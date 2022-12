So feierten Prominente aus dem Fricktal Weihnachten

Weihnachten Von Trauer, unvergesslichen Geschenken und einem ganz besonderen Wunsch: So erinnern sich Prominente aus dem Fricktal an Weihnachten Was verbinden prominente Fricktalerinnen und Fricktaler mit Weihnachten? Meist sind es wunderbare Erinnerungen an Familienfeste und spezielle Geschenke. Désirée Stutz erhielt als Kind ein einzigartiges Bäumchen, bei Bernhard Scholl begründete ein Geschenk eine seiner Leidenschaften. Manchmal bringt Weihnachten aber auch schwere Stunden wie bei Schriftsteller Christian Haller. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schriftsteller Christian Haller aus Laufenburg. Sandra Ardizzone

Die Erinnerung an Weihnachten ist für viele positiv besetzt. Familienfest, Geschenke, gemeinsames Essen, gemütliches Beisammensein. Doch manchmal ist es Weihnachten, das den Anfang, die Ankunft verkörpert, zugleich auch ein Abschiednehmen. So war es für Christian Haller. Auf die Frage, an welches Weihnachtsfest er sich besonders erinnert, sagt der bekannte und erfolgreiche Laufenburger Schriftsteller:

«An Weihnachten 2020. Meine langjährige Partnerin ist damals an Covid-19 gestorben.»

Haller hat aber auch viele schöne Erinnerungen an Weihnachten, gerade auch als Kind. «Am schönsten war, mit Vater durch den winterlichen Wald zu spazieren, während Mutter zu Hause den Baum schmückte», erzählt er. «Reinste Vorfreude. Dann der erste Blick auf den grossen, lichterbesteckten Baum, danach das festliche Essen.» Unvergessen sei aber auch die Ernüchterung nach dem Löschen der Kerzen gewesen, als wieder das elektrische Licht brannte.

Das schönste Geschenk, das Haller erhielt, war das schmale Buch von Pipaluk Freuchen «Ivik», sein erstes Buch.

«Ich habe durch Ivik, den Inuitjungen, entdeckt, dass ich lesend in mir fremde, ganz andere Welten hineingehen kann.»

Heute feiert Haller «ruhig, an einer sorgfältig gedeckten Tafel, auf der eine Weihnachtspyramide durch die aufsteigende Wärme der Kerzen sich dreht und dreht». Sein Wunsch an die AZ-Leserinnen und -Leser: «Dass sie an keinen Verschwörungstheorien leiden wie Herodes, Toleranz gegenüber den Menschen haben, die flüchten mussten wie Joseph und Maria, und dass sie die Menschlichkeit verteidigen, wie sie durch Jesus in die Welt gekommen ist.»

Ein ganz spezielles Bäumchen

Désirée Stutz, SVP-Grossrätin, als Kind an Weihnachten. zvg/Fricktal

SVP-Grossrätin Désirée Stutz erinnert sich zwar an kein Weihnachtsfest besonders, aber durchaus an ein Geschenk, das ihr bis heute wichtig ist: «Ich habe von meinem Vater einen weiss-silbrigen Stein mit einem Bäumchen aus Metall drauf erhalten.» Dieses Geschenk hat für sie deshalb eine besondere Bedeutung, «weil er es für mich ausgesucht hat und ich das neben dem ‹eigentlichen› Geschenk meiner Eltern erhalten habe». Es steht heute noch auf ihren Schreibtisch und erinnert sie an ihn.

Als Kind feierte immer die ganze Familie Stutz bei der Grossmutter Weihnachten. «Das war immer speziell und schön. Oftmals besuchte ich mit meiner Grossmutter und ihrer Freundin die Mitternachtsmesse», erinnert sich Stutz. An den anderen Tagen besuchte die Familie die anderen Grosseltern, die früh starben, sowie Gotte und Götti.

In diesem Jahr feiert Stutz am 24. Dezember mit ihrem Mann, ihrer Mutter, ihrer Tante und deren Mann sowie den Tieren. «Dieses Jahr richten mein Mann und ich das Fest erstmals aus, weil meine Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mag», sagt Stutz.

Am 25. Dezember ist das Haus «offen für Freunde der Familie, die alleine sind. So sind wir manchmal drei, manchmal aber auch 15 Personen, die gemeinsam feiern.» Wichtig ist Stutz, dass niemand alleine ist und dass sie gemeinsam ein friedliches, gutes Essen geniessen. Am 25. Dezember gibt es bei Stutz traditionell Fondue chinoise. Ihr Wunsch fürs kommende Jahr:

«Ich wünsche uns allen ein entschleunigtes 2023 – und dass wir uns auf die wesentlichen Werte im Leben besinnen und das schätzen, was wir haben.»

