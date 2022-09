Wildunfall: So reagieren Autolenker richtig

Wildtiere Jetzt ist die Gefahr besonders gross: So können Wildunfälle vermieden werden – und das ist zu tun, falls es trotzdem knallt Im Herbst erhöht sich die Gefahr, während des Autofahrens mit einem Tier zu kollidieren. Die AZ gibt Tipps, wie Unfälle vermieden werden können und erklärt, wie Autolenkerinnen und -lenker reagieren müssen, falls sie trotzdem mit einem Wildtier kollidieren. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Gefahrenschild mit einem Reh darauf, macht die Autofahrer und -fahrerinnen auf mögliche Wildtiere auf der Fahrbahn aufmerksam. Andreas Haas / Imago Images

Laut des kantonalen Departements für Jagd sind im vergangenen Jahr im Aargau rund 2100 Wildtiere durch Unfälle gestorben. Rehe, Füchse und Dachse sind besonders stark betroffen. Im Herbst und Frühling gibt es dabei besonders viele Meldungen im Kanton Aargau. Das liegt unter anderem daran, dass die Dämmerung zur selben Zeit wie Arbeitsbeginn und Feierabend eintritt.

Die Faustregel ist: Eineinhalb Stunden nachdem es hell oder dunkel wird, sowie in der Nacht, sollen Autolenkerinnen und -lenker am vorsichtigsten sein. Auf Strassen am Waldrand ist die Gefahr besonders gross.

Das Fricktal gehörte dabei in den vergangenen Jahren auch schon zu den Hotspots für Wildtierunfälle. Im oberen Fricktal wurden dieses Jahr beispielsweise allein im Verlauf des Monats April über vierzig Meldungen verzeichnet.

Wenn man einen Wildunfall hat, soll man sofort die Polizei informieren. Die Meldung wird der zuständigen Jagdgesellschaft weitergeleitet, sodass eine Nachsuche so schnell wie möglich eingeleitet werden kann.

Wenn ein Unfall passiert, ist man verpflichtet, ihn umgehend zu melden. Walter Schwager

Eine App macht Meldungen einfacher

Im Kanton Aargau gibt es zudem eine App für Smartphones, die den Rapport vereinfacht. Die App heisst «AG Jagdaufsicht» und kann gratis heruntergeladen werden. Über die App kann nach einem Wildunfall eine Verbindung zum zuständigen Jagdaufseher hergestellt und der Standort übermittelt werden. Auch wenn man das Tier nicht mehr sehen kann oder sich nicht sicher ist, ob überhaupt ein Zusammenstoss passiert ist, soll man umgehend die Polizei informieren.

Dazu sind Autolenkerinnen und Autolenker rechtlich verpflichtet. Tun sie das nicht, droht ihnen eine Busse. Dies geschah erst kürzlich im Fricktal. Ein Autolenker war sich nicht sicher, ob er mit einem Tier kollidiert war und rief erst am nächsten Tag den zuständigen Jagdaufseher der Jagdgesellschaft Eiken-Schupfart an. Tatsächlich wurde einige Tage später ein verletzter Rehbock entdeckt und musste erlegt werden.

Der Lenker hatte sich jedoch durch die späte Meldung strafbar gemacht. Deshalb musste er sich vor einigen Tagen vor dem Bezirksgericht in Laufenburg verantworten. Bereits Ende Juli wurde zudem eine junge Frau verurteilt, nachdem sie ein Reh angefahren hat. Statt den Wildunfall gesetzeskonform zu melden, hatte sie nämlich Fahrerflucht begangen. Klar ist also: Um solche Fälle zu vermeiden, soll man auch im Zweifelsfall eine Meldung machen.

Unfälle können vermieden werden

Kommt hinzu: Wenn durch einen Wildunfall ein Schaden am Fahrzeug entsteht, braucht es eine Unterschrift der Jagdgesellschaft, die den Wildunfall bestätigt. Ansonsten wird der Schaden nicht von der Versicherung gedeckt. Es ist also für alle Involvierten von Vorteil, einen Zusammenstoss zu melden.

In den frühen Morgenstunden und der abendlichen Eindämmerung sowie in der Nacht ist die Gefahr besonders gross. Walter Schwager

Die Chance, dass ein Unfall passiert, kann durch aufmerksames Fahren und angepasstes Tempo vermindert werden. Sieht man ein Tier in der Nähe, soll man die Geschwindigkeit stark reduzieren und die Scheinwerfer auf Abblendlicht umschalten. Gegebenenfalls empfiehlt es sich auch zu Hupen, falls das Tier einen nicht bemerkt hat.

Ein verletztes Tier soll auf keinen Fall angefasst werden nach einem Unfall. Dies verursacht unnötigen Stress und Angst. Man soll ruhig bleiben und warten, bis Fachpersonen eintreffen und sich um das verletzte Tier kümmern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen