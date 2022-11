Ein Wittnauer ist einer der besten Spengler der Schweiz

Wittnau «Ich fühle mich geehrt»: Cristian Papadia ist einer der besten Spengler der Schweiz Zum 40. Mal wurde der Pestalozzi-Stiftepriis verliehen. Unter den Preisträgern ist auch ein junger Fricktaler. Der Wittnauer Cristian Papadia war mit der Topnote 5,2 unter den besten Spenglern der Schweiz. Nun erzählt er, worauf er besonders stolz ist, wieso er nun noch eine Lehre zum Sanitärinstallateur anhängt – und warum er einst in den Weihnachtsferien ins Geschäft ging. Jael Rickenbacher 29.11.2022, 05.00 Uhr

Cristian Papadia aus Wittnau hat eine Spitzenleistung in seiner Lehre als Spengler EFZ erreicht. Jael Rickenbacher / Aargauer Zeitung

Zum 40. Mal wurde vor wenigen Tagen der Pestalozzi-Stiftepriis verliehen. Cristian Papadia aus Wittnau ist einer der Ausgezeichneten. Er hat seine Lehre als Spengler EFZ mit der Note 5,2 abgeschlossen. Papadia erzählt vom Moment, als er den Preis erhalten hat:

«Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Der Preis bedeutet, dass ich einen guten Lehrabschluss absolviert habe und dass meine Lehre ein Erfolg war.»

Obwohl es dem jungen Wittnauer sehr gefiel auf dem Bau, gab es manchmal zwischenmenschliche Reibungen – wie an jedem Arbeitsort. Doch Papadia konnte daraus lernen und weiss jetzt, dass man nicht immer alles persönlich nehmen muss. Durch seine Lehre konnte er den Umgang mit herausfordernden Situationen üben – eine Fähigkeit, die jeder im Leben braucht.

Nun macht er eine Zusatzlehre

Sein Betrieb, die Mösch AG, macht mehrheitlich Sanitärarbeit. Deshalb konnte Papadia oft aushelfen und Einblicke in den Sanitärberuf erhalten. So konnte er sich während der Lehre im Rohbau, im Service, der Fertigmontage und Ähnlichem versuchen.

Cristian Papadia hat es als Spengler zwar gefallen – doch jetzt möchte er sich noch im Sanitärbereich versuchen. Jael Rickenbacher / Aargauer Zeitung

«Diese Arbeiten fand ich cool. Ich habe auch die Zusammenhänge zum Spenglerberuf gesehen», erzählt Papadia. Deshalb entschied er sich, eine Zusatzlehre als Sanitärinstallateur zu machen. Diese absolviert er ebenfalls bei der Mösch AG.

Spengler versus Sanitär

Zu seinem Erfolg geführt hat Papadias handwerkliche Geschick, das im Beruf ein wichtiges Element ist. Er sagt:

«Als Spengler stellst du alles selber her. Du hast beispielsweise ein flaches Blech vor dir und musst es in eine Form bringen.»

Dies ist die Schwierigkeit am Beruf. Die Theorie in der Schule empfand Papadia hingegen als relativ einfach. Als Sanitär ist es genau umgekehrt, erklärt er: «Als Sanitär ist vieles schon gegeben. Die Theorie hingegen ist schwieriger: Man muss vieles berechnen, zum Beispiel den Druck oder das Gefälle. Darauf bin ich gespannt.»

Das kreative Handwerk

Was Papadia in seiner Lehre besonders gefiel, waren Kunstarbeiten. So hat er schon eine Blumenvase, eine Schmuckbüchse für seine Mutter und viele weitere kreative Arbeiten gemacht. Er sagt: «Einmal ging ich in den Weihnachtsferien spontan ins Geschäft. Dort machte ich Rosen aus Kupfer.»

An einem Event von Suissetec musste Papadia einen Behälter für das Spiel «Vier gewinnt» herstellen. Er machte ein kleines Häuschen mit Kamin, Rinnen und Dach. Man merkt, dass er gerne seine Kreativität auslebt.

Im September nahm Papadia zudem an den Swiss Skills teil. Er erzählt: «Das war cool. Ich war sehr nervös und wäre fast nicht gegangen. Aber schlussendlich habe ich den zehnten Platz belegt. Ich hatte nicht viel Zeit, um für die Swiss Skills zu üben – aber das Wichtigste ist, dass ich teilgenommen habe.»

Ein Blick in die Zukunft: Papadia möchte als Erstes seine Lehre als Sanitärinstallateur abschliessen. Was danach kommt, steht noch in den Sternen. Zum Pestalozzi-Preis zieht Papadia das Fazit:

«Für einen guten Abschluss soll man sich Ziele setzen und Freude am Beruf haben. Jemand hat mal gesagt: Die richtige Einstellung prägt das Resultat.»