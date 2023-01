Wittnau «Das ist für mich wie Zähneputzen»: Jakob Vogt schwimmt seit über 40 Jahren jeden Tag im Rhein – auch jetzt im Winter Der morgendliche «Rheinschwumm» ist für Jakob Vogt aus Wittnau Routine – das auch bei eisigen acht Grad Wassertemperatur. Er erzählt von Neoprenhandschuhen, schnappender Atmung und wie er sogar nach einer Herzoperation weitermachte. Jael Rickenbacher 05.01.2023, 05.00 Uhr

Da kommt einem das Schlottern: Jakob Vogt aus Wittnau schwimmt auch im Winter jeden Tag im Rhein. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Seit mehr als 40 Jahren geht Jakob Vogt fast jeden Tag in den Rhein schwimmen. Was für manche den Espresso zum Frühstück oder der Lidschatten am Morgen ist, ist für ihn der morgendliche «Schwumm». Rund 300 Meter legt er jeweils zurück. «Ich habe eine innere Uhr, die mir sagt, wann ich wieder aus dem Wasser soll», sagt Vogt.