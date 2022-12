Fricktal: So feierten Prominente früher Weihnachten

Weihnachten Wie der verschwundene Christbaumständer die Familie Häseli auf Trab hält Es ist Heiligabend – und der Christbaumständer ist unauffindbar. Das erlebte Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli vor einigen Jahren. Für Alfons P. Kaufmann war eines der schönsten Weihnachtsfeste, als er über 5000 Weihnachtspakete in Schulen in Rumänien verteilen konnte. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gertrud Häseli hat vorgesorgt: Der Christbaumständer ist das ganze Jahr über im Blick. zvg

Es ist die Schreckvorstellung aller Weihnachtsbaum-Freunde: Die Kerzen sind eingekauft, die Schachtel mit dem Baumschmuck aus dem Keller geholt, der Christbaum ins Wohnzimmer gehievt – nur: Wo ist jetzt bloss der Christbaumständer? Alles Nachdenken brachte nichts. «Der Ständer war einfach unauffindbar», erzählt Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli. Und in wenigen Stunden war Heiligabend.

Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli. Severin Bigler

«Da konnte nur Hinden Eisenwaren helfen», sagt Häseli. Denn ein robuster Metallständer sollte es sein, dem auch der Frost nichts anhaben konnte. «Und für die nächsten Generationen ist das Problem auch gelöst.» Verstaut wird der Ständer seither im alten Hasenstall. «So ist er das ganze Jahr im Blickfeld und wird am 24. Dezember sicher gefunden», meint Häseli schmunzelnd.

Nach dem schönsten Geschenk gefragt, muss Häseli nicht lange überlegen. Die Geburt ihres Sohnes am 22. Dezember 1993.

«Die Geschwister fragten im folgenden Jahr: ‹Bekommen wir dieses Jahr wieder ein Geschwisterchen?›»

Gut erinnert sich Häseli auch noch an die Weihnachtsfeiern in ihrer Kindheit. Zu Essen gab es russischen Salat, wie es in den 1970er-Jahren in etlichen Familien Brauch war. «Natürlich mit Erbsli aus der Büchse, zur Entlastung der Hausfrau», fügt Häseli an.

Heute stehen «die Götter in der Küche», erzählt Häseli. «Alle, die essen wollen, helfen beim Kochen.» Vielleicht bringe ja wieder jemand Lebensmittel aus einem Container eines Grossverteilers mit. «Es waren das letzte Mal solche Mengen, dass wir während des Kochens noch Zitronensirup und Curryzucchetti für den Vorrat herstellen konnten.»

Häselis Weihnachtswunsch an die AZ-Leserinnen und -Leser: «Respekt und Toleranz allen gegenüber, die in der Weihnachtsstube oder draussen vor der Türe sind, genauso wie ich es mir das ganze Jahr auch wünsche.»

Alfons P. Kaufmann lieferte 2017 mit der Rumänienhilfe Wegenstetten über 5000 Weihnachtsgeschenke an Kinder in Rumänien aus. zvg

Weihnachtsgeschenke in Rumänien verteilt

Speziell erinnert sich Alfons P. Kaufmann, Fraktionschef der Mitte, an eine Vorweihnachtszeit 2017, wo er mit der Rumänienhilfe Wegenstetten und deren Gründer Georges Brogle über 5000 Weihnachtspakete in den Schulen in Rumänien an der ukrainischen Grenze verteilen konnte.

Der kleine Junge freut sich über das Weihnachtsgeschenk. zvg

«Die riesige Freude, welche über die Kindergesichter huschte, war für mich ein grosses Geschenk.»

Weihnachten war bei ihm seit der Kindheit ein Familienfest, das die Familien immer wieder zusammenführte. «Zuerst feierten wir bei uns zu Hause mit meinen Eltern und meinen Brüdern Weihnachten und dann ging es zu meinen Grosseltern.» Speziell war, dass im Hause Kaufmann jedes Jahr die «Heintie»-Langspielplatte mit Weihnachtsliedern und speziell das Lied «Mama» abgespielt wurde.

Bevor jedoch das Christkind kam, mussten die Kinder still in ihren Zimmern verharren, bis die Eltern sie riefen. «Ein wunderbar geschmückter Weihnachtsbaum, darunter die Geschenke und die schön beleuchtete Krippe im dafür ausser Betrieb genommen Cheminée waren jedes Jahr wieder von Neuem etwas Wunderbares», erinnert sich Kaufmann.

Alfons P. Kaufmann, Grossrat Die Mitte. Alex Spichale

Bei den Grosseltern gab es immer, daran erinnert sich Kaufmann noch gut, ein spezielles Weihnachtsmenu. Und auch im Elternhaus setzte man auf Tradition: Entweder gab es Kartoffelsalat, Nüsslisalat mit einem «Schinkli im Brotteig» oder Fondue chinoise. «Diese beiden Menus haben wir auch in meine Familie übernommen.» Und so werde er dieses Jahr mit seiner Familie, insbesondere den beiden Söhnen, schon am 23. Dezember Weihnachten feiern «und die Familientradition so weiterführen».

Sein Wunsch: «Besinnliche Weihnachten für alle Leserinnen und Leser. Weihnachten, an denen man in sich gehen und herunterfahren kann und dabei feststellt, in welcher wunderbaren, friedlichen Schweiz wir zu Hause sein dürfen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen