen und als Schachfiguren von Machtgierigen missbraucht werden.

Meine Gedanken sind bei allen Dorfbewohnern, die gesundheitlich angeschlagen sind, und all jenen, bei denen sich die Lebensumstände verändert haben und nicht mehr im eigenen Daheim sein können. Ihnen wünsche ich von Herzen alles Gute.»

Mein Wunsch an meinen Nachfolger

«Meinem Nachfolger Giuliano Sabato wünsche ich viel Kraft, Energie und Freude bei der Arbeit für unsere Gemeinde. Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium und eine glückliche Hand bei der Erfüllung der Aufgaben.»

Mein letzter Tag als Ammann

«Der 31. Dezember ist mein letzter Tag als Frau Gemeindeammann und ich hoffe, er bleibt ereignislos. In der ersten Januarwoche werde ich meinen Schlüssel abgeben und mich von den Verwaltungsangestellten verabschieden. Die Begegnungen und Gespräche mit den Mitarbeitenden werden mir fehlen und es wird sich wahrscheinlich etwas komisch anfühlen, nicht mehr im Gemeindehaus ein- und auszugehen.»