Möhlin-Jet: Wieso der Nebelfresser in diesem Winter nicht wirkt

Oft ist es so: Im Fricktal und der Region Basel scheint die Sonne, während das restliche Flachland im Nebel versinkt. Grund dafür ist ein Wetterphänomen: Der Möhlin-Jet, ein Wind, der so stark über das Möhliner Feld bläst, dass sich Nebel auflöst oder gar nicht erst bildet. In diesen Tagen aber ist das anders.

Nadine Böni 21.01.2022, 05.00 Uhr