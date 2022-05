Homeoffice passé: Was Grenzgänger nun beachten müssen

Nach Corona Homeoffice passé: Was Grenzgängerinnen und Grenzgänger ab 1. Juli beachten müssen Wegen Corona gilt bei der Sozialversicherungspflicht eine Ausnahmeregelung – doch diese läuft per Ende Juni aus. Das wirkt sich auf in der Schweiz Arbeitende aus dem Ausland aus. Für sie gilt, dass sie nur noch maximal 25 Prozent von zu Hause aus arbeiten dürfen. Die AZ liefert einen Überblick zu wichtigsten Fragen zur neuen Regelung. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Juli können Grenzgängerinnen und Grenzgänger noch maximal 25 Prozent von zu Hause arbeiten und müssen vermehrt ins Büro. key

Die Coronapandemie hat sich auch auf den Arbeitsort ausgewirkt: Um das Virus etwas unter Kontrolle zu bekommen, galt in der Schweiz lange eine Home­office-Empfehlung respektive sogar eine Homeoffice-Pflicht. Davon profitierten auch Arbeitnehmende aus Deutschland oder Frankreich: Sie konnten, liess es der Job zu, ganz von zu Hause aus arbeiten. Möglich gemacht hat es eine Sonderregelung. Doch diese läuft Ende Juni aus. Was heisst das für Deutsche und Franzosen? Und: Wie viele Arbeitnehmende betrifft es? Eine Übersicht.

Kann ein Grenzgänger ganz zu Hause arbeiten?

Derzeit ist das möglich – ohne finanzielle Konsequenzen für den Arbeitgeber und die Arbeitnehmende. Denn wegen Corona gilt bei der Sozialversicherungspflicht bis Ende Juni eine Ausnahmeregelung: Auch wenn ein Arbeitnehmender aus Deutschland voll von zu Hause aus arbeitet, zahlt er und die Firma in der Schweiz die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Sonderregelung endet Ende Juni.

Wie ist die Regelung im Normalfall?

Jede Person kann nur in einem Land seine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Massgeblich ist dabei nicht der Ort, wo die Firma ist, sondern der tatsächliche Arbeitsort. Dabei gilt: Arbeitet eine Person in zwei oder mehreren Ländern, so zahlt er seine Beiträge im Wohnland, sofern seine Tätigkeit wesentlich ist. Das ist sie, wenn er 25 Prozent und mehr im Wohnland arbeitet.

Das heisst konkret: Ist eine Person aus Deutschland beispielsweise zu 100 Prozent bei einer Firma in der Schweiz angestellt und arbeitet sie einen Tag pro Woche von zu Hause aus, sind die Sozialversicherungsbeiträge in der Schweiz fällig. Arbeitet sie aber zwei Tage von zu Hause aus, müssen ab Juli die Beiträge in Deutschland bezahlt werden. Und das ist nicht im Interesse der Firmen.

Weshalb ist das ein ­Problem?

Weil die Abgaben je nach Land, in dem der Grenzgänger respektive die Grenzgängerin wohnt, massiv höher sind. Im Vergleich zur Schweiz müsste eine Firma beispielsweise für einen Grenzgänger aus Frankreich in dessen Wohnland 30 Prozent höhere Abgaben entrichten und auch der Arbeitnehmenden müsste 12 Prozent mehr als heute bezahlen.

Das wollen weder die Unternehmen noch die Arbeitnehmenden. Deshalb können Grenzgänger künftig in vielen Firmen nur noch maximal einen Tag im Homeoffice arbeiten. Dies gilt vielerorts aber auch für Arbeitnehmende mit Wohnsitz in der Schweiz. Die meisten Firmen haben ihre Arbeitnehmenden zurückgeholt, ermöglichen ihnen aber, dass sie einen Teil der Arbeitszeit weiterhin im Homeoffice leisten können.

Die Modelle dabei sind unterschiedlich. Einige Firmen definieren einen Maximalprozentsatz, in dem ein Arbeitnehmender von zu Hause aus arbeiten kann, andere handhaben es flexibel oder überlassen die Regelung den einzelnen Teams.

Wie viele Personen betrifft die Regelung?

Ende 2021 arbeiteten knapp 15’000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Aargau. Das sind gut 4000 mehr als vor zehn Jahren. Gegenüber 2002 hat sich die Zahl der Grenzgänger sogar nahezu verdoppelt. Insgesamt arbeiteten im ersten Quartal 2022 63’541 Personen mit Wohnsitz in Deutschland in der Schweiz.

Wie hoch ist der ­Einkommenstransfer?

Nimmt man alle Grenzgängerinnen und Grenzgänger zusammen, die in der Nordwestschweiz arbeiten, tragen sie Einkommen von mindestens vier Milliarden Euro nach Deutschland. 1,5 Milliarden Euro fliessen dabei in den Landkreis Lörrach, 2,5 Millionen Euro in den Landkreis Waldshut.

Gibt es Bestrebungen für eine Lockerung?

Gespräche über eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Sozialversicherungsbeiträge sind im Gange. Zu hohe Erwartungen sollte man hier allerdings nicht haben. So schreibt das Bundesamt für Sozialversicherungen selbst: «Eine kurz- oder mittelfristige Änderung ist nicht wahrscheinlich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen