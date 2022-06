Steiner Novartis-Mitarbeitende werden von Stellabbau überrascht

Stein «Ich wusste bis eben nichts davon»: So reagieren Novartis-Mitarbeitende auf den Stellenabbau Die Nachricht der Streichung von 1400 Stellen in der Schweiz beim Pharmakonzern Novartis ist unter den Mitarbeitenden im Steiner Werk Gesprächsthema Nummer eins. Die Reaktionen darüber reichen von Verständnis bis hin zu Sarkasmus. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Im Novartis-Werk in Stein ist der angekündigte Stellenabbau in der Schweiz und weltweit derzeit Thema Nummer eins. Keystone

Im Schatten in der Nähe der Pforte zum Novartis-Werksgelände in Stein bläst ein Mitarbeitender Zigarettenrauch in die Luft und blickt auf sein Smartphone. Dort informiert er sich gerade über den geplanten Stellenabbau des Pharmaunternehmens, der am Tag zuvor publik wurde. «Ich wusste bis eben nichts davon», sagt der junge Produktionsmitarbeiter und schiebt nach:

«Mein Arbeitskollege hat es am Dienstagabend in den Nachrichten erfahren und mir gerade davon erzählt.»

Ein anderer Mitarbeiter, der auf einer Bank sitzt, bestätigt: «Nein, informiert worden durch das Unternehmen sind wir darüber nicht.» Auch wisse wohl niemand im Werk darüber Bescheid, wie viele der in der Schweiz geplanten abgebauten 1400 Stellen auf das Werk in Stein entfallen. «Die Zahl wäre dann schon wie ein Lauffeuer durch das Werk gegangen», sagt er. So etwas verbreite sich schnell.

Kein grosses Unbehagen bei den Mitarbeitenden

Auch wisse er nichts davon, dass bereits Entlassungen angekündigt worden wären. Natürlich sei der geplante Stellenabbau im Werk «Gesprächsthema Nummer eins». Ein grosses Unbehagen, so hat er den Eindruck, würde dies den Mitarbeitenden aus dem Steiner Werk aber nicht bereiten. «Dies, weil ja bereits 2018 der Abbau von rund 700 Stellen beschlossen wurde.»

Tatsächlich scheinen viele der Mitarbeitenden, die sich in der Mittagspause auf dem Vorplatz des Werks oder auf dem Parkplatz treffen, den Abbau gelassen zu nehmen. «Es sind ja eigentlich fast nur Büroarbeitsplätze, die betroffen sind», sagt ein Mann. Ein anderer kommentiert das Vorhaben seines Arbeitgebers sarkastisch:

«Bei uns in der Abteilung muss sicher niemand gehen, wir sind ja jetzt schon viel zu wenige.»

Ein anderer Mitarbeitender zeigt wiederum Verständnis. Nicht nur Novartis, auch andere Grosskonzerne schauten, wo sie in diesen Zeiten sparen und an welchen Standorten sie am meisten verdienen könnten.

Auch im Imbiss ein Gesprächsthema

Die Nachricht über den Stellenabbau mitbekommen hat auch Dogan Biryar, der seit 17 Jahren den Imbiss Steinpizza nur einige Meter weit entfernt vom Novartis-Werk an der Schaffhauserstrasse betreibt. Er sagt: «Der Stellenabbau war bei mir schon am Dienstagabend ein Gesprächsthema.»

Im Imbiss von Dogan Biryar, der sich wenige Meter vom Steiner Novartis-Werk entfernt befindet, ist der Stellenabbau derzeit ein Gesprächsthema. Dennis Kalt

90 Prozent der Stammkundinnen und -kunden Biryars stammen von Novartis und DSM. Sie kommen in der Mittagspause vorbei, um Kebab oder Pizza zu essen, am Morgen für einen Kaffee oder nach der Arbeit für ein Feierabendbier. So sagt er denn auch: «Natürlich hoffe ich, dass das Werk in Stein nicht gross vom Stellenabbau betroffen ist.»

