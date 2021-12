Gottesdienste an Weihnachten mit und ohne 2G-Zertifikat

Weihnachten Gratwanderung beim Gottesdienst: Sicherheit Ja – aber die Ungeimpften sollen nicht ausgeschlossen werden Schutz vor Corona und das Bedürfnis nach Gemeinschaft – das müssen die Fricktaler Kirchgemeinden bei Gottesdiensten an Weihnachten unter einen Hut bekommen. Viele setzen dabei auf einen Mix von Anlässen mit und ohne Zertifikatspflicht. Teils mit Liveübertragungen im Internet. Hans Christof Wagner 24.12.2021, 05.00 Uhr

An Weihnachten 2020 waren, wie hier in der katholischen Kirche in Frick, die Coronaeinschränkungen noch grösser. zvg

Für die Kirchgemeinden war die jüngste Verschärfung der Corona-Schutzauflagen durch den Bundesrat nicht so gravierend. Die Obergrenze für Gottesdienste ohne Zertifikat lag auch zuvor schon bei 50 Personen. Aber jetzt ist bei diesen 50 eben nicht mehr Schluss wie noch an Weihnachten 2020 – mit 2G dürfen jetzt mehr rein. Die Sigristinnen und Sigriste stehen am Eingang und scannen die Zertifikate.

Mit einem «Angebot, das alle nutzen können», gehen laut Pfarreiseelsorger Ulrich Feger die Katholiken in Frick, Gipf-Oberfrick und Oeschgen in die Festtage. So stehen Anlässe mit und ohne Zertifikatspflicht auf der Agenda.

2G gilt am heutigen Heiligen Abend und in den Gottesdiensten, die mit Chören umrahmt werden. Denn die Sängerinnen und Sänger zählen zu den erlaubten 50 dazu. Und so wäre die zertifikatsfreie Obergrenze schon bald erreicht.

Zwei Fricker Gottesdienste live im Internet

Ganz auf Nummer sicher gehen können Gottesdienstbesucher, wenn sie dem Angebot zu Hause, auf dem Bildschirm, folgen. Das können sie bei der Eucharistiefeier an Heiligabend um 23 Uhr und bei der Kommunionfeier am Weihnachtstag um 9.30 Uhr, beide in Frick. Beide werden live im Internet gestreamt, auf der Videoplattform Youtube.

Auch die Reformierte Kirche Region Rheinfelden hat schon mit online ausgestrahlten Gottesdiensten experimentiert. Sie will an diesen Weihnachten aber darauf verzichten. Pfarrerin Christine Ruszkowski sagt:

«Ein Grund dafür ist, dass das Bedürfnis nach physischer Nähe gross ist.»

Für die Präsenzanlässe setzen auch die Reformierten auf einen Mix aus Angeboten mit und ohne Zertifikatspflicht. «Wir wollen auch die Ungeimpften nicht gänzlich ausschliessen», führt Ruszkowski als Motiv an. Wo die Obergrenze von 50 Personen zum Problem werden könne und wo nicht, darüber habe man inzwischen Erfahrungswerte, so die Pfarrerin.

Christkatholische Kirche Möhlin setzt konsequent auf Zertifikate

Die christkatholische Kirchgemeinde in Möhlin setzt indes konsequent auf 2G. Pfarrer Christian Edringer geht davon aus, dass dennoch nur wenige ausgeschlossen werden. Ihm zufolge sind die meisten Gemeindemitglieder schon zweifach geimpft, etliche auch bereits geboostert.

Dazu zählt er die Mitglieder des Kirchenchors, der zur Eucharistiefeier am Weihnachtstag singt. Weil sie das 2021 auf der Empore tun, müssen sie beim Singen keine Maske tragen.

Reformierte verzichten aufs Abendmahl

Die Möhliner Christkatholiken werden wohl bei der Kommunion keinen Wein ausschenken. Die Rheinfelder Reformierten haben den Verzicht aufs Abendmahl während der gesamten Festtage beschlossen. Pfarrerin Christine Ruszkowski sagt:

«Das ist zum einen zwar schade, aber zum anderen gut für die Sicherheit der Gottesdienstbesucher.»

Ob die Planungen und Schutzkonzepte der Fricktaler Kirchgemeinden tragen werden, wird sich zeigen. Insgesamt sehen sie sich gut auf alle Eventualitäten vorbereitet. «Die Leute habe die Coronaregeln inzwischen verinnerlicht», sagt Ulrich Feger.