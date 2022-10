Wil: Auto gegen Mauer geprallt

Wil Alkoholisiert gegen Mauer geprallt Mutmasslich alkoholisiert prallte ein Autofahrer in der Nacht in Wil gegen eine Mauer. Er wurde leicht verletzt. Dazu richtete er grossen Sachschaden an. 01.10.2022, 10.52 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 1. Oktober, um 0.15 Uhr an der Steinhofstrasse in Wil. In einem Audi fuhr der 34-Jährige von Hottwil kommend durch das Dorf.

Das beschädigte Auto. zvg

In einer langgezogenen Linkskurve fuhr er geradeaus, kam von der Strasse ab und prallte heftig gegen eine niedrige Mauer aus massiven Steinblöcken. Danach wurde der Wagen über die Fahrbahn geschleudert und kam in der angrenzenden Böschung demoliert zum Stillstand.

Die Polizei und der Rettungsdienst fanden den 34-Jährigen leicht verletzt vor. Zudem zeigte er deutliche Alkoholsymptome. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis ab. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurde auch die zu einem Wohnhaus gehörende Mauer stark beschädigt. (has)

Die beschädigte Mauer. Keystone