Fricktal: Unternehmen kämpfen mit langen Lieferzeiten

Wirtschaft «Die Situation hat sich massiv verschärft»: Wegen langer Lieferfristen läuft den Unternehmen die Kundschaft davon Elektronikartikel, Autos oder Baumaterial wie Holz und Stahl: Die Nachwirkungen der Pandemie und der Ukraine-Krieg sorgen für lange Lieferzeiten bei vielen Produkten. Das bekommen auch die lokalen Händler massiv zu spüren. Und es führt dazu, dass Kundinnen und Kunden abspringen – oder nach einer Konventionalstrafe rufen. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stahlton Bauteile AG – hier CEO Ernst Gisin – hat mit langen Lieferfristen der Zulieferer zu kämpfen. Dennis Kalt

Geschlossene Produktionsstätten, Staus an Häfen, ein Mangel an Chauffeuren – die Pandemie sorgte für Sand im Getriebe des globalen Wirtschaftskreislaufs. Und mit dem Ukraine-Krieg samt Sanktionen und gekappten Transportverbindungen zwischen China und Europa über russisches Territorium stehen die internationalen Lieferketten vor einer Zerreissprobe grösser denn je.

Die negativen Auswirkungen bekommen auch Händler und Unternehmen im Fricktal zu spüren. Eines davon ist die Stahlton Bauteile AG mit Sitz in Frick. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die das Unternehmen zur Herstellung von Produkten benötige «hat sich grundsätzlich massiv verschärft», sagt CEO Ernst Gisin und schiebt nach:

«Bis jetzt hatten wir erst partiell einige Ausfälle, doch die Situation ist längst noch nicht ausgestanden. Die Lieferfristen der Zulieferer sind massiv angestiegen.»

Gab es zu Zeiten von Covid-19 hauptsächlich logistische Probleme, so ist mit dem Ukraine-Krieg die Verfügbarkeit von Rohstoffen generell in den Fokus gerückt und die Preise für Öl und Gas sind in die Höhe geschnellt. «Vorwiegend von der Lieferkettenproblematik betroffen sind Holz, Kunststoffe und Stahl», sagt Gisin. Ein Lageraufbau sei bei vielen Rohstoffen nicht möglich.

Ruf nach Konventionalstrafen nicht weit weg

Grundsätzlich ist bei den Kunden ob der derzeitigen Lage ein gewisses Verständnis bezüglich leichter Verzögerungen vorhanden. Aber, so sagt Gisin:

«Wenn wegen Verzugs in der Lieferung Bauten nicht fertiggestellt werden können, ist der Ruf nach einer Konventionalstrafe meist nicht weit.»

Seit geraumer Zeit Magengrummeln bereiten den Automobilhändler die langen Lieferzeiten für Neuwagen. «Erst standen die Produktionsstätten still, dann kam der Chipmangel», sagt Röbi Stocker, Geschäftsführer der Auto Stocker AG in Rheinfelden. Zum Verkauf angeboten werden im Autohaus vornehmlich Fahrzeuge der Marken Kia und Toyota. Stocker sagt:

«Je nach Modell betragen die Lieferzeiten bis zu 14 Monate.»

Angesichts der Preisexplosion für Treibstoff schaue sich derzeit so manche oder mancher nach einem Hybrid- oder Elektrofahrzeug um. Interessierte, die sich nach entsprechenden Fahrzeugen bei der Auto Stocker AG informieren, schreckten die teils langen Lieferzeiten aber ab: «Dadurch verliere ich Kundinnen und Kunden», sagt Stocker.

Lager in Voraussicht letzten Sommer vollgemacht

Roland Obrist, Geschäftsleiter von Multimedia Fricktal, hat versucht, sich so gut wie möglich auf die Lieferkettenproblematik, die sich im letzten Sommer schon abzeichnete, vorzubereiten. «Wir haben unser Lager so gut wie möglich gefüllt», sagt er.

«Wer jetzt etwa einen Multiraum-Lautsprecher haben will, den wir nicht vorrätig haben, muss bis nächstes Jahr warten.» Man sei aber breit aufgestellt und versuche mit Kundinnen und Kunden immer eine Lösung zu finden. Dies läge dann etwa in einem vergleichbaren Modell, das vorrätig sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen