Wittnau: Tierferienheim Fürberg kämpft weiter um die Existenz

Die Aufhebung der Coronamassnahmen lässt Tierferienheim-Betreiberin Daniela Koller Licht am Ende des Tunnels sehen. Doch der Krieg in der Ukraine, der die Inflation anheizt, macht ihr Sorgen. Wie sich dies auf die Reiselust von Tierhalterinnen und -haltern auswirkt, weiss sie nicht. Klar ist hingegen: Noch einmal so ein Jahr steht das Tierferienheim nicht durch.

Dennis Kalt Jetzt kommentieren 17.03.2022, 15.45 Uhr