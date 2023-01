Die Altbachmühle in Wittnau baut aus

Wittnau Die Mehlsäcke stapeln sich bis zur Decke – jetzt baut die Altbachmühle aus Bereits in der achten und neunten Generation wird die Altbachmühle in Wittnau von der Familie Tschudi betrieben. Das Fricktaler Traditionsunternehmen hat Erfolg – und liefert seine Produkte in alle Kantone der Schweiz. Nun steht ein weiterer Ausbau an. Jael Rickenbacher 21.01.2023, 05.00 Uhr

Familiensache: Erika, Adolf und Lukas Tschudi (von links nach rechts) stecken ihr Herzblut in die Altbachmühle, die schon seit 1760 im Besitz der Familie ist. Bild: zvg

Die Altbachmühle in Wittnau hat eine reiche Geschichte: Im 11. Jahrhundert gehörte sie Grafschaften der Region, bevor sie an die Familie Schmid abgegeben wurde. 1760 wurde die Mühle vom Müllergesellen Tschudi übernommen. Nun wird bald Lukas Tschudi, der als neunte Generation in der Mühle arbeitet, den Betrieb übernehmen.

19 Biosorten, 24 konventionelle Sorten und zehn Spezialmischungen werden in der Wittnauer Altbachmühle hergestellt. Von Weiss- bis Vollkornmehl gibt es alles, was die Bäckereien, Restaurants, Teigwarenhersteller, Haushaltungen und Backfans wünschen. Die Kundschaft der Tschudi-Familie kommt aus der ganzen Schweiz. Vater Adolf Tschudi sagt: «Es gibt keinen Kanton, in den wir nicht liefern.»

Zu wenig Platz für das Mehl

Die originale Mühle von 1960 ist noch immer im Betrieb. Rund herum hat sich aber viel verändert: 2014 wurde der Betrieb automatisiert. Der Abtransport und die Mehlabfüllerei werden jetzt von Maschinen ausgeführt. Zudem sind diverse Silos und ein erweitertes Lager hinzugekommen.

Bei einem Rundgang durch die Mühle wird schnell klar: All die komplizierten Prozesse, die das Getreide in Mehl verwandeln, finden auf engem Raum statt. Die Mehlsäcke in den Lagerräumen stapeln sich oft bis fast zur Decke. Lukas Tschudi sagt: «Wir haben überall zu wenig Platz – deshalb planen wir einen Ausbau.»

Die Mehlsäcke im Lagerraum kommen bis zur Decke: Dies erschwert die Arbeit für das Personal. Bild: Jael Rickenbacher

Dies würde für die Angestellten im Verkauf und Lager eine grosse Entlastung bedeuten. Auch Teil vom Projekt mit Namen «Sonnenkraft», für welches das Baugesuch aufliegt, ist die Bestückung des Gebäudes mit Solarzellen. «Die dadurch produzierte Energie würde etwa zehn Prozent des Strombedarfes der Wittnauer Haushalte abdecken», erzählt Tschudi.

Der Beruf von Lukas und Adolf Tschudi ist einer, der oft vergessen geht. «Viele wissen nicht, dass es den Beruf überhaupt noch gibt», lacht der Junior. «Natürlich gibt es in der Schweiz auch nicht mehr so viele Mühlen wie früher.» Dies bestätigt auch sein Vater: «Als ich im Jahr 1980 angefangen habe, gab es über 600 Mühlen in der Schweiz. Heute gibt es noch etwa 50.»

Ernüchternd, wenn man an die aktuelle Lage in Europa denkt. Die Ukraine gilt bekanntlich als Getreidekammer Europas – fällt diese aus, müssen viele Länder in Afrika und im vorderen Orient nach anderen Getreidequellen suchen. Die Familie Tschudi hat ein vom Bund verordnetes Pflichtlager, das mindestens fünf Monate über den normalen Verbrauch hinaus vorrätig ist.

Brot als Hauptnahrungsmittel

«Die Bevölkerung sollte sich bewusst sein, dass die Ernährungssicherheit in Gefahr geraten kann», sagt Lukas Tschudi. Sein Vater macht währenddessen eine Hochrechnung: Die Altbachmühle hat das Potenzial, etwa 54'000 Personen pro Tag mit Brotmehl zu versorgen.

Das sind 450 Gramm Brot pro Tag und Person, das im Krieg als Hauptnahrungsmittel gilt. Tschudi erklärt: «Das wäre kein luftiges Brot aus Weissmehl, sondern hundertprozentiges Weizen-, Vollkorn- und Gerstenbrot.»

Lukas und Adolf Tschudi arbeiten in einer unberechenbaren Branche: Jede Ernte kann anders ausfallen. Bild: zvg

Dies ist einer der Gründe, weshalb es wichtig ist für die Familie, genügend Platz im Lager zu haben. Aus der Sicht von heute würden die Vorräte an Getreide bis zu Weihnachten 2023 reichen. Wobei der Einfluss des Wetters gross ist: «Der viele Regen im Sommer 2021 etwa führte zu einer schlechten Ernte», sagt Tschudi. «Klimatische Veränderungen beeinflussen die Qualität – so etwas wie damals haben wir noch nie erlebt.»

Diese Unsicherheiten, denen sie sich jedes Jahr neu stellen müssen, gehören zum Beruf. Lukas Tschudi sagt: «So ist jedes Jahr wieder aufs Neue spannend und herausfordernd.»