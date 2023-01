Swiss-Flieger werden nach Rheinfelden und Bad Zurzach benannt

Wettbewerb Schon bald fliegen «Rheinfelden» und «Bad Zurzach» durch Europa: Flugzeuge werden nach den Aargauer Gemeinden benannt Zum Abschluss des 20-jährigen Firmenjubiläums hat sich die Schweizer Fluggesellschaft Swiss etwas Besonderes überlegt: 20 Flugzeuge vom Typ Airbus A220 bekommen einen Namen verliehen. Und das von einer Tourismusregion. Unter den Auserwählten sind auch die Aargauer Gemeinden Rheinfelden und Bad Zurzach. Jael Rickenbacher 26.01.2023, 05.00 Uhr

Mit Papierfliegern in den Stadtfarben Gelb und Rot überzeugte Rheinfelden die Swiss-Jury. Screenshot/Youtube

Zu ihrem 20-jährigen Firmenjubiläum veranstaltete die Schweizer Fluggesellschaft Swiss im vergangenen Dezember einen Wettbewerb in Kooperation mit Schweiz Tourismus: 20 Flugzeuge vom Typ Airbus A220 sollen den Namen von Schweizer Tourismusdestinationen erhalten. Aus den rund 50 Bewerbungen wurden 20 Schweizer Tourismusregionen und -orte auserkoren, deren Namen nun bald die Flugzeuge zieren werden.

Das Ziel dabei ist, die Vielfalt der Schweizer Tourismuslandschaft aufzuzeigen und diese auch über den Wolken zu repräsentieren, heisst es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft. Unter den Gewinnern und Gewinnerinnen sind auch die Aargauer Gemeinden Rheinfelden und Bad Zurzach. Der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin sagt:

Stadtschreiber Roger Erdin. Claus Pfisterer / zvg / Fricktal

«Für uns ist es eine schöne Ehre und wir freuen uns, dass der Name Rheinfelden bald quer durch Europa getragen wird.»

Aus der Sicht des Rheinfelder Tourismus und Stadtmarketing sei dieser Gewinn von grosser Bedeutung. Erdin besinnt sich zurück an den Neujahrsempfang, wo der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi als Erster die gute Nachricht verkünden durfte.

«Als er vom Gewinn berichtete, gab es einen spontanen Applaus von den mehreren hundert anwesenden Personen. Da merkte man, dass die Rheinfelderinnen und Rheinfelder stolz sind und sich über den Gewinn freuen», erzählt Erdin.

Mit Papierfliegern die Jury überzeugt

Die vier Faktoren der Swiss-Jury waren Kreativität, Originalität, Authentizität und welchen Bezug die touristisch relevanten Orte zu Swiss haben. Rheinfelden entschied sich für ein Bewerbungsvideo, in dem Papierflieger aus den Fenstern des Rathauses geschickt wurden und in der Marktgasse landeten.

Die Schlussaufnahme zeigt ein Papierflugzeug beschriftet mit «Swiss». Diese Idee war laut Erdin das Handwerk von Tourismusfachleuten und einem Grafiker. Er sagt: «Der kreative Ansatz des kurzen Filmchen hat wohl die Jury überzeugt.»

Mit diesem Video bewarb sich Rheinfelden – und gewann. Youtube

Eine weitere Gemeinde aus dem Aargau darf sich über einen Gewinn freuen: Bad Zurzach gehört gar zu den drei topklassierten Destinationen – sie erhalten je eine Flugzeugtaufe vor Ort im Swiss-Hangar.

Anja Beeler, Head of Strategic Communications & Content Creation von Swiss, sagt: «Wir haben sehr viele hervorragende und originelle Bewerbungen erhalten, eine Auswahl zu treffen war nicht einfach. Wir möchten an dieser Stelle allen Teilnehmenden für das kreative Engagement danken und freuen uns sehr, die verschiedenen einzigartigen Regionen der Schweiz mit unseren Flugzeugen in die Welt hinaustragen zu können.»