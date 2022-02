Fricktaler Autohändler spüren die Chipkrise

Wirtschaft Die Show-Räume der Autohändler werden merklich leerer: Die «Chip-Krise» erreicht das Fricktal Weltweit werden weniger Autos gebaut, weil Bauteile fehlen. Das spüren auch die Autohändler im Fricktal deutlich: Ihre Show-Räume haben sich in den vergangenen Monaten geleert. Teilweise müssen Kundinnen und Kunden monatelang auf ihr neues Auto warten. Und das ist nicht das einzige Problem. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Ungewöhnlich viel Freiraum: Heinz Frei, Besitzer und Inhaber der Langenfeld Garage AG in Oeschgen, steht in seinem Showroom, der merklich leerer wird. Dennis Kalt

Seit Beginn der Pandemie sind die sogenannten Halbleiter, die für die Autoindustrie genutzt werden, knapp. Dadurch können weniger Autos gebaut werden, als Nachfrage da ist. 2021 wurden weltweit sieben bis elf Millionen Autos weniger gebaut. Dies hat Auswirkungen auf die Lieferzeiten, aber auch auf den Occasionsmarkt – das zeigt sich auch im Fricktal.

Röbi Stocker von der Auto Stocker AG in Rheinfelden sagt beispielsweise: «Neuwagen sind schwierig zu bekommen momentan.» Wegen der Lieferengpässe gebe es Lieferfristen von vier bis zwölf Monaten. Das hat auch Auswirkungen auf den Occasionsmarkt: Was da ist, wird sofort wieder verkauft – entsprechend höher sind die Preise.

«Der Preisanstieg für die Gebrauchten liegt bei 10 bis 20 Prozent.»

Der Ausstellungsraum sei «noch recht gut gefüllt», sagt Stocker. Für das Frühjahr sieht er aber eher schwarz, was Neulieferungen angeht.

Spezialwünsche dauern länger

Etwas anders ist die Lage bei Daniel Automobile GmbH in Mumpf. Auch hier merkt Geschäftsführer Martin Daniel zwar immer mehr, dass es zu Lieferengpässen kommt – allerdings sei Hyundai ein Hersteller, der viele Ersatz- oder Bauteile selber produziert. Deshalb sei das Thema mit den Zulieferern noch nicht so gravierend, wie bei anderen Herstellern, so Daniel.

Martin Daniel, Geschäftsleiter von Daniel Automobile in Mumpf, verkauft derzeit keine Occasionen – der Markt sei ausgetrocknet. Hans Christof Wagner (16. März 2021)

Ausserdem sei das Konzept ein anderes. Viele Autos kommen quasi «von der Stange». Daniel sagt: «Bei uns gibt es drei Ausstattungsvarianten, bei denen man zusätzlich Farbe und Getriebeart auswählen kann.» Möchte die Kundin oder der Kunde dann allerdings eine nicht vorrätige Farbe, könne es schon bis zu drei Monaten länger dauern als bisher.

Der Occasionsmarkt ist ausgetrocknet

Deutlicher spürt er die Auswirkungen bei den Occasionen: Gebrauchte Fahrzeuge kann Daniel im Moment nicht anbieten. Der Markt sei ausgetrocknet. Er sagt:

«Das ist gerade dann ein Problem, wenn jemand kurzfristig ein Auto benötigt, aber das Budget für einen Neuwagen nicht reicht.»

Für die Autohändler in der Region führt das zu einem nie dagewesenen Umstand: Kauft eine Kundin oder ein Kunde ein Auto nicht, macht ihnen das nichts aus. Ein nächster kommt bestimmt. «Und selbst wenn es zum Verkauf kommt, können wir erst liefern, wenn das gleiche Modell wieder vorrätig ist – sonst habe ich bald gar keine Autos mehr in der Ausstellung», sagt Heinz Frei, Inhaber der Langenfeld Garage in Oeschgen. Das sei ein bedauerlicher Zustand.

Er erlebt neben dem Neuwagenmangel und dem Run auf die Occasionen aber noch eine weitere Problematik, die nicht nur mit der Pandemie zu tun hat: Die Autoindustrie müsse Strukturbereinigungen durchführen, die sowieso anständen – «wie das Überdenken ganzer Herstellungsprozesse in Bezug auf CO 2 -Ausstoss oder der Digitalisierung», so Frei. Das sei eine zusätzliche Herausforderung.

Pandemie bringt Herausforderungen

Auch die Unternehmensgruppe Amag spüre die angespannte Lage aufgrund der aktuellen Herausforderung in Zusammenhang mit der Pandemie, sagt Andreas Oeschger, Geschäftsführer der Amag Liestal und Rheinfelden. Er fügt aber an:

«Wir konnten den Marktanteil unserer Marken gegenüber dem Vorjahr nochmals steigern und die Auftragsbestände bei uns sind sehr erfreulich.»

Lieferverzögerung bei den Neuwagen führe zu einer erhöhten Nachfrage auf dem Occasionsmarkt, bestätigt auch er den Eindruck der anderen Händler. Da der nach eigenen Angaben grösste Autohändler der Schweiz aber Zugriff auf Fahrzeuge in der ganzen Schweiz habe, könne immer noch gut geliefert werden.

