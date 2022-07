Wohnbauprojekt in Wittnau will Wohnen bis zum Tod ermöglichen

Wittnau Wohnen und sterben zu Hause: Ein Wohnbauprojekt für ältere Personen will den Gemeinschaftsgedanken zurückbringen Die «Stiftung für das Alter» will in Wittnau 12 bis 24 Wohnungen bauen. Vorgesehen sind Räume, die gemeinsam genutzt werden. Mitinitiantin und Grüne-Grossrätin kann sich auch ein Palliativpflege- und Sterbezimmer vorstellen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli will in Wittnau «Wohnen im Alter» realisieren. Thomas Wehrli

Sie kämpft seit vielen Jahren für mehr Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft: Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli. Auch ihr neues Projekt, das sie zusammen mit der «Stiftung für das Alter Wittnau» realisieren will, ist von diesem Gemeinschaftsgedanken geprägt. Mitten in Wittnau, im Gebiet Gässli, soll eine Überbauung entstehen, die speziell auf das Wohnen im Alter zugeschnitten ist. Häseli ist überzeugt: