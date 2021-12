Fricktal: Gastro leidet unter Stornierungswelle zu Weihnachten

Weihnachtsfeiern «Die Situation ist einfach mies»: Pandemie sorgt bei Caterern und Restaurants für Stornierungswelle Zum zweiten Mal in Folge vermiest Corona der Dorfmetzg Gebrüder Müller in Stein das Weihnachtsgeschäft. Statt zu hadern, motivieren die Inhaber ihr Personal. Die Schützen Rheinfelden AG verzeichnet derweil durch Absagen Umsatzeinbussen im mittleren fünfstelligen Bereich. Dennis Kalt 14.12.2021, 05.00 Uhr

Urs (links) und Markus Müller in ihrem Hauptgeschäft, der Filiale in Stein. Bild: twe (27. Juli 2020)

Eigentlich wäre jetzt die Zeit, in der Firmen und Vereine zu ihren Weihnachtsfeiern und -essen lüden. Es wären jene Wochen, in denen der Partyservice der Dorfmetzg Gebrüder Müller Hochkonjunktur hätte, in der er diverse Anlässe mit Fleisch, Apéroplatten und ganzen Menus beliefern würde. Doch die Pandemie macht – wie auch schon zum letztjährigen Weihnachtsgeschäft ­­– der Metzgerei mit Filialen in Stein und Herznach einen Strich durch die Rechnung.

Markus Müller, der zusammen mit seinem Bruder Urs den Betrieb führt, schätzt, dass etwa drei Viertel der Aufträge storniert werden. «Darunter Feiern von Jakob Müller oder von Raiffeisen mit mehreren hundert Personen», nennt Markus Müller als Beispiel und schiebt nach:

«Die Situation ist einfach mies.»

Auch so manche kleinere Feier würde abgesagt. «Zuweilen verschenken wir sogar Ware, die wir wegen Absagen nicht absetzen können; etwa an die Stiftung MBF», sagt er.

Mitarbeiter motivieren, den Ladenverkauf optimieren

Im letzten Jahr machte Corona der Metzgerei im Catering- und Gastrobereich rund 1,4 Millionen Franken an Umsatz zunichte. Das erste Coronajahr, so Markus Müller, habe ihn ein wenig abgehärtet. «Eigentlich müsste ich die Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken, ich versuche sie stattdessen zu motivieren und den Ladenverkauf zu optimieren», sagt er.

Immerhin gebe es trotz abgesagter Anlässe noch viel zu tun. So bestellten einige Grossunternehmen für ihre Mitarbeitenden etwa Fleischplatten, die hergerichtet werden müssten.

Auch in den Restaurants der Schützen Rheinfelden AG – «Schiff am Rhein», «Schützen» und «Eden im Park­» – seien sehr viele Weihnachtsanlässe zuletzt aufgrund der aktuellen Lage und der Verschärfungen der Massnahmen annulliert worden, so Martin Sonderegger, Direktor Hotellerie. Er sagt:

«Wir verzeichnen Umsatzeinbussen im mittleren fünfstelligen Bereich.»

Die meisten Firmen mit über 20 Mitarbeitenden sagten ab. Die grösste Firma, die eine Weihnachtsfeier absagte, war eine mit über 90 Personen.

Hoffen, dass immerhin der Lockdown ausbleibt

Die Situation gestaltete sich für Firmen herausfordernd, vor allem mit Blick auf den Impfstatus. «Wir hören oft, dass sich Mitarbeitende nicht testen lassen möchten. Die Verantwortlichen stehen dann vor einem Dilemma. Um kein Risiko einzugehen, werden dann die gemeinsamen Weihnachtsfeiern abgesagt», so Sonderegger.

Andere sagten ab, weil sie generell eine Ansteckung vermeiden wollten. Ein weiterer Grund für die Absagen von Weihnachtsessen sei, dass die Firmen den Zeitpunkt – eine Feier inmitten einer Pandemie – als unpassend empfänden.

Mit Hinblick auf Verschärfungen des Bundesrates sagt Sonderegger: «Wir hoffen auf Massnahmen, die einen weiteren Lockdown verhindern, und werden diese kompromisslos unterstützen.»