Gemeinderat beschränkt Musikspielzeit bei Anlässen im Freien

Wittnau Guggenkonzert ruft den Gemeinderat auf den Plan: Nachts muss jetzt früher Ruhe einkehren In Wittnau ist es jetzt zu Konsequenzen aus einem Fasnachtsanlass am 11. Februar, dem Mehlsuppenplausch, gekommen. Weil nachts die Polizei alarmiert worden war und Lärmbeschwerden nicht das erste Mal laut wurden, ist bei Veranstaltungen im Freien künftig nur noch Musik bis 2 Uhr morgens erlaubt, nicht mehr wie bisher bis 4 Uhr. Hans Christof Wagner 19.03.2022, 05.00 Uhr

Bei einem Guggenkonzert geht es in aller Regel laut zu - in Wittnau führte das jetzt zu Lärmbeschwerden (Symbolbild) Carole Lauener

Anlässe an Wochenenden seien im Regelfall bisher bis 4 Uhr morgens bewilligt worden, sagt Wittnaus Gemeindeschreiberin Claudia Schraner. Das galt auch für den Mehlsuppenplausch am Freitag, 11. Februar.

Doch an dem Abend gingen «diverse Reklamationen über massive Lärmbelästigungen» ein, wie der Gemeinderat in den jüngsten amtlichen Nachrichten schreibt. Auch die Polizei Oberes Fricktal, die gerufen wurde und vor Ort war, bestätigt das. Anwohner hätten sich über laute Musik im Freien beschwert. Polizeichef Werner Bertschi sagt aber auch:

«Die Veranstalter waren einsichtig, uns gegenüber sehr kooperativ und haben den Lärm unmittelbar abgestellt.»

Die Polizei spricht von Musik im Freien. Wobei die Gemeinde am 3. Februar auf ihrer Website zum Mehlsuppenplausch in Wittnau vermerkt: «Der Anlass findet in der Turnhalle statt.»

Lärmbestimmungen bei Veranstaltungen nicht zum ersten Mal ignoriert

Wie auch immer – ein einmaliger Ausrutscher war der Vorfall wohl nicht, wenn der Gemeinderat aktuell festhält, dass «die Lärmbestimmungen bei Veranstaltungen nicht zum ersten Mal nicht eingehalten wurden».

So hat er jetzt beschlossen, dass bei Anlässen im Freien lediglich noch Musik bis 2 Uhr morgens erlaubt ist und nicht mehr länger bis 4 Uhr. Stichtag der Neuregelung ist der 1. März. Das Thema sei mit den Vereinen bereits besprochen worden, so Schraner.

Dass «die Lärmbestimmungen bei Veranstaltungen nicht zum ersten Mal nicht eingehalten wurden», schreibt der Gemeinderat. Bertschi will dennoch nicht von einem Wittnauer Lärmproblem sprechen. Er sagt:

«Es haben eben nicht alle Freude an solchen Veranstaltungen, aber das ist in anderen Gemeinden auch so.»