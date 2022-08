ESAF: Schwinger David Schmid aus Wittnau krönt Abgang mit Kranz

Wittnau/Esaf 2022 «Ein Märchen wurde wahr»: David Schmid krönt seinen Abgang aus dem Sägemehl mit einem Kranz am Eidgenössischen Der Wittnauer David Schmid hat sich einen Traum erfüllt – einen Kranz am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln. Dafür wagte er den Rücktritt vom Rücktritt. Nun hängt er die Schwingerhosen jedoch endgültig an den Nagel. Zum Schluss seiner Karriere gab es nochmals einen schönen Preis aus dem Gabentempel, der ihm viel Freude bereiten dürfte. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 29.08.2022, 15.12 Uhr

David Schmid (rechts) – hier im Kampf gegen Michael Bless – holte am Esaf 2022 alles aus sich heraus. Philipp Schmidli / Swiss Image

An diesem Montagmorgen brummt der Kopf von Schwinger David Schmid noch etwas. «Die zwei, drei Bier von Sonntagabend», sagt er am Telefon.

Denn Grund für einen Siegestrunk hatte der 32-jährige Wittnauer in Pratteln allemal. Mit fünf siegreichen und drei gestellten Gängen ergatterte sich der Landwirt aus dem Fricktal am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) nach 2016 in Estavayer FR seinen zweiten Eidgenössischen Kranz.

David Schmid, Schwinger aus Wittnau. August Köpfli / ZVG

Dass Schmid solch ein Erfolg noch einmal gelingen würde, war für ihn bis vor ein paar Monaten noch unvorstellbar. Denn vor rund einem Jahr trat der rund 100 Kilogramm schwere Athlet mit Schuhgrösse 47 bereits zurück. Doch als er in diesem Frühjahr das erste Mal auf einem Foto sah, wie das Gelände für die Arena in Prallten entsteht, nahm er sich vor, nochmals in die Schwingerhosen zu steigen ­­– und am Esaf seine Karriere mit einem zweiten Kranz zu krönen. Schmid sagt:

«Ich wollte ein Märchen schreiben. Nun ist dieses Märchen tatsächlich wahr geworden. Das ist einfach traumhaft.»

Über seine Leistung zeigt sich Schmid denn auch glücklich. «An einem Eidgenössischen keinen Gang zu verlieren – das ist absolut super», sagt er. Darüber nachdenken, dass noch mehr als der 5. Rang drinnen gewesen wäre, hielte Schmid für vermessen. Denn die Rückkehr in das Sägemehl, das Training, um in Kranz-Form zu kommen, waren für Schmid kein leichtes Unterfangen.

Von einem Kranz war nicht auszugehen

David Schmid (kopfüber) wehrte sich gegen Armon Orlik mit allen Kräften am ESAF 2022 in Pratteln. Philipp Schmidli / Swiss Image

So zeigt sich Schmid denn auch nach seinem Erfolg überglücklich. Denn er sagt: «Im Vorfeld habe ich so geschwungen, dass man nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass ich einen Kranz hole.»

Die Stimmung in der grossen Arena mit 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauern beschreibt Schmid als einvernehmend, laut und atemberaubend. Er sagt:

«Das treibt einem zu Höchstleistungen an.»

Auch die Unterstützung seines Fanklubs, Freunden und seiner Familie habe ihn beflügelt. «Das war schön, dass so viele mitgereist und mich angefeuert haben», sagt Schmid.

Von den rund 400 Preisen, die im Gabentempel auf die Schwinger warteten, hat sich Schmid für ein Quad entschieden. Schmid sagt: «Ich bin an den Preisen vorgelaufen und habe mir gedacht, dass mir das Quad Freude bereiten würde.»

Es gibt keinen Rücktritt vom Rücktritt

Ein nochmaliger Rücktritt vom Rücktritt, wie diesen Frühling, kommt für Schmid ein zweites Mal nicht mehr in Frage. «Dass ich nach dem Esaf aufhöre, habe ich mir vorgenommen und so soll es nun auch endgültig sein», sagt er.

Ganz den Rücken kehren wird Schmid dem Schwingsport aber nicht. Als technischer Leiter des Schwingklubs Fricktal wird er auch sein Know-how weitergeben. Auf dass im Fricktal auch in Zukunft weiter erfolgreich die «bösen Buben» das Sägemehl ordentlich aufwirbeln werden.