FDP-Grossrat Bernhard Scholl mit seinen Kindern vor rund 35 Jahren im Tessin. zvg/Fricktal

Ein Geschenk bestimmte das Hobby mit

Besonders erinnert sich FDP-Grossrat Bernhard Scholl an ein Weihnachtsfest Anfang der 1960er-Jahre. «Meine Grossmutter hat mir ein paar Kakteen geschenkt. Die meisten leben noch, sind enorm gewachsen und haben eines meiner Hobbys – die Sukkulentensammlung – mitbestimmt.»

Weihnachten feierte auch Scholl als Kind im grossen Familienkreis. «Meine Grosseltern väterlicherseits haben die Geschwister, Söhne und Töchter mit den Partnern und alle Enkel eingeladen, so um die 30 Personen.» Da wurde musiziert, Geschenke ausgetauscht und stundenlang beim Essen gefeiert und diskutiert.

Heute feiert Scholl mit seiner Frau zu Hause im sehr kleinen Rahmen. Die Töchter sind ausgeflogen nach Japan und Australien. «Dieses Jahr kommt die ältere Tochter extra über die Festtage aus Japan in die Schweiz», erzählt Scholl und fügt an: «Schön wäre es, wenn wir alle zusammen, Ehefrau, Töchter mit ihren Partnern und ich, feiern könnten.»

Sein Wunsch an die Leserinnen und Leser: «Ich wünsche allen Gesundheit, das ist immer das Wichtigste. Aber leider ist heutzutage auch der Wunsch nach Frieden in der Welt und all den damit verbundenen Sorgen und Nöten wichtig.»

Ein persönlicher Jahresrückblick

GLP-Grossrätin Béa Bieber als Kind an Weihnachten 1962 zusammen mit ihren Schwestern Rose-Marie (links) und Vreni (rechts). zvg/Fricktal

GLP-Grossrätin Béa Bieber erinnert sich an viele schöne Weihnachten. «Ich erinnere mich gerne zu meiner Kindheit an Pfadi-Weihnachten im Wald in Zürich und an Krippenspiele in der Eglise française in Zürich, wo wir die Zeller Weihnacht aufgeführt haben.»

In Erinnerung geblieben ist Bieber auch, dass sie mit acht Jahren eine Gitarre geschenkt bekommen hat, plus den entsprechenden Unterricht dazu. «Grundsätzlich schenke ich lieber, als etwas zu bekommen.» Am berührendsten findet sie Geschenke, die mit Liebe für sie gekauft oder selber gemacht wurden.

In Erinnerung geblieben ist Bieber, dass zu Hause nie die Geschichte vom Christkindli aufgetischt wurde.

«Wir wuchsen im Wissen auf, dass Weihnachten der Geburtstag von Jesus ist. Da er nicht physisch bei uns ist, beschenkt man sich daher gegenseitig.»

Der Baum wurde im Elternhaus von Bieber von der Mutter geschmückt, die Kinder machten mit dem Vater einen Spaziergang oder gingen schlitteln. Wieder daheim wurde gemeinsam gefeiert. «Mein Papa hat die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und es gab Geschenke und ein feines Essen. Und es gab immer Rimuss.»

Weihnachten ist für Bieber heute das Fest der Traditionen und der Besinnlichkeit. «Ich lasse gerne das Jahr Revue passieren, verfasse für Freunde und Bekannte einen persönlichen Jahresrückblick, den ich verschicke. Was war speziell schön und gut in diesem Jahr, was haben wir alles geschafft? Für was dürfen wir sehr dankbar sein?»

Zur Tradition ist es auch geworden, mit den Kindern bis zum Teenie-Alter jedes Jahr zu Johann Wanner nach Basel zu fahren und dort eine neue Kugel für den Weihnachtsbaum auszusuchen. «Diese hängen immer an unserem Baum und er ist über die Jahre sehr bunt geworden.» Ab nächstem Jahr will Bieber diese Tradition mit ihrem Enkel fortführen.

Ihr Wunsch an die Leserinnen und Leser: «Nehmen auch Sie sich Zeit, um zu überlegen, was in diesem Jahr – trotz Krisen – für Sie persönlich gut gelaufen ist und an was Sie sich freuen durften. Das ist in der Regel ganz schön viel.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen